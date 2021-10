Albino Roback, 78 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Adolfo Roback e Ana Sucynski. Sepultamento ontem.

Alex Marques de Oliveira, 22 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alexander de Oliveira e Clarice Marques da Silva. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Machado, 71 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Antônio Xavier Machado e Damicela Xavier Machado. Sepultamento ontem.

Antônio Pereira da Silva, 85 anos. Profissão: servente. Filiação: João Pereira da Silva e Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Antônio Sales, 73 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João José Sales e Celestrina Maria da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Bolivar Gonçalves, 86 anos. Profissão: militar. Filiação: Clotario Gonçalves e Noêmia de Oliveira. Sepultamento ontem.

Carlos Henrique Luna, 43 anos. Profissão: publicitário(a). Filiação: Pio Luna Quisbert e Rosa Ordoni Martins. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Prever – Maringá – Parana.

Catarina Augusto Rohlimg, 94 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Augusto Rohling e Maria Kuntz Rohling. Sepultamento ontem.

Claudecir Braganholi da Silva, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Braganholi e Maria Fabris Branganholi. Sepultamento ontem.

Daniel Massaneiro, 13 anos. Profissão: estudante. Filiação: Roseli do Rocio Massaneiro. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo da Capela do Cemitério Municipal em Mandirituba.

Darcy da Rocha, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sebastião da Rocha e Nagiba da Silva Rocha. Sepultamento ontem.

Davi Henrique Cruz de Oliveira, 2 mes(es). Filiação: Guilherme Oliveira de Souza e Patricia Mara Lopes Alves da Cruz. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II.

Diego Davi Jantara, 32 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Josemar Silva Jantara e Maria de Lourdes Jantara. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Bom Jesus de Piraquara.

Elza Gonçalves de Brito, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juventino Gonçalves de Ramos e Malvina de Barros Ramos. Sepultamento ontem.

Ervindo Schichl, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Schichl e Maria Schichl. Sepultamento ontem.

Eurides Mariano do Prado, 85 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Mariano Paulino e Geralda Maria do Prado. Sepultamento ontem.

Felipe Ribeiro dos Santos, 23 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Rita de Cássia Ribeiro dos Santos Pereira. Sepultamento ontem.

Francisco de Assis Barboza Dantas, 55 anos. Profissão: servente. Filiação: Deraldo Moreira Dantas e Rita Marcelino Barboza. Sepultamento ontem.

Gilberto Marques da Silva, 62 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Izonel Marques da Silva e Joana Brandão da Silva. Sepultamento ontem.

Ivo Gregório Rodacki, 80 anos. Filiação: Casemiro Rodacki e Joanina Rodacki. Sepultamento ontem.

Jackson Vanderlei Otto, 70 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Gustavo Otto e Neide Antonina da Silva Otto. Sepultamento ontem.

Jair Bergamim, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Bergamim e Antônia Narciano. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo de Metropolitano Cemitério Parque.

Jair Vaz de Oliveira, 56 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Vaz dos Santos e Alira Vaz de Oliveira. Sepultamento ontem.

Jandira Rodrigues de Queiroz, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benvindo Cirino Rodrigues e Olibia Maria Rodrigues. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela da Cidade de Fazenda Rio Grande (PR).

João Massaneiro de Lima, 79 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José João de Lima e Maria de Jesus Massaneiro. Sepultamento ontem.

João Niser Filho, 67 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Niser e Dalvina Correa Niser. Sepultamento ontem.

Jorge Luiz da Silva, 68 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Zacarias da Silva e Maria Magdalena da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Josefa Moura da Silva, 81 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Jona Correia de Oliveira e Teodora Moura Farias. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Luiz Carlos Collaco de Oliveira, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Bernadino Collaco de Oliveira e Rosa Collaco de Oliveira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Comunitária do Uberaba.

Márcio Antônio Gonçalves, 54 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Sidney Gonçalves e Marlene Peri Gonçalves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 – Cemitério Municipal Santa Cândida.

Marcos Januario, 40 anos. Filiação: José Bento Januario e Nivalda Dalessi. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade.

Maria Izabel Fermino Pereira, 53 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Eunicio Rocha Fermino e Rosa de Souza Fermino. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Juquia.

Miguel Carnaval, 93 anos. Profissão: taxista. Filiação: João Carnaval e Rumilda Cerra. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Municipal de Porecatu\pr.

Mirian Stelmak, 62 anos. Profissão: telefonista. Filiação: Antônio Stelmak e Alice Stelmak. Sepultamento ontem.

Nelson Luiz de Souza Pinto, 71 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Nelson Baptista Pinto e Maria Flora Erichsen de Souza Pinto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Nilda Maria Anciaes Almeida, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Anciaes e Luíza Mondrone Anciaes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Paulo Cezar Prestes Basílio, 25 anos. Profissão: servente. Filiação: Lázaro Olímpio Basílio e Neusa Prestes de Pontes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Raimundo Nonato Silva Miranda, 90 anos. Profissão: militar. Filiação: Alcides José Miranda e Inácia Senhorinha Silva Miranda. Sepultamento ontem.

Renato Neumann, 72 anos. Profissão: técnico edificações. Filiação: Júlio Neumann e Maria José da Silva Neumann. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Roberto Carlos Marcondes Ribeiro, 55 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Sebastião Marcondes Ribeiro e Zita Ormianin. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Boqueirão.

Rosa Maria Marques de Andrade, 53 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Aladin Gardel de Andrade e Osvaldina Marques. Sepultamento ontem.

Rosita Ramos Strapazzon, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Ramos do Prado e Anacleta Ferreira do Prado. Sepultamento ontem.

Sérgio Straube Siqueira, 76 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Miromar Siqueira e Leopoldina Straube Siqueira. Sepultamento ontem.

Sônia Ferreira Freitas, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Serafim de Oliveira Freitas e Ienanda Ferreira Freitas. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela de Iguaba Grande.

Sophia Simon Machado, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Simon e Catharina Simon. Sepultamento ontem.

Sueli Victorino Comicholli, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agnelto Victorino e Elsa Adelaide Victorino. Sepultamento ontem.

Zelinda Aparecida Alves de Godoes, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusta Alves de Godoes e Josepha Duffer de Godoes. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Jardim Independência.

