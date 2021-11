Adão Nascimento Ferreira de Souza, 81 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Manoel Ferreira de Souza e Maria do Nascimento. Sepultamento ontem.

Alayde Alodias Padilha, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gelasio Antônio Ferreira e Alodias Marcal Ferreira. Sepultamento ontem.

Albertino Galdino, 73 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Galdino e Hilda Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Aldo Batista Prado, 30 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Aldo de Araújo Prado e Ivanilde Batista Pires. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Comunidade Evangélica Adoração e Vida / Rua João Alves de Araújo 393.

Andreia Santos Machado Duarte, 45 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: José Machado de Jesus e Onises Santos Machado. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Diamatne Almirante Tamandaré.

Ângela Maria Palhano, 41 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Maria Natália Palhano. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antônio Stachechen, 65 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Mariano Stachechen e Catarina Stachechen. Sepultamento ontem.

Audalio Teodoro Lima, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Abílio Teodoro Lima e Josefa Etelvina Teodozio. Sepultamento ontem.

Aurora Longuini Martinez, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Primo Longuini e Catarina Vicentini. Sepultamento ontem.

Benedita Bento de Toledo, 70 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Francisco Bento de Toledo e Maria José Diogo de Toledo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Carlos Germano Arruda, 59 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Germano Arruda e Anezia Gonçalves Arruda. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Denize da Graça Schiessel, 73 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Félix Schiessel e Sofia Strangoski Schiessel. Sepultamento ontem.

Edi Cruz Novacovski, 82 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Maria Cruz e Georgina Mendes Cruz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Cemitério Municipal Água Verde.

Elielton de Jesus Pereira, 31 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Jaime Pereira e Jucelene Aparecida da Silva Pereira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitério Doce Grande.

Elza Garrido Pereira, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Garrido e Maria Ganzaroli. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Pentecostal de Jesus Cristo Pinheirinho Curitiba (PR);.

Esrael Lopes, 73 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Samuel Lopes e Esdras Lopes. Sepultamento ontem.

Evaldo Bindewald Rodrigues, 61 anos. Profissão: motorista. Filiação: Saulo Laureano Rodrigues e Hilda Bindewald Rodrigues. Sepultamento ontem.

Evelin Santos Guimarães, 28 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nelson Guimarães e Cleunice dos Santos Guimarães. Sepultamento ontem.

Ezequiel Sanches de Almeida, 54 anos. Profissão: tecnólogo. Filiação: Ezequiel Antunes de Almeida e Francisca Sanches de Almeida. Sepultamento ontem.

Gumercindo de Castro, 77 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Agostinho Ernesto de Castro e Virgilina de Castro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Joacir Luiz Polera Pinto, 60 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Waldir Moreira Pinto e Maria Carmélia Polera Pinto. Sepultamento hoje, (Contenda) Cemitério Municipal de Contenda(PR).

José Felde, 68 anos. Profissão: operador(a). Filiação: João Christiano Felde e Maria Luíza de Senis Felde. Sepultamento ontem.

José da Silva Lisboa Sobrinho, 88 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Ângelo da Silva Lisboa e Ana Augusta Maria Vain. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de Sala Jacaranda – Luto Curitiba.

Jozelia de Melo, 77 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Ervino Melo e Maria Cândida de Melo. Sepultamento ontem.

Judite de Araújo Klamas, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Darci de Araújo e Elzira Godoy de Araújo. Sepultamento ontem.

Laila Abboud Zraik, 94 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Geres Abboud e Leila Geres Abboud. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Mesquita.

Lauzette Baptista dos Santos, 96 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Margarida Baptista. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Leonardo Hiroshi Gercheski Ishida, 2 mes(es). Filiação: Márcio André Ishida e Larissa Marieli Gercheski Ishida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Li Jingren, 59 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Li Cheng Wei e Zhao Yu Xiao. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Marcelo Henrique Garcia dos Santos, 20 anos. Filiação: Olavao Marques dos Santos Neto e Diviana Garcia. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela do Cemitériode Rio Branco do Sul (PR).

Maria Aparecida Correa, 90 anos. Profissão: gerente. Filiação: João Baptista Pinto e Francisca Ferreira Pinto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01.

Maria Aparecida Lima, 64 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Francisco Pena e Antônia Correa Neves. Sepultamento ontem.

Maria Casturina da Silva Timotio, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agostinho Bento da Silva e Maria Aparecida de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Francisca Brucinski Pinto, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bruno Brucinski e Florinda Maurícia da Conceição. Sepultamento ontem.

Maria Leoni Eurich, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Stele e Juvelina Stele. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela de Colônia Papagaios Novos Palmeira (PR).

Maria Rita Cervi, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ronaldi Cervi e Elza Christiani Cervi. Sepultamento ontem.

Maria das Gracas de Assunção Guedes, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Thuribio de Assunção e Izaura Antônia Gomes. Sepultamento ontem.

Milton Torquato, 86 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Mário Torquato e Germelina Alves Torquato. Sepultamento quinta-feira, 4 de novembro de 2021 às 14hh, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo de Igreja Batista do Bacacheri.

Neuza de Fátima Souza, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo José de Souza e Izabel Lopes de Souza. Sepultamento ontem.

Odette Cunha Ribeiro, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Frederico Cunha e Dulce Cunha. Sepultamento ontem.

Paulina Lonrenco Pôncio Dill, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vergilio Lorenco Pôncio e Ricarda Pôncio Dill. Sepultamento ontem.

Roberta Biscaia Moinhos, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rufino Rodrigues Biscaia e Laudelina Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Roberto Ropelato Metzger, 52 anos. Profissão: analista. Filiação: Eugênio José Metzger e Selma Ropelato Metzger. Sepultamento ontem.

Roseli Manosso, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dinor Manosso e Zilda Manosso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Valentina Sella, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jayme Lourenço e Júlia Sotta. Sepultamento ontem.

Vanderlim Ribeiro, 81 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Escandelaria Ribeiro. Sepultamento ontem.

Vilna Maria Francisco, 76 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Domingos Fugazza e Genoveva Fugazza. Sepultamento ontem.

Waldemar Skora, 77 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Lourenço Skora e Edwirges Skora. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 Cemitério Municipal Santa Cândida.

Web Stories