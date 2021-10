Adriane Bello Taques, 62 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Dirceu Bello e Neuza Vicentini Belo. Sepultamento ontem.

Adriano de Campos Albino, 43 anos. Profissão: motorista. Filiação: Osni Dias de Campos e Zilda de Campos Albino. Sepultamento ontem.

Albano Wolski, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Floriano Wolski e Maria Pavelecki Wolski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Unilutus.

Alexandra Muran Lucachenski, 42 anos. Profissão: fisioterapeuta. Filiação: Alexandre Lucachenski e Joana Muran Lucachenski. Sepultamento ontem.

Alice Vitória Barbosa Karvouski, 3 dias. Filiação: Helliton David Karvouski e Eliane Barbosa de Oliveira. Sepultamento hoje, Outros.

Altair Kimita de Paula, 79 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Agenor de Paula e Silva e Anastácia Kimita de Paula. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 Boqueirão.

Altino de Castro, 80 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Francisco de Castro e Maria Augusta de Castro. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Cap Municipal de RondonPR.

Alzira dos Santos, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Basílio Melnik e Genefa Melnik. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Amarildo Walter de Souza, 53 anos. Filiação: Antônio Agassis de Souza e Rosalina Walter de Souza. Sepultamento ontem.

Ângelo de Oliveira, 74 anos. Filiação: Joaquim Alves de Oliveira e Amélia Lonides de Oliveira. Sepultamento ontem.

Antônia Stocco Alves, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Victório Stocco e Elvira Stocco. Sepultamento ontem.

Antônio Elias Filho, 89 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Antônio Elias e Ana Joana de Jesusu. Sepultamento ontem.

Ayrton Arthury Borges, 89 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Ayrton Arthury Borges e Heminia Arthury Borges. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 do São Francisco de Paula.

Bruno José Soares dos Santos, 21 anos. Profissão: motorista. Filiação: Moacir Barros dos Santos e Lucinete Cordeiro Soares. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Tunas do Parana.

Carlos de Lara, 54 anos. Filiação: Idalicio de Lara e Ana Martins de Lara. Sepultamento ontem.

Carlota Lavige Keler, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Lavige e Maria Stalim. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03.

Célia Cordeiro, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rubens Pereira Machado e Rosa Zavatzki Machado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Cilluei Terezinha de Oliviera, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo de Castro Santos e Nair de Paula. Sepultamento ontem.

Diginal Carneiro, 74 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Odilon Carneiro e Grinauria Alburquerque Carneiro. Sepultamento ontem.

Dirceu dos Santos, 49 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Antônio dos Santos e Elza dos Santos. Sepultamento ontem.

Ema Rosaria Liberato Marinho, 86 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Alberto Liberato e Petronilha Bellon Liberato. Sepultamento ontem.

Erold Riskowski, 81 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Otto Riskowski Filho e Alma Riskowski. Sepultamento ontem.

Felipe Vinícius de Almeida Lourenço, 29 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Claudenir Lourenço e Selma Cordeiro de Almeida. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 do CemitérioMunicipal do Santa Cândida.

Gabrielly Aparecida Serrano, 13 anos. Filiação: Carlos Serrano e Sandra Vinharski Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 do CemitérioMunicipal do Boqueirão.

Geraldo Martins Cipriano, 89 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: João Firmino Cipriano e Laura Martins. Sepultamento ontem.

Gilmar Fernando Cardoso, 63 anos. Profissão: micro-empresário. Filiação: Cândido Cardoso e Wilma Kiel Cardoso. Sepultamento ontem.

Ilza Moreira da Costa, 63 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Batista Moreira e Otacília Bandeira Moreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Santa Cândida.

Isabel Knopik Cebulski, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estanislau Raimundo Knopik e Sofia Knopik. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Jayme Cardoso, 78 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Cardoso e Ana Marteli Cardoso. Sepultamento ontem.

Jeferson Rodrigo Cavalcante, 44 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Tadeu Cabral Cavalcante e Maria Luzia Cavalcante. Sepultamento ontem.

Jehovah Gama Saraiva, 74 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Carlos de Souza Saraiva e Zibelina Gama Saraiva. Sepultamento ontem.

Jéssica Oliveira do Prado, 31 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Paulo Roberto do Prado e Marilda Oliveira do Prado. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Paroquial Santa Quitéria.

José Renato Salles Barbosa, 62 anos. Filiação: Manoel Maria Barbosa e Teresinha de Jesus Salles Barbosa. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II.

José Ribeiro Pires Laranjeira, 78 anos. Profissão: garçom. Filiação: Domingos Pires Laranjeira e Virgínia de Villas Boas Ribeiro. Sepultamento ontem.

José Zelio da Cruz, 86 anos. Profissão: auditor(a). Filiação: Tobias Pereira da Cruz Filho e Adelina Kromo da Cruz. Sepultamento ontem.

Leone Albari Pierin, 72 anos. Profissão: engenheiro(a) florestal. Filiação: Leone Pierin e Diva Bueno Pierin. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Franco de Camargo, 61 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Darcy Franco de Camargo e Maria Salete Mello Franco de Camargo. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Grybose, 58 anos. Profissão: técnico. Filiação: Casemiro Grybose e Elza Grybose. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Marcos Antônio Fernandes, 55 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Carlos Fernandes e Tereza Zenilda Fernandes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marcos Rogério Sarnowski, 33 anos. Profissão: estoquista. Filiação: Silvestre Sarnowski e Salete Francisco Dave. Sepultamento ontem.

Margarida Silva Barchik, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Quintino da Silva e Donaria Júlia Pereira. Sepultamento ontem.

Margarida Viana Laurindo, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Thome Marcelo Viana e Isabela Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Olinda Maia, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Desconhecido e Júlia Lourenço. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Marlene Soares da Rocha, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Altevir Damaso Soares e Maria Azevedo Soares. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Max Augusto Teixeira da Silva, 31 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Elias Ferreira da Silva e Zelita Teixeira da Silva. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal da Lapa -PR.

Medianeira Goreti Fabri, 59 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Clovis Fabri e Ana Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Nadir Aparecida Sanches Segalio, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Sanches Aguillar e Natividade Encinas. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela São José do Rio Preto.

Natália Ribeiro Tavares, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estevão Ribeiro e Catarina de Farias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Nilcea Gomes Costa, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Oswaldo Martins Gomes e Leontina Grecca Gomes. Sepultamento ontem.

Nilson Bentini, 55 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nelson Bentini e Zenilda Primo Bentini. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja de São José dos Pinhais.

Olímpio Antunes Teixeira, 65 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Odavino Antunes Teixeira e Liodides Antunes Teixeira. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de Igresa Evangélica Quadrangular.

Osvaldo Peixoto, 78 anos. Profissão: securitário(a). Filiação: José Peixoto e Ema David Peixoto. Sepultamento ontem.

Paulo Vieira de Camargo Júnior, 70 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Paulo Vieira de Camargo e Ana Maria Machado de Camargo. Sepultamento ontem.

Regiane Ribeiro dos Santos, 35 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Carlos dos Santos e Iracena Ribeiro. Sepultamento ontem.

Roberto Carlos Rodrigues, 51 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Isaltino Rodrigues e Odete Bueno Rodrigues. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela Cemitério Rio Branco do Sul.

Rosa Ana Carstenzen de Matos, 71 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Christiano Carstenzen e Alice Lider. Sepultamento ontem.

Rosicler Valenca Andrade, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Iguiberto Valenca e Aurora Valenca. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 – Capela Municipal Água Verde.

Rozalina Maria Carvalho de Souza, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Desconhecido e Joaquina Ferreira de Souza. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Agarau.

Rubens Antônio Costa, 93 anos. Profissão: militar. Filiação: Romulo Antônio da Costa e Eugenia de Araújo Costa. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Evangélicaélico da Cachoeira, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Rusirlan Gaigher Portier, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Oswaldo Gaigher e Bernadette Gaigher. Sepultamento ontem.

Silmara Lemos Machado, 45 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: José Lemos Machado e Balbina de Souza Machado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Suzana de Souza Silva, 50 anos. Profissão: bordador(a). Filiação: Galdino de Souza Silva e Arlinda Maria de Jesus Silva. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos.

Tatiane Garcia dos Santos, 27 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ari Ferreira dos Santos e Terezinha Moraes Garcia. Sepultamento ontem.

Ursel Uta Helma Kilian, 91 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Frederico Kilian e Gertrud Mueller Kilian. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo de Memorial Luto Curitiba / Sala Manaca.

Valdemar Gevard, 69 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Leopoldo Gevard e Onesia Gevard. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Valderico do Nascimento, 79 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Augusto Quirino do Nascimento e Maria da Luz do Nascimento. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Valter Barbosa da Paz, 58 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Esmaerl Catarina da Paz e Rosa Barbosa da Paz. Sepultamento ontem.

Virgílio Requião, 92 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Euclides Requião Sobrinho e Valinda Ribeiro Requião. Sepultamento ontem.

Yvone Garrozzi Silva, 91 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Alcebiades Garrozi e Erotides de Mello Garrozi. Sepultamento ontem.

