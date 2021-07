Adélia Margas, 71 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Margas Aleksander e Itanislama Ciach. Sepultamento ontem.

Almira Gomes Leal Lima, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Gomes Leal e Agostinha Cirila Leal. Sepultamento ontem.

Anilda Souza de Oliveira, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Lopes de Souza e Enedina Pereira de Souza. Sepultamento ontem.

Annita Ericka Kirmse Milian, 92 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Florus Kirmse e Joanna Kirmse. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Mortuária da Luz.

Antônio Carlos Coelho, 67 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Ewaldo Amaro Coelho e Maria do Carmo Rocha Coelho. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 do Municipal do Água Verde.

Antônio Cruz de Faria, 76 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: José Cruz dos Santos e Angelina Pacheca. Sepultamento ontem.

Antônio Valdenir de Moraes, 52 anos. Profissão: segurança. Filiação: Anatalio Silva de Moraes e Altair Terezinha de Moraes. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Antônio dos Santos Xavier, 47 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Raimundo de Araújo Xavier e Benedita dos Santos Xavier. Sepultamento ontem.

Aparecida Gomes de Lima, 59 anos. Profissão: motorista. Filiação: Adalberto Manoel de Lima e Nativa Gomes de Lima. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Bom Pastor.

Aracy Marinho da Rosa, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Horácio Vieira Marinho e Francisca Marinho. Sepultamento ontem.

Azalea de Abreu Constantino, 100 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Aluísio Ferreira de Abreu e Evangelina Marques de Abreu. Sepultamento ontem.

Carla Renata dos Santos, 53 anos. Profissão: auxiliar cartório. Filiação: Antônio Walter dos Santos e Zigmar Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Carlos Noriaki Yano, 60 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Paulo Issao Yano e Eiko Yano. Sepultamento ontem.

Catarina Kogg Gomes, 56 anos. Profissão: servente. Filiação: Pedro Kogg e Antônia Kogg. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 do Municipal do Água Verde.

Celso Rodrigues da Fonseca, 75 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Teodoro Rodrigues da Fonseca e Zilda de Freitas Rodrigues. Sepultamento ontem.

Cristhian Bertolino, 27 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Jairo Bertolino e Cleunice da Costa Bertolino. Sepultamento ontem.

Daniel Timoteo Silva, 33 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Carlos Timoteo Silva e Damaris Timoteo de Almeida. Sepultamento ontem.

Darci Jertczuk, 64 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: João Jertczuk e Castorina Maria Jertczuk. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Ubirata.

Dirceu Ephigenio Galleas, 95 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Antônio Galleas e Maria Thereza Galleas. Sepultamento ontem.

Edenilson de Franca, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vendelim de Franca e Ovidia Batista de Franca. Sepultamento ontem.

Emília Javorski, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilherme Kupka e Cecília Drzatnik. Sepultamento ontem.

Eugênio Potczek, 74 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: João Potczek e Miguelina Potczek. Sepultamento ontem.

Fabrício Carneiro, 42 anos. Filiação: Mauri José Stocco Carneiro e Marlene Maria Carneiro. Sepultamento ontem.

Guilherme Hayton Pereira Cicarelli, 68 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Armando Cicarelli e Iole Pereira Cicarelli. Sepultamento ontem.

Helena Taborda Ribas, 89 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Taborda Costa e Maria Esteva de Medeiros. Sepultamento ontem.

Hélio Luiz Balao, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Balao e Odalia Coelho Balao. Sepultamento ontem.

Iracema Maria Petry Giussani, 75 anos. Profissão: técnico laboratório. Filiação: Emílio Jaco Petry e Anastácia Petry. Sepultamento ontem.

Ivani Esteves Marinho, 59 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Darcy Esteves e Josefina Falchetto. Sepultamento ontem.

Janete Gonçalves Correa, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Targibio Gonçalves Correa e Malvira de Franca Correa. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

João Idaleno de Meira, 64 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Antônio Eduardo de Castro e Ermelina Angelica de Jesus. Sepultamento ontem.

João Pereira Júnior, 53 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Pereira e Iraci Ribeiro. Sepultamento hoje, Complexo Cerimonial de Pinhais.

Jorge Aparecido Cavalheiro, 52 anos. Profissão: vigilante. Filiação: João Maria Cavalheiro e Maria Aparecida Rodrigues. Sepultamento ontem.

Jorge Carvalho da Luz, 78 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Eurides Carvalho da Luz e Adélia Colaco Muniz. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitériode São Mateus do Sul (PR).

Jorge Marques da Costa, 94 anos. Profissão: escriturário(a). Filiação: João Marques da Costa e Sebastiana de Campos Costa. Sepultamento ontem.

José Carlos Pavanelli, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Pavanelli e Georgina Biagi Pavanelli. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

José Ismael dos Santos, 48 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Aguinaldo Rodrigues dos Santos e Maria Nilza Martins Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Rio Branco do Sul -PR, saindo da Capela Municipal de Rio Branco do Sul.

Jussara Maschel da Silva, 63 anos. Profissão: atendente. Filiação: Ludovico Marchel e Bessie de Quadros Marchel. Sepultamento ontem.

Kelvyn Nogueira Cardoso, 17 horas. Filiação: Valdemir Edeson Cardoso e Ana Paula Nogueira Cardoso. Sepultamento ontem.

Laura Marques da Silva, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco M Rodrigues e Maria Fagundes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Luana Iaskara Kerusauskas, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Kerusauskas e Rosina Kerusauskas. Sepultamento ontem.

Luiz Gabriel Costa Passos, 74 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: João Baptista Zagonel Passos e Ângela Costa Passos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 do CemitérioMunicipal do Água Verde.

Márcio Aurélio Faracha Saiz, 50 anos. Filiação: Adilson Farracha Saiz e Darcleia de Lourdes Farracha Saiz. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Maria Célia Barbosa Aires, 72 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Lázaro de Souza Barbosa e Maria Furtado de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maria José de Souza Raab, 79 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Luiz Adriano Batista de Souza e Sebastiana Carolina de Souza. Sepultamento ontem.

Maria José dos Santos Swichez, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Lopes dos Santos e Etelvina Lima de Bonfim. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida.

Maria Josefina Volpato, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Batista Biazin e Assunta Carnel Biazin. Sepultamento ontem.

Maria Terezinha de Deus, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Joaquim dos Santos e Maria Francisca de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria da Glória Burgardt, 64 anos. Profissão: assistente social. Filiação: Protazio Burgardt e Hilda Ditzel Burgardt. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Santana.

Mário Benevenuto Furlan, 78 anos. Profissão: motorista. Filiação: Octávio Benevenuto Furlan e Anna Mantegute Furlan. Sepultamento ontem.

Mário Jorge Plácido de Sá Palmeira, 61 anos. Profissão: militar. Filiação: Ary de Sá Palmeira e Lucy Plácido de Sá Palmeira. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Mário Prudencio, 56 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Manoel Bernardino Prudencio e Laura Raymundo Prudencio. Sepultamento ontem.

Marlene Benke Cassapula, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Benke e Augusta da Costa Benke. Sepultamento ontem.

Morihiro Suzuki, 80 anos. Profissão: arquiteto(a). Filiação: Schichiji Suzuki e Fujie Suzuki. Sepultamento ontem.

Nadir Alves André, 70 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Avelino Raimundo André e Otacília Joscelina de Souza. Sepultamento ontem.

Nely Suely Kulik Alleman, 57 anos. Filiação: Nestor Kulik e Tereza Kulik. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Prever Campo Mourão (PR),..

Neusa Cesaria Ribeiro, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Levino Cesário e Levina Vergilio Cesaria. Sepultamento ontem.

Nilceia Alves do Nascimento, 49 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Zacarias Cardoso Alves e Sara Trindade Alves. Sepultamento ontem.

Noralina da Silva, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Horalino Moutinho Machado e Rita Garcia Machado. Sepultamento ontem.

Odilon Agrippino de Aguiar, 76 anos. Profissão: militar. Filiação: Laurentino Rodrigues de Aguiar e Rosa Sbticoski de Aguiar. Sepultamento ontem.

Ofalda Marques Manata, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Marques e Maria Dolores Gonçalves. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ozeas Pereira de Oliveira, 52 anos. Filiação: Luiz Fernandes de Oliveira e Terezinha Pereira de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Pedro Adimir da Silva, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Lourenço da Silva e Sebastiana Rosa de Morais. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Reni da Cruz, 60 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Domingos Bonifácio da Cruz e Idalina Clarindo da Cruz. Sepultamento ontem.

Ricardo Kochinski Marcondes, 50 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Genilton Luiz Marcondes e Anísia Kochinski Marcondes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Ricardo Rosa de Arruda, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Lázaro Bueno de Arruda e Verailza Rosa dos Santos. Sepultamento ontem.

Rubens Paul, 53 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Alvino Paul e Maria dos Prazeres dos Santos Paul. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Balsa Nova -PR.

Sandra do Rocio Ganske, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Octávio Ganske e Rosa Rodrigues Ganske. Sepultamento ontem.

Sandro Alves Valente, 39 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Paulo Roberto Alves Valente e Lourdes de Lima Valente. Sepultamento ontem.

Saturnino Hernando Gordo, 88 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Félix Hernando Espinosa e Maria Gordo Miera. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Sebastião Daniel dos Santos, 87 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Jocelim Daniel dos Santos e Florentina Terezio dos Santos. Sepultamento ontem.

Sebastião Sabino, 75 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Manoel Sabino e Francisca Gerciano Sabino. Sepultamento ontem.

Sebastião Silvério dos Santos, 77 anos. Filiação: Claudino Silvério dos Santos e Maria da Luz Santos. Sepultamento ontem.

Takayuki Terabe, 86 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Massayuki Terabe e Hisae Terabe. Sepultamento ontem.

Vanesa Alejandra Fuks, 42 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Hector Bernardo Fuks e Abelina Placida Fernandez Fuks. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 do Municipal do Água Verde.

Vânia dos Santos Roberto, 39 anos. Profissão: assistente. Filiação: José Rivair Madureira Roberto e Emídia Neuzeli dos Santos Roberto. Sepultamento ontem.

Vitalis Panoinko, 69 anos. Profissão: técnico laboratório. Filiação: André Panoinko e Elvira Panoinko. Sepultamento ontem.

Waldir Harder, 69 anos. Profissão: garçom. Filiação: Heinrich Harder e Frida Harder. Sepultamento ontem.

Walter Klaus Muller, 54 anos. Profissão: motorista. Filiação: Emílio Muller e Alida Muller. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Fazenda Rio Grande.

Zélia Milleo Pavão, 93 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Milleo e Gasparina Simas Milleo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.