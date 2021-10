Algeu Pereira, 72 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Francisco de Assis Pereira e Cacilda Pereira. Sepultamento ontem.

Anália da Silva Cordeiro, 104 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Custodio da Silva e Leopoldina das Neves Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Municipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo da Capela Unilutus – Almirante Tamandaré.

Anthony Gabriel Costa Soares, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Rafael Sene Soares e Franciele Cristina Costa. Sepultamento ontem.

Ari João Silva, 67 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: João Manoel da Silva e Emília Fernandes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Ary Gustavo Zimmermann, 39 anos. Profissão: programador(a). Filiação: Ary Zimmermann e Maria de Fátima Schimitka Zimmermann. Sepultamento ontem.

Augustinho Natal dos Santos, 65 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Vitor Fernandes dos Santos e Alcilia Rodrigues dos Santos. Sepultamento hoje, (Tijucas do Sul) CemitérioMunicipal de Tijucas do Sul, saindo de M.agudos do Sul.

Avelina Francisca Fernandes, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Francisco de Souza e Joana Paula Batista. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo de Assembleia de Deus.

Benedita Maria Reno, 83 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Francisco Benedito Leite e Joana Luíza do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Bernardo Vieira Santos, 2 mes(es). Filiação: Thiago Santos do Vale e Carolaine Vieira. Sepultamento ontem.

Carmen Marlene Xavier da Silva, 85 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Alfredo Xavier e Alzina Pinheiro Xavier. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Catarina Tavares Kaminski, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bento Tavares e Leadrina de Ramos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Charles Willians Fernandes de Souza, 32 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Roberto Ferreira de Souza e Ivanilda Aparecida Fernandes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo de Adventista Campo Comprido.

Edite Soares, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Salvador Gouveia e Araci Ferreira Prestes. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitério Luterano – Imbituva.

Elcia Lúcia Zaseski, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Delfina Lúcia de Miranda. Sepultamento ontem.

Elen Cristina Silva, 23 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marilda Silva. Sepultamento ontem.

Eneias César dos Santos, 42 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: João dos Santos e Odete da Silva dos Santos. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela do Municipal de Rio Branco do Sul.

Erica Noimann, 76 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Iracema Noimann. Sepultamento ontem.

Getúlio Lustosa dos Santos, 78 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Francisco Lustosa dos Santos e Maria Lustosa dos Santos. Sepultamento ontem.

Gomercindo Melo da Silva, 82 anos. Filiação: Gomercindo Rodrigues da Silva e Olga Melo Marques da Silva. Sepultamento ontem.

Hermina Kopp Lenc, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eugênio Kopp e Helena Kopp. Sepultamento ontem.

Hiojio Takahashi, 74 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Hikoshichi Takahashi e Kimie Takahashi. Sepultamento ontem.

Ilse de Moura Cruz, 77 anos. Filiação: Aparício Antunes Vieira e Abegair de Moura Torres. Sepultamento ontem.

Izequiel Nunes Camargo, 46 anos. Filiação: Basílio Nunes de Camargo e Josefina Rosa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda.

Jhonatan Souza Rodrigues, 29 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Basílio Magno Rodrigues e Sônia Aparecida Souza Rodrigues. Sepultamento ontem.

João Alves dos Santos Neto, 19 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Adail Alves dos Santos e Janiffer Aparecida de Lima Ramos. Sepultamento ontem.

João Hilario Steff, 43 anos. Profissão: caldeireiro(a). Filiação: Nelson Steff e Yolanda Raksa Steff. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba.

João Maria da Silva, 84 anos. Filiação: Marcolino da Rosa Rodrigues da Silva e Jesus da Rosa Rodrigues da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Ricardo Bueno Sutil, 47 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Horacides Alves Sutil e Terezinha Bueno Sutil. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Ferreira Franco, 96 anos. Profissão: policial militar. Filiação: João Ferreira Franco e Maria de Jesus Singer. Sepultamento ontem.

José Ledzion, 74 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Mieceslau Ledzion e Emília Ledzion. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

José Vidal dos Santos, 51 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Alcides dos Santos e Trindade Vidal dos Santos. Sepultamento ontem.

Júlio Pires Machado, 88 anos. Profissão: motorista. Filiação: Deolinda Padilha Machado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02.

Juvêncio Costa, 73 anos. Filiação: Luiz Costa e Maria Monteiro Costa. Sepultamento ontem.

Leonil Carmona Bedendo Alves, 74 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Luiz Carmona Lopes e Vergínia Bedendo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Parque Senhor do Bonfim.

Leonor Mara de Souza, 63 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Floramente Rodrigues de Souza e Maria da Luz de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Livia Gonçalves da Rocha, 36 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Carlos da Rocha e Luci Gonçalves da Rocha. Sepultamento ontem.

Manoel Theodoro Fagundes, 86 anos. Filiação: Antônio Martins Fagundes e Mercedes Theodora Assunção Fagundes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Marcelo Hardrick da Costa, 28 anos. Filiação: Valdir da Costa e Joselia Hardrick. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Lamarck, 66 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Lamarck e Irma Lopes Lamarck. Sepultamento ontem.

Maria Fiuza, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agenor Vidal dos Santos e Trindade Prates de Moraes. Sepultamento ontem.

Maria Luíza Ferreira da Silva, 59 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: João Antônio Ferreira e Odaria Pinto Ferreira. Sepultamento ontem.

Maria das Dores Lopes de Souza, 57 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Israel Ferreira da Silva e Josefa Antero da Silva. Sepultamento ontem.

Marlene Alves Guimarães, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldo Alves Guimarães e Ercília Porto Guimarães. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01.

Martim Hau, 61 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Matias Hau e Leontina Pereira Hau. Sepultamento ontem.

Matheus Santos Precybilovicz, 23 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Maurício Precybilovicz e Eliane Fusqueri Santos. Sepultamento ontem.

Moacir dos Santos, 61 anos. Profissão: carteiro. Filiação: Joaquim Mateus dos Santos e Eliza Azevedo dos Santos. Sepultamento ontem.

Najibeh Houchi Nami, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rafael Daud Houchi e Housana Dounato Houchi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3.

Nelson de Abreu Barisch, 74 anos. Profissão: militar. Filiação: Edgard Barisch e Arzelina de Abreu Barisch. Sepultamento ontem.

Nilton Vieira Bruehmueller, 78 anos. Profissão: servente. Filiação: Baltazar Bruehmueller e Juracy Bruehmueller. Sepultamento ontem.

Odete Wersel, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernesto Hugo Scheidt e Eudocia da Silva Scheidt. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto Blauth de Souza, 70 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Haroldo Bueno de Souza e Helmi Blauth de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sebastiana Gonçalves Teixeira, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Frederico Vaz da Silva e Adília Lopes Vaz da Silva. Sepultamento ontem.

Sebastião Batista Machado, 66 anos. Profissão: maquinista. Filiação: João Batista Machado e Severina da Silva Batista. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitério Rio de Una – São José dos Pinhais.

Sílvia Cordeiro, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jayme Cordeiro Filho e Clara Cordeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula.

Tânia Maria Ayub Polchlopex, 71 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Abrahão João Ayub e Dinorah Pereira Ayub. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1.

Teresa Jareck, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leonardo Jareck e Ana Igerski. Sepultamento ontem.

Valdemar Domingues Ferreira, 91 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Henrique Domingues dos Santos e Teodora Alves Ferreira. Sepultamento ontem.

Valmir Marcon Benedet, 59 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Egídio Benedet e Maria Marcon Benedet. Sepultamento ontem.

Valmor Flores, 74 anos. Filiação: Vidal Flores e Ângela da Maia Flores. Sepultamento ontem.

