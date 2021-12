Abigail Vieira, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Vieira e Brizabella Vieira. Sepultamento ontem.

Aldamira de Faria Godói, 73 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Ozório Faria e Vitória Jovinski de Faria. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela Cemitério Municipal Rio Branco do Sul.

Allan Jhonatan Pereira da Silva, 27 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Elizeu Teodoro da Silva e Doralice Pereira de Souza Silva. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo de Igreja Evangélica em Colombo.

Amilton Ribeiro da Silva, 76 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Dejair Ribeiro da Silva e Adalvina Ribeiro da Silva. Sepultamento ontem.

Benedito Aparecido Bessa e Silva, 66 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Justino de Bessa e Silva e Maria Izolina Silva. Sepultamento ontem.

Bruno Henrique Levermann Duraes Freire, 23 anos. Profissão: autônomo. Filiação: William Duraes Freire e Maria Cristina Levermann. Sepultamento ontem.

Claudonete Gomes Prates, 56 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Zacarias Dias Prates e Maria Aparecida Gomes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Dalva Carlos de Novaes, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Carlos dos Santos e Floripes Xavier de Lima. Sepultamento ontem.

Dario Machado Moreira, 96 anos. Filiação: João Machado Moreira e Maria da Silva Moreira. Sepultamento ontem.

Edson Galdino, 36 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eulalio Miguel Galdino. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Ministro Labareda de Fogo.

Edson Luiz Ferreira, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Edgard Pereira e Nacir Ferreira. Sepultamento ontem.

Emília Piaskowski, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Kopciuszynski e Amélia Kopciuszynski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Geraldo Evangelista Pedroza, 58 anos. Profissão: servente. Filiação: Sebastião Ferreira Pedroza e Francisca de Andrade Pedroza. Sepultamento ontem.

Glaucio Cabral Araújo, 39 anos. Profissão: motorista. Filiação: Joaquim Soares de Araújo e Rosilda de Souza Cabral. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Cemitério de Ivaipora.

Guilherme Kandiago Vargas, 12 anos. Profissão: estudante. Filiação: Marcelo Luiz Kandiago Vargas e Mary Saldanha dos Santos. Sepultamento ontem.

Jeronimo Silveira Josviaki, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Froriano Josviaki e Donatila Silveira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Jade.

João do Nascimento Silva, 62 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Machado da Silva e Maria do Nascimento Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01.

Jorge Álvaro de Oliveira Ferreira, 24 anos. Profissão: agente. Filiação: Santelmo Martins Ferreira e Sheila de Oliveira Borges Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Manaus.

Jorge Luiz Azzarini, 78 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Marino Azzarini e Marina Dercy de Almeida Azzarini. Sepultamento ontem.

Keila Janaina Hansen Vargas, 40 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Donizete Vargas e Rosani Hansen. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Leonor Pires de Albuquerque Maranhão, 94 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Osny Pires e Alayde Neves Pires. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Água Verde.

Luiz Alceu Gomes Bettega, 71 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Odayr Bettega e Ondina Gomes Bettega. Sepultamento ontem.

Luiz Nery, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Clemente Nery e Lygia Therezinha Dias Nery. Sepultamento ontem.

Luna Baggio Langer, 1 dias. Filiação: Felipe Diego Langer e Ana Alice Bagio. Sepultamento ontem.

Maria Buratto Franciosi, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Liberato Buratto e Rosalina Mariano Buratto. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Memorial Luto Curitiba / Sala Manaca.

Maria Helena Jatoba, 95 anos. Filiação: João Lau da Silva e Josefa Gomes do Nascimento. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Maria Santa Machado, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gregório Moraes e Olga Moraes. Sepultamento ontem.

Nerli da Silva Gonçalves, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos José da Silva e Rosalina Vaz da Silva. Sepultamento ontem.

Neuza Spolom Miranda, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sidro Spolon e Benedita Apparecida Salvador Spolom. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério Municipal Campo Largo.

Olinda Fernandes de Carvalho, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ribeiro Fernandes e Olympia Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Regina Maria Caliari, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ermani de Oliveira e Ema Benato Godoy. Sepultamento ontem.

Roseli de Jesus Machado, 75 anos. Profissão: diarista. Filiação: Pedro Apolinário Gonçalves e Augusta Furquim Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Campo Largo da Roseira.

Silmara Silva, 41 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge de Andrade Silva e Josefina Bonfim Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira.

Sílvia Maria Bittencourt Zanin, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Modesto Bittencourt e Oraci Borba Bittencourt. Sepultamento ontem.

Sônia Maria Delgobo, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Boaventura da Silva e Doroty Boaventura da Silva. Sepultamento ontem.

Tereza dos Santos, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Pedro Soek e Estefania Soek. Sepultamento ontem.

Walmir Damaceno Moreira, 58 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Joaquim Antônio Moreira e Andrelina Pinto Moreira. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

