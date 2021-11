Adriano de Jesus Nunes, 37 anos. Profissão: servente. Filiação: João Verginio Nunes e Lúcia Maria Dutra Nunes. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela e Cemitério Salto do Itarare.

Alex Cene dos Santos, 34 anos. Filiação: Adão Vieira dos Santos e Neusa Maria de Cene. Sepultamento ontem.

Alice Elizete Cavalheiro, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bonifácio Couto da Silva e Conceição Martins da Silva. Sepultamento ontem.

Ângelo Benedicto D Amico, 99 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Luiz Giglio D Amico e Helia D Amico. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 – Municipal São Francisco de Paula.

Antônio Alexandre da Silva, 74 anos. Profissão: gerente. Filiação: José Alexandre da Silva e Joventina Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Benedito Oliveira Carvalho Filho, 70 anos. Profissão: taxista. Filiação: Benedito de Oliveira Carvalho e Sebastiana Marchiori. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Shalon / Vertical.

Cláudio Isaias da Silva, 58 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Edgar Ponciano da Silva e Edite Isaias Sobral. Sepultamento ontem.

Clea Guimarães Pujak, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Jeronimo Teodoro Guimarães e Benedita Marques. Sepultamento ontem.

Danielle Kmiecik de Lima, 49 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Anastácio Kmiecik e Dirma Lopes Kmiecik. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo de Sla Ipê Memorial Luto Curitiba.

Dhessica Damaris Chupernate, 25 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Hilario Chupernate e Lúcia Garcia Chupernate. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Diego Soares Campelo, 31 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Fabiano Niclewicz Campelo e Margit Regina de Oliveira Soares Campelo. Sepultamento ontem.

Dirce Toda Kawasaki, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Kanezo Toda e Massae Toda. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 do CemitérioSão Francisco de Paula.

Dirceu Barbosa Spaolanse, 69 anos. Filiação: Aparecido Dirceu Spaolanse e Nilba Barbosa Spaolanse. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Elizete Antonieta Juglair Wapenik, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Felis Juglair e Adelaide Junglair. Sepultamento ontem.

Erna Kroker, 89 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Abram Duck e Lena Duck. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo de Igreja Evangélica / Irmãos Menonitas.

Ezalena Gritten de Paula, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Germano Ferreira de Paula e Maria Gritten de Paula. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Fernando Rodrigues Cordeiro, 77 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Ormuz Pereira Cordeiro e Maria Rodrigues Cordeiro. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Flauzina Marques dos Santos Coelho, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Marques dos Santos e Antônia Dias de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Haroldo Guz, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jan Guz e Biruta Jemaitis Guz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Iracema Banitski Smokowicz, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Smokowicz e Emília Banitski Smokowicz. Sepultamento ontem.

Iracema Matievicz, 82 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Alfredo Matievicz e Francisca Selonk. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Isaac Leandro Brito, 69 anos. Profissão: supervisor(a) tráfego. Filiação: Antônio Leandro Brito e Aneiva Ricardo dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Janide Cordeiro, 58 anos. Profissão: operador(a) telemarketing. Filiação: Danid Cordeiro e Jane Gonçalves. Sepultamento ontem.

José Roberto de Souza, 47 anos. Profissão: polidor(a). Filiação: Silvestre de Souza e Martina Ferreira de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela01 Municipal de Santa Cândida.

Jussara de Mello, 73 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Garibaldo de Mello e Fredulina da Silva. Sepultamento ontem.

Lilian de Lima Pinheiro, 37 anos. Profissão: promotor(a). Filiação: Wilson José Luiz Pinheiro e Maria da Graça de Lima Pinheiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal da Fazenda Rio Grande.

Lourdes Maria José Bleggi Torres, 94 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Francisco Bleggi e Luíza Bleggi. Sepultamento ontem.

Maria Célia dos Santos, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Sala e Petronilha Bertelli. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela em Pirapo Distrito de Apucarana.

Maria Cirlei Silvestre Ribeiro, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orlando Silvestre Ribeiro e Nair dos Santos Silvestre Ribeiro. Sepultamento ontem.

Maria Cristina Flauzino, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Misael Flauzino e Tereza Cândido Flauzino. Sepultamento ontem.

Maria Dias Brum, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Inácio Dias e Maria Dutra Dias. Sepultamento ontem.

Mário de Oliveira Júnior, 57 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Mário de Oliveira e Rosa Marcondes de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde.

Marlei do Amaral Marszczaokoski, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Armia do Amaral. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Matheus Henrique da Silva, 1 anos. Filiação: Lucas dos Santos da Silva e Júlia Fabiane de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Prever – Joinville / Sc.

Mônica Beer Baumle, 68 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Josef Beer e Elisabeth Beer. Sepultamento ontem.

Nelson Bocchi Krueger, 73 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Leopoldo Arthur Krueger e Leonor Bocchi Krueger. Sepultamento ontem.

Neusa Maria de Andrade Assis, 73 anos. Profissão: secretária. Filiação: Manoel Jorge de Andrade e Idalina Martins de Andrade. Sepultamento ontem.

Odair Zuntini, 65 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Waldemar Zuntini e Nair de Freitas Zuntini. Sepultamento ontem.

Pedro Olimpo Faleiro, 87 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Paulo Preuss Lehmen e Luíza Faleiro Costa. Sepultamento ontem.

Rafael Camilo da Silva Fuchs, 28 anos. Profissão: técnico laboratório. Filiação: Alceu Inácio Fuchs e Maria Conceição da Silva Fuchs. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Raimundo Rodrigues Braga, 62 anos. Profissão: motorista. Filiação: Oscar Alves Braga e Raimunda de Jesus Rodrigues Braga. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Santa Isabel do Para.

Rosalina Ribeiro dos Santos, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Ribeiro dos Santos e Idilia Gabardo Oliveira dos Santos. Sepultamento ontem.

Rosângela Aparecida Gomes da Silva, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amazilio Lourenço Pimentel e Ermelina Gomes Pimentel. Sepultamento ontem.

Ruy Carlos Lopez, 70 anos. Profissão: agente. Filiação: Ruy Dias Lopez e Purificação Barrios Lopez. Sepultamento ontem.

Terezinha Muller de Godói, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Muller e Rosa Pires. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo de Associação Moradorers Bairro Alto.

Thereza Moro Lopes, 87 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Constantino Moro e Genoeva Carraro. Sepultamento ontem.

Toyonan Gabriel Prestes, 23 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Francisco Prestes e Roseli Cordeiro. Sepultamento hoje, (Cerro Azul) Cemitério Municipal de Cerro Azul(PR), saindo da Capela Municipal de Cerro Azul.

Ursula Draeger Hahner, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ervino Draeger e Agathe Draeger. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Vadico Batista, 88 anos. Profissão: agente. Filiação: Josino Batista e Augusta Rosa. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Sagrada Família.

Vanderleia Ribeiro Guimarães Lourenço, 30 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Souza Guimarães e Nelcy Ribeiro Guimarães. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Vera Lúcia do Nascimento Scharnoveber, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Costa do Nascimento e Maria Gonçalves dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão.

Vicentina Maria Mazetto, 94 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Egídio José Ramos e Benedita Maria da Conceição. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinahis).

