Adaozilio Pereira da Silva, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Pereira da Silva e Cândida da Conceição Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Alysson Martaus, 25 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Leandro Martaus e Kelly Cristina Rabelo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Boqueirão.

Anastácia Kindrazki Cooper, 88 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Kindrazki e Catarina Kindrazki. Sepultamento ontem.

Antônio Bara, 80 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Ignácio Bara e Matilda Bara. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela do Municipal de Campo Largo.

Antônio Belisario de Faria, 72 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Osvaldo Marques de Faria e Sebastiana Marques. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Calado, 70 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Acacio Calado e Rosina Simões Calado. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitério / Parapuã.

Aparecida dos Santos Fonseca, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldo Felisbino dos Santos e Lourdes Figueiredo dos Santos. Sepultamento ontem.

Aparecido de Nizete Silveira, 65 anos. Profissão: administrador(a) empresas. Filiação: Custodio José Silveira e Maria Costa Silveira. Sepultamento ontem.

Bernadete Terezinha Eckhardt Bozza, 62 anos. Profissão: fisioterapeuta. Filiação: Izidio Bozza e Anny Eckhardt Bozza. Sepultamento domingo, 7 de novembro de 2021 às 18hh, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Carmem da Costa Monteiro, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alipio Manoel Costa e Laura Correa da Costa. Sepultamento ontem.

Casto Dias Marzani, 76 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Dias Marzani e Ignes Lafuente Marzani. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida.

Casturino Gomes Moreira, 64 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Silvino Gomes Moreira e Nair José de Franca. Sepultamento ontem.

Celio Cirino dos Santos, 53 anos. Filiação: Manoel Cirino dos Santos e Senira de Moraes Santos. Sepultamento ontem.

Cintia dos Santos Souza, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: Renato Francisco de Souza e Ecilda dos Santos Souza. Sepultamento ontem.

Denise Inácio, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio João Inácio e Maria Efigênio Inácio. Sepultamento ontem.

Diva Pereira de Brito Olcezeski, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eulália Pereira de Brito. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Edison Dorigo, 69 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Antônio Dorigo e Inêz Dorigo. Sepultamento ontem.

Emma Elza Ottilia Prosdocimo, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Flatau e Frida Flatau. Sepultamento ontem.

Enilson Ribeiro de Lima, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: Euclides Augusto de Lima e Neida Ribeiro de Lima. Sepultamento ontem.

Erondina Flor, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Flor e Ana Flor. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Esiquiel Rodrigues da Silva, 58 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Joaquim Manoel da Silva e Maria Madalena da Silva. Sepultamento ontem.

Evanir Ribas, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Silvestre Szychia e Joana Schelusky Szychia. Sepultamento ontem.

Gomercindo Lara da Rosa, 52 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião Lara da Rosa e Adir Maria Pasetti. Sepultamento ontem.

Heridan Araújo Franca, 90 anos. Filiação: Olegário Alves de Araújo e Clara Walter de Araújo. Sepultamento ontem.

Jane Maria Correa de Carvalho, 62 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Manoel Augusto Correa e Luíza Aparecida Correa. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Jean Carlos dos Santos Silva, 28 anos. Profissão: servente. Filiação: Airton Silva e Valmira Rocha dos Santos. Sepultamento ontem.

José Menino da Silva, 93 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Henrique Fernandes da Silva e Ana Maria dos Anjos. Sepultamento ontem.

José dos Santos Godoy, 68 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Sebastião Luiz Godoy e Ana Cândida dos Santos Godoy. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 do CemitérioMunicipal do Santa Cândida.

Justiniano José de Lima, 58 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Milton Vieira de Lima e Maria Emília Quadros de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Kenji Sakumoto, 70 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Taira Sakumoto e Nobuko Sakumoto. Sepultamento ontem.

Lucas Veronez da Silva Bastos, 10 mes(es). Filiação: Weverton Veronez Macedo e Rayane da Silva Bastos. Sepultamento domingo, 7 de novembro de 2021 às 10hh, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Mantena – Mg.

Luís Adriano Godke, 48 anos. Profissão: agente. Filiação: Luís Godke e Verônica Godke. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 do CemitérioMunicipal do Boqueirão.

Luiz Deda, 90 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Jacob Deda e Apolônia Deda. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Chicralla Borba, 75 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Jamil Spangemberg Chicralla e Alzira de Aguiar Chicralla. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Maria Aparecida da Silva Matias, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco da Silva e Lúcia Belardo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Matias dos Santos Amaral, 66 anos. Profissão: militar. Filiação: Temistocles Ferreira do Amaral e Marina Chagas do Amaral. Sepultamento ontem.

Michael Antônio dos Santos Vieira, 32 anos. Filiação: Antônio Rogers Vieira e Luzia Aparecida dos Santos. Sepultamento ontem.

Noe Alves, 86 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Antônio José de Souza e Ana Rosa de Jesus. Sepultamento ontem.

Onofre de Souza Alves, 89 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Joaquim de Souza Alves e Olivia Teixeira de Jesus. Sepultamento ontem.

Orilia de Jesus de Lima, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Garcia de Lima e Maria Cândida Pinto de Lima. Sepultamento ontem.

Oswaldo Raymundo dalla Vecchia, 91 anos. Filiação: Ferdinando dalla Vecchia e Amália Ceron dalla Vecchia. Sepultamento ontem.

Ozilda Nanci Sumizano, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fortunato Natal Júnior e Irezontina Idalina Natal. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Regina Célia Batista Franca, 66 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Leonides Batista Franca e Maria de Lourdes Macanhao Franca. Sepultamento ontem.

Rosa Michalzeszen, 72 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Bronislau Kubesky e Genoveva Kubesky. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Muricy, saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinahis).

Sebastião Erasto Martins de Barros, 86 anos. Profissão: cirurgião(ã). Filiação: Plácido Rodrigues de Barros Filho e Eleonora Martins Rodrigues. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

