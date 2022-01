Ademar Alves da Silveira, 64 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Jorge Alves da Silveira e Ramilia Alves Rodrigues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Ademar de Souza Moreira, 56 anos. Profissão: motorista. Filiação: Adhemar Moreira e Olga de Souza Moreira. Sepultamento ontem.

Adriano César Wotroba, 51 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Wotroba Sobrinho e Francisca Wotroba. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 – Municipal Santa Cândida.

Alda do Rocio Weigert, 68 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Levy Weigert e Lirian Petrelli Weigert. Sepultamento ontem.

Alessandro Marques, 43 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Pedro Marques e Eliane do Rocio Zanetti Marques. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Salmazo, 73 anos. Filiação: Guerino Salmazo e Angelina Pena. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Antônio Félix Teixeira Góes, 69 anos. Filiação: José Teixeira Góes e Gabriela Miranda. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Benedita Santos da Cruz, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Teodorico de Albuquerque e Nair Santos de Albuquerque. Sepultamento sábado, 15 de janeiro de 2022 às 11:30h, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Batista no Bairro Santa Cândida Curitiba (PR).

Bruna da Silva, 32 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Marcolino da Silva e Iolanda de Oliveira Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Carla Lubke, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ervino Lubke e Margita Lubke. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Carlos Silva de Souza, 77 anos. Profissão: mecânico industrial. Filiação: José Benedito de Souza e Alzira Silva de Souza. Sepultamento ontem.

Cedi dos Santos Fagundes, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Lopes dos Santos e Adelina Lopes dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cosma Ramos da Silva, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Salvador Ramos e Maria Mercedes Valéria. Sepultamento ontem.

Dinarte Machado de Freitas, 85 anos. Profissão: fiscal operacional. Filiação: Júlio Pereira de Freitas e Vitória Machado de Freitas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Dirceu de Carvalho, 59 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: José Luiz de Carvalho e Anezia Ribeiro de Carvalho. Sepultamento ontem.

Duarte Makoski, 50 anos. Filiação: Eduardo Makoski e Nair Moreira. Sepultamento ontem.

Edite Rodrigues, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz José Rodrigues e Paulina José Rodrigues. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Edson Sidnei de Abreu, 56 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Victor Rodrigues de Abreu e Aparecida de Abreu. Sepultamento ontem.

Egídio Tenfen, 61 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Wendolino Tenfen e Ida Ballmann Tenfen. Sepultamento hoje, (Mal.cândido Rondon) Municipal de Mal Cândido Rondon, saindo da Capela Municipal de Marechal Cândido Rondon,PR.

Eli Diego Fernandes, 18 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Carla Cristine do Amaral Fernandes. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela – Cemitério Jardim Independência.

Eli Solange Rodrigues, 50 anos. Filiação: Lair Rodrigues e Filomena Rodrigues. Sepultamento ontem.

Erondina de Oliveira Ramos, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Prudente de Oliveira e Guilhermina Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Metropolitano.

Eunice Munhoz Kanayama, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcides Munhoz e Joaquina Pereira Munhoz. Sepultamento ontem.

Eurydes Neves de Lima, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pompilio Neves de Asssumpcao e Idalina Lúcia de Assumpcao. Sepultamento ontem.

Graciela Berenice Ferreira Valentim, 67 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Josefa Maria Ferreira Rocha. Sepultamento ontem.

Hamilton Roberto Souza Gorte, 56 anos. Profissão: servente. Filiação: João Gorte e Selvina Rosa Souza Gorte. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Heloilda Aparecida Wolff, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jacinto da Silva Wolff e Maria de Lourdes da Silva Wolff. Sepultamento ontem.

Isabella Cotta e Souza, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Cotta e Maria Cotta. Sepultamento ontem.

Jair Braga, 53 anos. Profissão: motorista. Filiação: Izael Malaquias Braga e Maria Francisca Braga. Sepultamento ontem.

Januario Pereira da Silva, 86 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Júlio Pereira da Silva e Ascelina Nunes Coelho. Sepultamento ontem.

Jason Garcia Souza, 89 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: João Teixeira de Souza e Diva Garcia Teixeira de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo de Igreja de Jesus Cristo dos Santo dos Últimos Dias.

Jhef Marlon Studzinski, 24 anos. Profissão: servente. Filiação: Celio Roberto Studzinski e Ivone Pedra da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda.

João Neves, 86 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Antônio Neves e Sebastiana Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Joaquim Nunes da Silva, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Miguel Nunes da Silva e Vitalina Nunes da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Bela Vista Guaira.

Joel Sagati Damas, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jurandir Moreira Damas e Paulina Sagati Damas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Joelson Ramos Waltrich, 44 anos. Profissão: militar. Filiação: Genesio Waltrich e Aladi Ramos Waltrich. Sepultamento ontem.

Joncy Antônia Salgado Foggiatto, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aristo Salgado e Alice da Silva Salgado. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Jorge Luiz Leal dos Santos, 65 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ligia Leal dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Jorge Valdacir Martins da Silveira, 72 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Catarina Martins da Silveira. Sepultamento ontem.

Leonel Teixeira, 76 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Eloy Teixeira e Izaura Teixeira. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba Fazenda Rio Grande (PR), saindo de Memorial Luto Curitiba Sala Ipe Curitiba (PR).

Lourival Pinto, 73 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Eurides Pinto e Luíza Caselli Pinto. Sepultamento ontem.

Maicon Pires de Souza Antero, 25 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Edevimar de Souza Antero e Ana Paula Pires de Camargo. Sepultamento sábado, 15 de janeiro de 2022, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande.

Maria Eli Cantuario da Silva, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastiana Barbosa Cantuario. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Santa Cândida.

Maria Paula de Oliveira, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Paula dos Santos e Brasiliana Pinto de Camargo. Sepultamento ontem.

Maria Thereza Barreto, 83 anos. Profissão: cortador(a). Filiação: Emília Tobias de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo.

Marilene Elias, 57 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Manoel Elias e Geraldina Alves Elias. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Antonina, saindo de Igreja em Antonina.

Mary Joanice da Silva, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luciano Pizolotti e Helena Pizolotti. Sepultamento ontem.

Masao Nakao, 89 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Tsujitaro Nakao e Yoshino Nakao. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Miriam Miranda, 45 anos. Filiação: José Miranda e Leonidia Bertolino. Sepultamento ontem.

Paulo Nogarotto, 76 anos. Profissão: motorista. Filiação: Humberto Moro Nogarotto e Cecília Trevisan Nogarotto. Sepultamento ontem.

Pedro Antônio de Lima, 75 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Hercilio Pereira Lima e Luzia Marcarenhas Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Ronei da Silva Salgueiro, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nelson Batista Salgueiro e Thereza da Silva Salgueiro. Sepultamento ontem.

Sofia Thomaz, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Bradowski e Júlia Bradowski. Sepultamento ontem.

Tiago Teixeira da Silva, 20 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Edilso Teixeira da Silva e Solange Borges da Silva Soares. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela do CemitérioJardim Independência Araucária (PR).

Valdeci Pereira da Silva, 66 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Manoel Pereira Bedide e Maria José Ferreira. Sepultamento ontem.

Wanda Barbosa, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Chibior e Sophia Chibior. Sepultamento ontem.

Willian Pereira da Silva, 17 anos. Profissão: ajudante. Filiação: José Vestermano da Silva e Lúcia Pereira dos Santos da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Wilssom Dambros, 68 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Arlinda Dambros e Vergínia Chiarello Dambros. Sepultamento ontem.

