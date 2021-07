Abrelino Pinto Rodrigues, 82 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Franquilim Antônio Rodrigues e Antônia Pinto Rodrigues. Sepultamento ontem.

Acir Carvalho dos Santos, 56 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Manoel Bandeira dos Santos e Maria Carvalho dos Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Bocaiuva do Sul.

Adilson Geraldo Mielke, 54 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Pedro Mielke e Cecília Honório Mielke. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Pien PR.

Alaide Correia da Silva, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otacílio de Freitas Bailao e Iracema Correia Baiao. Sepultamento ontem.

Américo Paludo, 94 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Ângelo Paludo e Ângela Paludo. Sepultamento ontem.

Ana Neuza Iurczacki, 61 anos. Profissão: gerente. Filiação: Felipe Iurczacki e Angelica Galeski. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Anderson Luiz de Souza, 44 anos. Profissão: despachante. Filiação: José Vieira de Souza e Maria das Dores de S. Sepultamento ontem.

Andreia de Souza Jaques, 43 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Maurino Jaques e Hilda de Souza Jaques. Sepultamento ontem.

Antônio José de Azevedo, 92 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Félix de Azevedo e Maria José do Monte Serat. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Parque Metropolitano da Fazenda Rio Grande.

Antônio Ramiro dos Santos, 78 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Pedro Ramiro dos Santos e Maria dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Antônio Vidal Neto, 40 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Vidal Filho e Lucineia Lourdes da Silva Severo Vidal. Sepultamento ontem.

Antônio de Jesus Partica, 55 anos. Profissão: motorista. Filiação: Nicolau Partica e Vitória Vidal Partica. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Igreja Assembleia de Deus.

Aparecido Acacio Xavier, 53 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Efraim Alves da Silva e Irene Matos da Silva. Sepultamento ontem.

Ary José Bizzi, 83 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Augusto Bizzi e Lydia Bertagnoli Bizzi. Sepultamento ontem.

Augustina Olindina del Grossi, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olindino João Macaneiro e Ortolina Prudencia da Cunha. Sepultamento ontem.

Blademir Antônio Hartmann, 59 anos. Filiação: Egídio Eduardo Hartmann e Elci Hartmann. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 do Santa Cândida.

Carlos Alves de Oliveira, 53 anos. Profissão: eletricista. Filiação: André Barbosa de Oliveira e Lizete Alves dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Carminda de Carvalho da Silva, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcionilio de Carvalho e Maria de Carvalho. Sepultamento ontem.

Catarina Wiens, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abrão Ens e Maria Ens. Sepultamento ontem.

Celso Cláudio de Lima, 60 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Antônio Alves de Lima e Luíza Soares de Melo Lima. Sepultamento hoje, Cemitério Santo Ângelo (Campo Largo), saindo da Capela Municipal.

Claudemir Alipio, 38 anos. Profissão: operador(a) empilhadeira. Filiação: Deniro Alipio e Roseli Silva Alipio. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo de local a ser designado.

Claudemiro Gonçalves Penas, 83 anos. Profissão: fotógrafo(a). Filiação: João Gonçalves Penas e Sebastiana Maria da Conceição. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Sagua Verde.

Cláudia de Azevedo Barcelar, 45 anos. Profissão: engenheiro(a) florestal. Filiação: Paulo Barcelar e Irene de Azevedo Barcelar. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela do Cemitério Parque Metropolitano.

Cleusa Kafka Serpe, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estanislau Kafka Sobrinho e Avany Padilha Kafka. Sepultamento ontem.

Daniel Aparecido da Silva, 44 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Raimundo Rodrigues da Silva e Maria Pio da Silva. Sepultamento ontem.

Diego Alexandre Rompava, 29 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alexandre Rompava e Nilzete Regina Bonato Rompava. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Campo Largo -PR, saindo de Centro Esportivo Vital Segue Campo Largo PR.

Dorvalino Borges, 87 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Benedito Borges e Sebastiana Borges. Sepultamento ontem.

Douglair Straub, 45 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Adjair Straub e Zenaide Santos Straub. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Bocaiuva do Sul.

Edegart Guimarães Cordeiro, 92 anos. Profissão: motorista. Filiação: Paulino Pires Cordeiro e Márcia Guimarães Cordeiro. Sepultamento ontem.

Edmilson de Souza, 58 anos. Profissão: gerente administrativo. Filiação: Nelson de Oliveira e Maria Aparecida de Souza. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Carmo São Paulo- Sp.

Eduardo Ferrei, 94 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: João Ferreir e Josepha Pedrina Paes. Sepultamento ontem.

Elisângela Rocio Francisco Wernicki, 39 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ademir Francisco e Elisabet Manfron Francisco. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Mandirituba -PR, saindo da Capela Municipal da Fazenda Rio Grande.

Elisete Viante, 51 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Júlio Viante e Jovina de Sousa Viante. Sepultamento ontem.

Eva Ribeiro de Souza, 70 anos. Profissão: educador(a). Filiação: Valdemar Ribeiro e Isabel de Freitas. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Fábio de Oliveira Torres, 64 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Nilberto Gonçalves Torres e Maria de Oliveira Torres. Sepultamento hoje, Outros, saindo de em Goiania//goias.

Felipe Duarte da Silva, 20 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Paulo Duarte da Silva e Josiane Weng Camargo Duarte da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Municipal da Fazenda Rio Grande PR.

Francisco Bonatto Guancino, 14 anos. Profissão: estudante. Filiação: Romias Alexandro Guancino e Nádia Teresinha Bonatto. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Gioconda Paiva, 83 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Aurélio Mareti e Esmeralda Pereira Mareti. Sepultamento ontem.

Glauco Vital da Silva, 58 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Francisco Vital da Silva e Roseli Schneckenberg da Silva. Sepultamento ontem.

Hélio Batista Leite, 64 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Batista Leite e Honorina da Silva Leite. Sepultamento ontem.

Israel Gomes Daniel, 44 anos. Filiação: João Romair Gomes Daniel e Derci Silva Daniel. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Berti São José dos PinhaisPR.

Israel Leixa, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Zelita Leixa. Sepultamento ontem.

Jeorgina Tosta de Lima, 67 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Vicente Tosta das Neves e Silvana Maria das Neves. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Paroquial do Orleans.

João Carlos de Melo, 65 anos. Filiação: Tobias Lader de Melo e Felicidade Pereira do Vale. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Mandirituba -PR, saindo da Capela Espigao das Antas Mandirituba PR.

Jorge Luiz dos Santos, 51 anos. Profissão: motorista. Filiação: Esmelindro dos Santos e Ana Rosa dos Santos. Sepultamento ontem.

Katia Maria de Paula Gruber, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tancredo de Paula e Zora Maria Teixeira de Paula. Sepultamento ontem.

Kleberson Aczenen, 37 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Zedorco Aczenen e Rejane Célia Aczenen. Sepultamento ontem.

Lauriceia Barbosa, 62 anos. Filiação: Laurindo Barbosa e Geny Milleo Barbosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Liceu Raphael Maestrelli, 80 anos. Filiação: Carlos Maestrelli e Jema Ceronato Maestrelli. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Lilia Maria Ferreira Schicowski, 67 anos. Filiação: Luiz Ferreira e Iracema Alves Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Colina (Colombo), saindo da Capela Paranaense de Campina Grande do Sul.

Lúcia de Fátima Barros da Silva, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Ozório Nunes da Silva e Yone de Barros da Silva. Sepultamento hoje, Outros.

Luciana Assunção Trindade, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Renato Assunção e Leonor Assunção. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Bo, 76 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Luiz Borges e Conceição Borges. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos de Oliveira, 67 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Manoel Martins de Oliveira e Adailda de Lima. Sepultamento ontem.

Lurdes Ribeira Festa, 71 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Otávio Gonçalves Ribeira e Eugenia Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Magno Henrique da Silva, 36 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Marinaldo da Silva e Vanira da Silva. Sepultamento ontem.

Márcio Arivonil Salvaro, 53 anos. Profissão: técnico informática. Filiação: Aristides Antônio Salvaro e Ana Roselis Valenga Salvaro. Sepultamento ontem.

Marcos Antônio de Oliveira, 59 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Francisco de Oliveira e Carolina de Lourdes de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Marcos Ferreira de Araújo, 56 anos. Filiação: Paulo Gomes de Araújo e Maria Ferreira de Araújo. Sepultamento ontem.

Marcos Tiski, 44 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Mário Tiski e Dominga Tiski. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal.

Maria Aparecida de Arruda, 71 anos. Profissão: balconista. Filiação: Benedita de Arruda. Sepultamento ontem.

Maria Celestino, 52 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio Celestino e Hilda Faria. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Maria Concessa de Andrade Aguiar, 68 anos. Filiação: José Fernandes de Andrade e Espedita Coleho da Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Municipal de Iracema do Oeste (PR).

Maria Helena Mildemberger, 59 anos. Profissão: escriturário(a). Filiação: Teoblado Mildemberger e Verônica Mildemberger. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Unilutus.

Maria Irene Schemes, 70 anos. Profissão: assistente social. Filiação: Marina Schemes. Sepultamento ontem.

Maria Izaura da Silva, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Idalino da Slva Amora e Carmosina Gonsalves de Melo. Sepultamento ontem.

Maria José da Silva Soares, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valdemar Moraes da Silva e Maria da Silva Nunes. Sepultamento ontem.

Maria José de Carvalho P, 76 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Gomes Pereira e Severina de Carvalho. Sepultamento ontem.

Maria Luzia Aparecida Oliveira Almeida, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aparecido Benedito de Oliveira e Ângela Maria Bernardo Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria da Luz Haus Roloff, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eloina Haus de Brito. Sepultamento ontem.

Mariana Jazi, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Youssef Jazi e Theodossia Jazi. Sepultamento ontem.

Mário Luís Bettio, 75 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Mário Bettio e Oswaldina Pombo Bettio. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Mateus Rodrigues de Oliveira, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ernestino Rodrigues de Oliveira e Benedita Lima de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maurício Martins Gonçalves, 33 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Clarindo Gonçalves e Helena Lúcia Martins Gonçalves. Sepultamento ontem.

Maurílio Anacleto, 67 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Belmiro Anacleto da Silva e Conceição Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Mohsne Abdul Rahman Hajar, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mustafa Hajar e Ratba Abbas. Sepultamento ontem.

Nais Magnolia Cunha da Fonseca, 29 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Ismael Domingues da Fonseca e Natalina Pires da Cunha. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

Neidina Thomaz da Silva, 65 anos. Profissão: diarista. Filiação: Sebastião Thomaz da Silva e Sebastiana Efigênia Thomaz. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Nelson Zanella Martins, 60 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Sebastião de Jesus Martins e Laura Zanella Martins. Sepultamento ontem.

Neuza Maria Florentino dos Santos Ramos, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Florentino dos Santos e Nair Bueno dos Santos. Sepultamento ontem.

Nicolau Nalesnyk, 86 anos. Filiação: Pedro Nalesnyk e Ana Klak. Sepultamento ontem.

Paulo Skorie Banczinski, 51 anos. Profissão: motorista. Filiação: Dominique Banczinski e Sílvia Skorie. Sepultamento ontem.

Pedro Valesko, 72 anos. Filiação: Paulo Valesko e Duvirge Otto Valesko. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo de Crematório Perpétuo Socorro/campo Largo.

Raimundo Nunes de Souza, 52 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vicente Nunes Ribeiro e Adeutiza Batista de Souza. Sepultamento ontem.

Roberto Figueiredo Lima, 58 anos. Filiação: Rubens Figueiredo Lima e Olga Figueiredo Lima. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rosane Aparecida Grubba Juliatto, 56 anos. Profissão: baby sitter. Filiação: Geraldo Grubba e Dolores de Cristo Grubba. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Rosilda Horning, 49 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Arthur Horning e Dativa Horning. Sepultamento hoje, Outros.

Sebastião Alves de Oliveira, 79 anos. Filiação: José Florêncio Dasilva e Maria Alves de Oliveira. Sepultamento ontem.

Sebastião Manoel de Souza, 58 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Jovilino M de Souza e Maria Conceição de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Fazenda Rio Grande-PR, saindo de Cemitério Municipal // Fazenda Rio Grande.

Sérgio Nelson, 59 anos. Profissão: motorista. Filiação: Nelson Dalpi e Marlena Dalpiaz. Sepultamento ontem.

Tsutomu Uchida, 102 anos. Filiação: Hiroshi Uchida e Shigeyo Uchida. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Valdoir Alves de Ramos, 42 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: Adair Alves de Ramos e Valda Terezinha Alves Ramos. Sepultamento ontem.

Vanda Ribeiro de Farias, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Iracema Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Victor Marcus Marques Domit, 47 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Edson Bassan Domit e Nagila Marques Domit. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Victório Gasparin, 94 anos. Profissão: motorista. Filiação: Emílio Gasparim e Carolina Salvaro. Sepultamento ontem.

Wilmar Coture, 65 anos. Profissão: despachante. Filiação: Aroldo Coture e Olinda Coture. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.