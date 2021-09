Alaide Pires de Oliveira da Silva, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Henrique de Oliveira e Laura Pires de Oliveira. Sepultamento ontem.

Albari Silveira Prestes, 81 anos. Profissão: militar. Filiação: José Silveira Prestes e Andrelina Silveira Caldas. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Alexandre Tadeu Ribeiro Barbosa, 64 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Roberto Barbosa e Josefina Ribeiro Barbosa. Sepultamento ontem.

Almelinda Martins, 83 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Jacob Martins e Margarida Maria Martins. Sepultamento ontem.

Altair de Oliveira, 60 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Odilon de Oliveira e Alvarinda Borges de Oliveira. Sepultamento ontem.

Ana dos Anjos Halama, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Gonçalves dos Anjos e Leonor Pacheco dos Anjos. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Rosa da Silva Júnior, 42 anos. Profissão: técnico rede. Filiação: Antônio Carlos Rosa da Silva e Valdiza Amélia de Souza da Silva. Sepultamento quarta-feira, 15 de setembro de 2021, Outros, saindo da Capela Municipal de Macapa.

Arleice Arao Silva de Araújo, 57 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Moisés Arao Silva e Alzira Pereira Silva. Sepultamento ontem.

Barbara de Souza Barth, 25 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcos Antônio Barth e Neuci do Rocio de Souza Barth. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério.

Brásílio Geraldo dos Santos, 95 anos. Filiação: Antônio Geraldo dos Santos e Francisca Serafin. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Sede.

Cantalicia dos Santos, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leodora dos Santos. Sepultamento ontem.

Christian Davis Camargo, 39 anos. Profissão: segurança. Filiação: Edson Luiz Camargo e Carmen Lúcia da Rosa Camargo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Christina Zerek, 97 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Maximiliano Zerek e Catharina Lamoiden. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Muricy, saindo da Capela Sagrada Família em Curitiba,PR.

Cláudio Alberto Guarise, 52 anos. Profissão: musico. Filiação: Eduardo Guarise e Genoveva Nadolny Guarise. Sepultamento ontem.

Daniel dos Santos, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: João dos Santos e Catarina Kilo dos Santos. Sepultamento ontem.

Darci Fernando Chepanski, 76 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Estefano Chepanski e Rosa Bajerski Chepanski. Sepultamento ontem.

Dilce Andrade, 91 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Herodoto José de Andrade e Cacilda Santos de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Edithe Galvão da Silva, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Justimiano Rodrigues Galvão e Ineis Estácio da Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela São Francisco Ponta Grossa (PR).

Elizario Correa da Silva, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Luís Antônio da Silva e Almerinda Correa de Almeida. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss.

Eloy Perez Filho, 56 anos. Profissão: frentista. Filiação: Maria Emília Pires Perez e Maria Emília Pires Perez. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II.

Frutuoso Dreher Simões, 77 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Artur Sinmoes Martins e Laura Dreher Simões. Sepultamento ontem.

Genita Martins Rosa, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Severino Martins e Maria José Martins. Sepultamento ontem.

Geny Magdalena Castagnoli, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Humberto Magdalena e Anna de Lourdes Sampaio. Sepultamento ontem.

Helmo Busani, 55 anos. Profissão: gerente. Filiação: Mirco Busani e Noely Oliveira Busani. Sepultamento ontem.

Hilda da Silva Moreira, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Custodio da Silva e America Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Homero Oliveira de Medeiros Neto, 27 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Homero Roberto Medeiros e Maristela Agnes Tomasini. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01.

Ibrahim Reda Bark, 81 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Reda Hussein Bark e Khadige Reda Bark. Sepultamento ontem.

Irene Jakubiak Dembicki, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Teófilo Jakubiak e Antônia Pszybyla. Sepultamento ontem.

Ivanil Fernandes, 67 anos. Profissão: diarista. Filiação: João Fernandes e Rosa de Lima. Sepultamento ontem.

Jane Cristina Barwinski, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Waldomiro Barwinski e Olivia da Silva Barwinski. Sepultamento ontem.

Jéssica Macedo de Araújo, 21 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Márcio Aparecido Duarte de Araújo e Isabel Duarte Macedo. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela São Roque.

João Belarmino Ferreira de Souza, 72 anos. Profissão: eletricista. Filiação: José Ferreira de Souza e Antônia Ribeiro de Souza. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

João Donel Martendal Barbosa, 79 anos. Filiação: José Estozel de Oliveira Barbosa e Angelina Passos Martendal Barbosa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Bonfim.

João Francisco de Oliveira, 86 anos. Profissão: agente administrativo. Filiação: Francisco Antunes de Oliveira e Geraldina Maria de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro.

Jorge do Valle, 64 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Dinarte do Valle e Fransina Galvão. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss.

Jurandir Ramos Guimarães, 71 anos. Profissão: despachante. Filiação: João Belarmino Guimarães e Joaquina Ramos Nogueira Guimarães. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01.

Kaio Murilo da Silva Bueno, 24 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Carlos Roberto Bueno e Terezinha Lopes da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Lindolpho Pavan, 78 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Martinho Pavan e Antônia da Silva. Sepultamento ontem.

Lucy Meri Ferreira dos Santos Vanelo, 50 anos. Profissão: servente. Filiação: Ana Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Boqueirão.

Luzia Inês Serrati, 56 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Matilde Serrati e Matilde Serrati. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Luzir Moro, 84 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Athayde Moro e Elza Krumo Moro. Sepultamento ontem.

Manoel dos Santos Soares, 63 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: José Adão Soares e Maria Izabel Soares. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela São Rafael Cic.

Marcos Daniel Daldegam, 38 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Marcos Antônio Daldegam e Célia Cristina Daldegam. Sepultamento ontem.

Maria Cibeli Correa Ribeiro, 72 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Serzedelo Baia Correa e Ana dos Santos Correa. Sepultamento ontem.

Maria Coimbra Lopes, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Minervina Coimbra Lopes. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela do CemitérioParque Metropolitano Fazenda Rio Grande.

Maria Ilza de Oliveira, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valdeci Gomes de Oliveira e Beatriz Batista Lins. Sepultamento quarta-feira, 15 de setembro de 2021 às 13hh, Outros, saindo da Capela Cemitério.

Maria Inêz Chued, 64 anos. Profissão: técnico administrativo. Filiação: Bazilio Chued e Ana Horbuch Chued. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela da 10ª Igreja Quadrangular no Campo Comprido, Curitiba,PR.

Maria Roberta da Cruz Silva, 69 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Isaura Ferreira da Cruz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Cap do CemitérioMemorial da Vida.

Maria Roza Valente Maestrelli, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Valente e Izolina Cecato Valente. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 – São Francisco de Paula.

Maria da Luz Polli Brotto, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Caetano Polli e Cecília Coletti. Sepultamento hoje, (Bocaiuva do Sul) Cemitériomun.de Bocaiuva do Sul(PR), saindo da Capela Municipal de Bocaiuva do Sul – Bocaiuva do Sul (PR)..

Marina Alves Muraro, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Alves e Maria Enema Alves. Sepultamento ontem.

Marlene Ferreira Gonçalves, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernesto Ferreira e Ana Ferreira. Sepultamento ontem.

Marlene Terezinha da Costa, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Domingues Maciel e Ilda Grein Maciel. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maurílio dos Santos Lima, 62 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Machado de Lima e Davina dos Santos Lima. Sepultamento ontem.

Mauro César da Luz, 60 anos. Profissão: técnico contabilidade. Filiação: Antônio Pedro da Luz e Belkis Maria Capraro da Luz. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitériode Palmeiras (PR).

Milton Soares da Silva, 80 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: José Vieira da Silva e Maria Soares de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Moacyr Antônio Mangoni, 67 anos. Filiação: Jair João Mangoni e Ida Bressan. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Nanci de Almeida Mendes, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eugênio Alves de Almeida e Antônia Cozera. Sepultamento ontem.

Nicolas Andrade Maia, 24 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Emanoel Maia e Cláudia Márcia Gonçalves de Andrade. Sepultamento ontem.

Otávio João Barroso, 63 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Otávio Jorge Barroso e Margarida Ricci Barroso. Sepultamento ontem.

Otto Brehm, 90 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Reinhold Brehm e Ottilia Brehm. Sepultamento ontem.

Renato Cionek, 68 anos. Profissão: médico(a) veterinário. Filiação: Adão Cionek e Zyvia Cionek. Sepultamento ontem.

Roberto Carlos Brites de Aquino, 33 anos. Profissão: montador(a). Filiação: José Maria de Aquino e Noilza Brites de Aquino. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Itaborai Rj.

Ryan Martins de Souza, 20 anos. Filiação: João Aparecido Martins de Souza e Marilene Pavanelli Martins de Souza. Sepultamento ontem.

Samuel Aisenman, 55 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Simão Aisenman e Anita Nery Aisenman. Sepultamento hoje, Outros.

Sílvio Aparecido Moreira, 63 anos. Profissão: gerente. Filiação: Ciro Marques Moreira e Maria Geralda Moreira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitério em Paranaguá.

Sônia Cordeiro da Veiga Vieira, 62 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Sebastião da Silva Veiga e Adi Cordeiro da Veiga. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Paranaguá.

Walmir Antônio Rodrigues de Franca, 62 anos. Profissão: motorista. Filiação: Valter Rodrigues de Franca e Ângela Fracaro de Franca. Sepultamento ontem.

Web Stories