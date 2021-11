Alcibi Camilo Barichello Montagner, 81 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Marco Montagner e Adélia Barichello Montagner. Sepultamento ontem.

Alverina Soares da Rosa, 94 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Manoel Soares da Rosa e Trindade Vieira de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de Igreja Assembleia de Deus Roça Grande.

Ana Clara May de Oliveira, 2 dias. Filiação: Márcio de Oliveira e Elissandra May. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Ana José Romão, 78 anos. Profissão: chefe cozinha. Filiação: Geraldino Romão e Francisca Romão. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Ana Vivian Bronemann Miner, 37 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Nilton Harry Bronemann e Sílvia Pimentel Bronemann. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

André Garcia, 30 anos. Profissão: soldador. Filiação: João Garcia e Maria Aparecida Lambert Garcia. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Jardim Independência.

Andreia Luíza Catossi, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedicto Laerte Catossi e Zely Figueiredo Catossi. Sepultamento ontem.

Antônio Donadio, 89 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Domingos Donadio e Luzia Roberto. Sepultamento ontem.

Ari Ferraz, 79 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Algeu Ferraz Becker e Sebastiana Ferraz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cidrak Elias Carneiro, 92 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Antônio Elias Carneiro e Ercília Elias Carneiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Cemitério Boqueirão.

David Violani Tipa, 82 anos. Profissão: contador(a). Filiação: David Tipa e Pedrina Violani Tipa. Sepultamento ontem.

Débora Cristina Souza da Costa, 38 anos. Profissão: atendente. Filiação: Solon Manoel Costa e Deise Magaly de Souza. Sepultamento ontem.

Domingos Acir de Carvalho, 55 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Jaime Barbosa de Carvalho e Ursulina Zacarchuka Carvalho. Sepultamento ontem.

Douglas Crivellaro, 57 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Edgar Crivellaro e Ondina Crivellaro. Sepultamento ontem.

Eliane Bibiano Penha, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eugênio Bibiano da Penha e Felisbela Pereira da Penha. Sepultamento ontem.

Erminio de Jesus, 85 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Porcina Delinda de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela da Paz Curitiba (PR).

Estevam Borges, 76 anos. Profissão: musico. Filiação: Sebastião Borges e Cordolina Miranda Pinheiro. Sepultamento ontem.

Graci Franco da Conceição, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: João de Castro Franco e Vitalina Machado do Nascimento. Sepultamento ontem.

Itacir Grassi, 52 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Gentil Grassi e Graciolina Caprin. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 do Boqueirão.

Janete Militão de Carvalho Mathias, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Militão de Carvalho e Nair Lima Militão de Carvalho. Sepultamento ontem.

Jefferson de Oliveira Mattos, 89 anos. Profissão: militar. Filiação: Jefferson de Mattos e Mathilde de Oliveira Mattos. Sepultamento ontem.

Joalison Magalhães dos Santos, 60 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Moreira dos Santos e Juraci Magalhães dos Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Parque Memorial de Goiania.

José Michalck Silveira, 92 anos. Profissão: diretor(a) financeiro. Filiação: Lauro Silveira e Maria Michalcki. Sepultamento ontem.

Josefa Mafa, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Pedro da Silva e Helena Moraes da Silva. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Josina Pereira Ladeia Bezerra, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Teixeira e Ana Pereira Ladeia. Sepultamento ontem.

Júlio César Bastos Ribas, 71 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Miguel Maciel Ribas e Maria de Lourdes Bastos Ribas. Sepultamento ontem.

Lauri Custodio de Oliveira, 62 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Alcino Manoel de Oliveira e Therezinha Fumagalli de Oliveira. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo da Capela Cemitério São Roque (Piraquara).

Lindolfo Knauth, 84 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Knauth e Eva Knauth. Sepultamento hoje, (Contenda) Cemitério Municipal de Contenda(PR), saindo da Capela do Cemitério de Contenda (PR).

Lindomar Miguel de Loreno, 45 anos. Profissão: chefe cozinha. Filiação: José Sidnei de Loreno e Vitória de Rodrigues de Loreno. Sepultamento ontem.

Lucas Szydulovicz Bezerra da Silva, 12 anos. Filiação: Duilio Bezerra da Silva e Vadislene de Fátima Szydulovicz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 do Municipal São Francisco de Paula, Curitiba,PR.

Lúcia Elena Tiosso Batistetti, 55 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Aparecido Pedro Tiosso e Cleusa dos Santos Tiosso. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Luciano Leissmann, 55 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Ruby Leissmann e Iracy Leissmann. Sepultamento ontem.

Lucimara Pereira Fernandes, 44 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dorval Fernandes e Emília Pereira Fernandes. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Tunas do Parana.

Lúcio Teófilo Ribicki, 84 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Antônio Ribicki e Joannita Ribicki. Sepultamento ontem.

Maria Augusta Bolsanello, 73 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Humberto Primo Contador e Thereza Schener Contador. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01.

Maria Aurelia Toraf Perez, 68 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Aureo Toral Castilo e Maria Quirubim Castilo. Sepultamento ontem.

Maria Celeste Ribeiro, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Dias e Maria dos Prazeres Ribeiro. Sepultamento ontem.

Maria Izulina Ortiz Ferreira, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Ortiz da Fonseca e Maria de Oliveira Fonseca. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Santa Rita Irati (PR).

Maria Odete Krukowski, 86 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Maria Augusta Domingues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida.

Maria Pires da Silva, 81 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Desconhecido e Margarida de Linha. Sepultamento ontem.

Maria da Luz Amaral Santos, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: David Borges da Silva e Maria Antônia da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Comunitária do Uberaba.

Mário Higashi, 77 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Mitsutaro Higashi e Histuya Higashi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Minoru Ogata, 82 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Chushiro Ogata e Suy Ogata. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Nelson José Viana, 82 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Aristides José Viana e Elena Alves da Silva. Sepultamento ontem.

Romilda Frank, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Dalagassa e Luíza Dalagassa. Sepultamento ontem.

Senhorinha de Andrade Krynski, 83 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João do Espírito Santo Andrade e Nardina Rosa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 do CemitérioMunicipal do Água Verde.

Sophia Anachewski Schreiber, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Anachewski e Júlia Semecek Anachewski. Sepultamento ontem.

Suzani Salles Martins, 35 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Amarildo Martins e Regina Maria Salles Martins. Sepultamento ontem.

Teresinha Emília Jara Dutra, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Felipe Jara e Teresa Schultz Jara. Sepultamento ontem.

Terezinha Cristina Alves, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Desconhecido e Geralda Alves Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Vanderleia Fernandes, 54 anos. Filiação: Maria Fernandes. Sepultamento ontem.

Waudeilson Leite da Silva, 34 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Manoel Leite da Silva e Maria das Dores da Silva. Sepultamento sábado, 20 de novembro de 2021 às 17hh, Outros, saindo da Capela Municipal de Buique.

Zelinda dos Santos Batista, 76 anos. Profissão: lavadeira. Filiação: Manoel Veiga dos Santos e Clara Mendes Cordeiro. Sepultamento ontem.

Zircelia Bruginski Turra, 71 anos. Profissão: arquiteto(a). Filiação: Tadeu Bruginski e Zilda Batista Bruginski. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Palmeiras.

Zuleide Meissner, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antenor Martins e Maria Martins. Sepultamento ontem.

