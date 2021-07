Adenilson Ribeiro dos Santos, 35 anos. Profissão: caseiro(a). Filiação: José Ribeiro dos Santos e Nair Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Tranqueira (Almirante Tamandaré), saindo da Capela Lamenha Grande.

Aglaci da Cruz, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ana Maria Camargo. Sepultamento ontem.

Amarildo Schulz, 58 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Wadico Schulz e Ivete Schulz. Sepultamento ontem.

Ana Luíza Machado Carriel Maciel, 70 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Albertino de Oliveira Carriel e Ana Luisa Machado Carriel. Sepultamento ontem.

Antônio de Oliveira, 65 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Conceição de Oliveira e Maria Sauga de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Aparecida de Fátima Bonin, 65 anos. Profissão: diarista. Filiação: José Maria Bonin e Geni Koch Bonin. Sepultamento ontem.

Arvido Grimberg, 90 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Frederico Grimberg e Emma Grimberg. Sepultamento ontem.

Brayan Wesley Bueno da Luz, 21 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Carmo Bueno da Luz e Silmara da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim Independência (Araucária), saindo da Capela do Uberaba.

Catarina Pereira Silva, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Nascimento Pereira e Ana Pereira. Sepultamento ontem.

Cecília Gazzola Bernert, 1 mes(es). Filiação: Jean Gabriel Bernert e Heidy Soares Gazzola. Sepultamento ontem.

Damaris Leonardi Cerdeira Gumiel Moreschi, 64 anos. Filiação: Benigno Cerdeira Gumiel e Cecília Leonardi Cerdeira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal do Água Verde.

Daniel de Souza Freire, 78 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Antônio de Souza Freire e Maria José Freire. Sepultamento ontem.

Deolinda Sestari Capelim, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Capelim e Albina Sestari. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Fazenda Rio Grande-PR.

Dirceu Azim, 85 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Jorge Azim Júnior e Able Miguel Azim. Sepultamento ontem.

Dirceu Kirchner, 73 anos. Filiação: Alfredo Kirchner e Judith Kirchner. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde, Curitiba (PR).

Eddie Marcelo Fleitas Bogado, 42 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Eddie Gomes Bogado e Irione Fleitas Bogado. Sepultamento ontem.

Eliane Vale de Oliveira de Souza, 42 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Antônio Pereira de Oliveira e Selina do Vale de Oliveira. Sepultamento ontem.

Elpidio Pio de Souza, 74 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Olímpio Pio e Maria Aparecida Pio. Sepultamento ontem.

Flori Maria Chivek, 78 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Zeferino José da Silva e Luíza Alves da Silva. Sepultamento ontem.

Gabriel Pereira da Silva, 72 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Júlio Pereira da Silva e Maria Luciana Sabino. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque das Araucárias (Colombo), saindo da Cap do CemitérioParque das Araucárias.

Generoso da Rocha, 83 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Alfredo da Rocha e Elvira de Oliveira Pinto. Sepultamento hoje, Cemitério Borda do Campo (São José dos Pinhais), saindo da Capela do Memorial da Vida Sjp (PR);.

Geraldo Cruz, 95 anos. Profissão: radialista. Filiação: Oswaldo Cruz e Manoella da Conceição. Sepultamento ontem.

Hassim Handar, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ajaj Handar e Noêmia de Lima Handar. Sepultamento ontem.

Hilda Bonato Ribeiro, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Bonato e Olivia Basani. Sepultamento ontem.

Iaica Hara, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Nobuo Sato e Take Sato. Sepultamento ontem.

Irene da Rosa Velozo, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Catarina Cordeiro da Rosa. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Isaac Domeneghetti, 7 anos. Filiação: Gustavo Domeneghetti e Maria Aparecida Domeneghetti. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela na Cidade de Joinvile (SC)..

Isail Andrade de Camargo, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Isaias Ribeiro de Andrade e Argentina Costa de Andrade. Sepultamento ontem.

Isilda Schelbauer do Prado, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Theodoro Schelbauer e Amélia de Souza. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitério da Divisa/ em São Mateus do SulPR.

Jadwiga Cacilia de Castro, 74 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Mieczyslaw Mikrut e Anna Mikrut. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 do Água Verde.

Jair Fortunato Alves, 53 anos. Profissão: carregador(a). Filiação: Waldemiro Fortunato Alves e Josefa de Brito Alves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

João Mariano, 71 anos. Filiação: Zulmira Mariano. Sepultamento ontem.

Josafa da Silva, 45 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Laurindo da Silva e Josefa Joana da Silva. Sepultamento ontem.

José Albuquerque, 92 anos. Profissão: mecânico aeronaves. Filiação: Macario Albuquerque e Elisia Gregio. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Capela Cemitério Jardim da Colina/ em São Paulo.

José Carlos Dutra, 66 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Valdomiro Sabino Dutra e Terezinha Batista Dutra. Sepultamento ontem.

José Ferminio Silva, 94 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Manoel Ferminio da Silva e Maria Rita da Conceição. Sepultamento ontem.

José Francisco da Silva Justino, 59 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Severino Francisco Justino e Angelina Lopes da Silva Justino. Sepultamento ontem.

José Sebastião de Bastos, 61 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Alves de Bastos e Maria da Glória dos Santos. Sepultamento ontem.

Juliane Ferreira Sancao, 36 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Cícero de Jesus Sancao e Luzia Ferreira dos Reis Sancao. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I.

Jurandir Alves, 76 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: José Alves e Arestotelina de Souza Alves. Sepultamento ontem.

Lucas Gomes Pinheiro, 23 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: Denilson Claudino Pinheiro e Marilene Gomes. Sepultamento ontem.

Lucimar Reis Tibes, 66 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Aristides Fernandes Reis e Laudelina Fernandes Reis. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss em São José dos Pinhais,PR.

Luís Guilherme Guedes Fracaro, 28 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Wilson Fracaro e Marta Cristina Guedes da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Colônia Faria (Colombo), saindo da Capela na Colônia Faria, Colombo,PR.

Luís da Luz, 56 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Maria Eugenia da Luz. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Manoel Dias Neto, 50 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Raul Dias e Zita Eleni Ramos Dias. Sepultamento ontem.

Marciano Morozowski, 100 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Theodoro Morozowski e Josepha Morozowski. Sepultamento ontem.

Márcio Skibinski Ramos, 40 anos. Profissão: comprador(a). Filiação: Antônio de Franca Ramos e Maria da Luz Skibinski Ramos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Maria José Spinardi Lourenço, 71 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Arthur Spinardi e Anita Hartkopf Spinardi. Sepultamento ontem.

Maria Monteiro Garcia, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cláudio Monteiro e Mariana de Souza Alves. Sepultamento ontem.

Marilucia Teixeira Costa, 75 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Mário Costa e Lúcia Maria Teixeira Costa. Sepultamento ontem.

Mauna Dialucci Caldeira Lacerda, 50 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Newton Pratt Caldeira e Rosinha Dialucci Caldeira. Sepultamento ontem.

Narcizo Lima de Oliveira, 62 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Evaristo Alves de Oliveira e Etervina Gonçalves de Lima. Sepultamento ontem.

Orazir Pereira Miranda, 71 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Quirino Miranda de Souza e Nercinda Pereira de Souza. Sepultamento ontem.

Otacília Jacinto, 65 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Jacinto e Margarida Alves Jacinto. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Frei Miguel/ Cic.

Pedro Wiechetek, 92 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Waldemar Wiechetek e Maria Rosa Wiechetek. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo de Nossa Senhora Bonfim.

Rafael Somma da Silva, 43 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Alceu da Silva e Elizabeth Maria Somma. Sepultamento ontem.

Renê Ribeiro, 64 anos. Profissão: motorista. Filiação: Roque Ribeiro e Santa da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré), saindo da Capela Osasco/ em ColomboPR.

Rodrigo Alves da Silva, 40 anos. Profissão: funileiro(a). Filiação: Benedito Alves da Silva e Iraci Leite Alves da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério São Roque (Piraquara), saindo da Capela São Roque.

Rosaria Pedroso Sombrio, 91 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Augusta Josefina Silveira. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Vertical.

Sebastião Padilha, 77 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Timoteo Padilha e Ana Pedrozo. Sepultamento ontem.

Thaynara Teixeira de Lima, 26 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Elias Norberto de Lima e Maria Bueno Texiera de Lima. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Thereza de Moraes Pinto, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Silvino Moraes e Anna Maria Hypolita. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Thomaz Gabriel dos Santos Prestes, 16 dias. Filiação: Rodrigo Correia Prestes e Daniele Meira dos Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela São Pedro/ Ambara.

Waldevina dos Santos Fonseca da Luz, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Soares dos Santos e Lídia Ernesta dos Santos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.