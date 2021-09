Alaice Regina do Nascimento, 86 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Albino Inácio Nascimento e Sebastiana do Nascimento. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Cpela 02.

Antônio Renato de Lima Maciel, 58 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Miguel de Lima Maciel e Maria Benedita de Lima Maciel. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal.

Apolônia Musial, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Rogiski e Genoveva Rogiski. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Tomas Coelho, saindo de Memorial Luto Curtiba Sala Manacá.

Brendon Silva, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Benilson de Souza e Tânia Cristina de Souza. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Cap Municipal da Fazenda Rio Grande.

Carlos Roberto Welter, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luziano Welter e Teresa da Rosa Welter. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Memorial Luto Curitiba – Sala Jacaranda.

Chloe Humphreys Stonoga, 85 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Frederico Humphreys e Illiada Falce Humphreys. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Cristina dos Santos, 79 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Martin Elias dos Santos e Guilhermina Gertrudes das Dores. Sepultamento ontem.

Cristopher Miguel Wiclak dos Santos, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Newton da Silva dos Santos e Reni dos Santos Wiclak. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela II.

Davi de Moraes Ciquelero, 7 anos. Filiação: Adenilson Ciquelero e Juliana Helena de Moraes Ciquelero. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Água Vermelha Francisco Beltrão PR.

Edimar Kroin, 35 anos. Profissão: auxiliar transportes. Filiação: Romualdo Kroin e Catarina Soberanski Kroin. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Campo Largo da Roseira, saindo da Capela do Cemitério Campo Largo da Roseira.

Elton Antônio Ben, 37 anos. Profissão: engenheiro(a) agrônomo. Filiação: Antônio Natalino Ben e Terezinha Colla Ben. Sepultamento hoje, Outros.

Fernando Ribeiro dos Santos, 36 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Ivo Ribeiro dos Santos e Rosa Franca dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Francisco Gois Filho, 89 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco Gois e Maria Margarida de Jesus. Sepultamento ontem.

Gentila de Almeida Pires, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Anselmo Correia de Almeida e Afonsina Neves. Sepultamento ontem.

Guilherme Glinski de Souza Bispo, 20 anos. Profissão: servente. Filiação: Dobernon de Souza Bispo e Maria Emídia Glinski. Sepultamento ontem.

Heitor Luiz Wistuba, 66 anos. Profissão: técnico agrimensor. Filiação: Venâncio Wistuba e Felina Alpendre Wistuba. Sepultamento ontem.

Ildefonso Marques, 67 anos. Profissão: funileiro(a). Filiação: Antônio Marques e Leoni Solano Marques. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

João Siqueira, 82 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Jovino Siqueira e Helena Siqueira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal.

João de Deus Miranda Filho, 81 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João de Deus Miranda e Joana Mudri Miranda. Sepultamento quarta-feira, 29 de setembro de 2021 às 8hh, Outros.

Joaquim Rodrigues Ferreira, 85 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Pedro Rodrigues Ferreira e Maria Ângela Borali Ferreira. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo da Capela do Cemitério Nossa Senhora do Rosário.

José Batista Coelho Neto, 59 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Antônio de Pádua Marcondes Coleho e Mara da Cunha Marconde S Coelho. Sepultamento hoje, Outros.

José Fernandes Pedroso, 87 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Gertrudes Pedroso. Sepultamento ontem.

José Pedro Rodrigues, 80 anos. Filiação: Sebastião Rodrigues da Silva e Joana Gomes de Moraes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01.

José Santos da Silva, 64 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Manoel Cezario da Silva e Adil Maria Santos da Silva. Sepultamento ontem.

Kelly Meire da Silveira, 40 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Velmar José da Silveira e Castorina Rosane Bueno Silveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Leandro de Lima Nunes, 24 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Juarez Nunes e Edinéia Pires de Lima. Sepultamento ontem.

Lilian Socorro Risseto Terra, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Risseto e Therezinha de Oliveira Borges Risseto. Sepultamento ontem.

Luiz Henrique, 30 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Luiz Carlos e Maria de Fátima de Ol. Sepultamento ontem.

Maria Pankratz, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Fr e Catarina Friesen. Sepultamento ontem.

Maria das Gracas Menezes Tavares, 70 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Tavares de Albuquerque e Valdimira Menezes Tavares. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Bert em São José dos Pinhais.

Maria de Lourdes Pereira Batista, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Periera Batista e Joana da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria dos Santos, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Isidoro Ivo da Silva e Rosa Geronimo da Silva. Sepultamento ontem.

Maria dos Santos do Valle, 78 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Augusto Moreira dos Santos e Rosa Pereira Fonseca. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Memorial da Vida São José dos Pinhais PR.

Mário Bergmeyer, 55 anos. Profissão: motorista. Filiação: Rudi José Bergmeyer e Eliria Bergmeyer. Sepultamento hoje, Outros, saindo de M.sao Miguel do Oeste.

Marli Terezinha Custodio, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abílio Custodio e Maria Rosa Cordeiro Custodio. Sepultamento ontem.

Nereo da Aparecida Almeida, 56 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Cipriano Pereira de Almeida e Maria Pereira de Almeida. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal.

Ortinila Camargo, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fredolino D Avilla e Inês Maria Lizzi. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Barro Preto, saindo da Capela Memorial da Vida São José dos Pinhais PR.

Paulo Ferreira, 84 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Joaquim Luiz Ferreira e Sílvia Maria da Conceição. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Irati PR.

Paulo José Gonçalves, 46 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Noêmia Gonçalves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de local a ser designado.

Ricardo Franczyk, 68 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Franciszek Franczyk e Irena Franczyk. Sepultamento ontem.

Rodrigo Luiz Bugatti, 38 anos. Profissão: motorista. Filiação: Orlando Bugatti e Maria Helena Sganzella Bugatti. Sepultamento ontem.

Rosa Horochovec, 86 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Horochowski e Júlia Horochowski. Sepultamento ontem.

Rubens Roberto Habitzreuter, 75 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Waldemar Habitzreuter e Mara Habitzreuter. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Salvador Brito, 91 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Veloso e Isabel Brito da Silva. Sepultamento ontem.

Sônia Maria Medeiros, 54 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Antônio Sebastião Jesus Medeiros e Tereza Mendes Medeiros. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de Igreja Céu da Nova Vida – Pinhais.

Terezinha Oliveira dos Santos, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estanislau Huinka e Catarina Huinka. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 – Cemitério Municipal do Água Verde.

Vera Lúcia Alves Lisboa, 56 anos. Filiação: Sebastião Alves Lisboa e Lydia Alves Lisboa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Waldir Ferreira, 75 anos. Profissão: leitorista. Filiação: Waldemar Ferreira e Dirce Gustavo Ferreira. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário.

Wanir dos Santos de Oliveira, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bonifario Albino Machado e Emiliana dos Santos. Sepultamento ontem.

