Adelina Loch da Rocha, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Matias João Loch e Apolônia Peters. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Admastor Ramos, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: Albertina Ramos. Sepultamento ontem.

Alaci Kozlowski, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Rodrigues e Olivia Maria da Sosta Rodrigues. Sepultamento ontem.

Alamir dos Santos, 87 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel dos Santos e Francisca Fernandes dos Santos. Sepultamento ontem.

Alexandre Andreatta, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Isidoro Andreatta e Ângela Costa Andreatta. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Luzia (Quatro Barras), saindo da Capela do Cemitério Santa Luzia, Borda do Campo, Quatro Barras,PR.

Altair Fermiano Pedroso, 51 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Manoel Correa Pedroso e Marli Arlene Antunes. Sepultamento ontem.

Altevir de Faria Meira Neto, 24 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Angelita de Oliveira Meira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Amélia Martins Jagielski, 84 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Marculino Martins e Ignez Ramos Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Aparecido Divino Fogaça, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Fogaça e Thereza Clemente Focaca. Sepultamento ontem.

Araslei dos Santos Souza, 47 anos. Profissão: gerente. Filiação: Aníbal de Souza e Goncalina dos Santos Souza. Sepultamento ontem.

Arlindo Batista Júnior, 37 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Arlindo Batista e Neusa Rodrigues Batista. Sepultamento ontem.

Aurelino Gomes da Silva, 85 anos. Profissão: técnico. Filiação: Cícero Gomes da Silva e Joana Ernestina de Melo. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Cap Berti.

Carlos Evangelista, 50 anos. Profissão: segurança. Filiação: Pedro Evangelista e Aparecida Maria Evangelista. Sepultamento ontem.

Carlos Zatti, 74 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: João Zatti e Angelina Scartazini Zatti. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Cléber Sombrio Gomes, 48 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Acacio Francisco Gomes e Irene Sombrio Gomes. Sepultamento ontem.

Débora Carla Palacios Areco, 45 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Carlos Santiago Palacios Areco e Marli Garcia. Sepultamento ontem.

Denise Aparecida Fernandes de Miranda, 49 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: João Fernandes de Miranda e Romilda Carvalho Miranda. Sepultamento ontem.

Dirce Eruty Mendonça, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Oswaldo Frederico Roos e Silveria von Krugner Roos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 do CemitérioMunicipal São Francisco de Paula.

Edalicio João Amaral, 88 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Isaltina Fermina de Jesus. Sepultamento ontem.

Edgard Andrade Araújo, 83 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Francisco Bispo de Araújo e Adolfina Ferreira de Araújo. Sepultamento ontem.

Elisanilda de Lima da Costa, 44 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Campos da Costa e Raimunda Nilda de Lima. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Cruzeiro do Sul – Ac.

Felipe Ormianin Krainski, 38 anos. Profissão: engenheiro(a) mecatrônico. Filiação: João Krainski Neto e Odilma de Fátima Ormianin Krainski. Sepultamento ontem.

Fernando Garnica, 79 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Emílio Garnica e Vergínia P Garnica. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Gesiel Alvim de Oliveira, 48 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Rivadavia Alvim de Oliveira e Jandira Félix de Souza Oliveira. Sepultamento ontem.

Gilda Terezinha Klimak, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Levi Marques e Izilda Munhoz Marques. Sepultamento ontem.

Iracema Ferreira de Oliveira, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ferreira e Rosa Kukar Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque São Pedro, saindo da Capela A Parque São Pedro.

Ivone de Mello, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maria de Mello e Diamantina Fernando de Mello. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque São Pedro.

Janete Lima do Rosário, 51 anos. Profissão: diarista. Filiação: Celson Ribeiro do Rosário e Carmélia Izidoria de Lima. Sepultamento ontem.

João Jankowski, 89 anos. Profissão: técnico eletrotécnica. Filiação: José Jankowski e Maria Jankowski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal do Água Verde.

José Cândido Ferreira, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Cândido Ferreira e Sebastiana Inês de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01Do Boqueirão.

José Roberto Miranda, 67 anos. Filiação: José Miranda e Maria Passos Miranda. Sepultamento hoje, Outros.

Jurema Aparecida da Silva Lindenberg, 63 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Salvador Pinheiro da Silva Neto e Ana Correa da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela do CemitérioPedro Fuss..

Juventilha Batista Teles, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Pereira Vieira e Joana Batista Macedo. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Comunitária Campo do Santana.

Leoni de Oliveira e Silva, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Waldemar Firmo de Oliveira e Estella de Oliveira. Sepultamento ontem.

Lucas Teixeira Tod, 24 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Sérgio Tod e Nanci Queiroz Teixeira Tod. Sepultamento ontem.

Lúcia Aparecida Nogueira, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião de Paula Santos e Maria da Conceição Araújo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Bom Pastor Pinhais (PR);.

Luiz Fernando Spuldaro, 75 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Moisés Luiz Spuldaro e Laura Rodrigues dos Santos Spuldaro. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Manoel Cristiano, 58 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Cristiano e Oscarlina Lemes Cristiano. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Pinhalao,PR.

Marcelo Zacarias Bereza, 47 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Mariano Bereza e Diair de Bastos Bereza. Sepultamento ontem.

Marcelo da Cunha Campos, 32 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Altamiro Antônio Campos e Elisabeth da Cunha Kinap Santana. Sepultamento ontem.

Marcos Aurélio Pereira dos Santos, 31 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Marta Pereira dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Maria Colaco de Jesus, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Balbino Colaco e Francisca de Barros Colaco. Sepultamento ontem.

Maria Francisca Delponte Costa, 72 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Delponte e Tereza Batista Delponte. Sepultamento ontem.

Maria Ivaciuk, 78 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Francisco Ivaciuk e Eva Ivaciuk. Sepultamento ontem.

Maria Joana Maria, 77 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João de Maria e Maria José. Sepultamento ontem.

Maria Nogueira dos Santos, 81 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Antônio José Nogueira e Maria Davina Pereira. Sepultamento ontem.

Maria do Rocio Kochane, 71 anos. Profissão: secretária. Filiação: Vicente Kochane e Ana Pereira Kochane. Sepultamento ontem.

Mário Ferreira do Rego Filho, 76 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Mário Ferreira do Rego e Iolanda Zagonel Rego. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

Mário Sérgio Sanjuan de Castro, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Mário de Castro e Mercedes Sanjuan de Castro. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Memoria da Vida.

Mariza Ribas, 54 anos. Filiação: Luiz Neles e Helena de Lima Neles. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Santa Paula/ Pg.

Marlene Ferreira Domingues, 56 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Juviler Ferreira Domingues e Liticia Cordeiro Domingues. Sepultamento hoje, Outros.

Mercedes Ferreira de Lima, 72 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Manoel Francisco de Lima e Maria Ferreira de Lima. Sepultamento ontem.

Neiva Terezinha Serafini Sacerdote, 61 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Ilario Serafini e Carolina Serafini. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto de Carvalho Clauman, 41 anos. Profissão: frentista. Filiação: Roberto Santos Clauman e Anair Paschoa de Carvalho Clauman. Sepultamento ontem.

Pedro Fernandes, 73 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Nestor Fernandes e Maria Madalena Fernandes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Roberson Camargo de Ramos, 36 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Carlos Marcondes de Ramos e Eunice de Jesus Camargo de Ramos. Sepultamento ontem.

Roberta Maria Nelo Braga, 77 anos. Profissão: sociólogo(a). Filiação: Sylvio Leopoldo de Macanbira Braga e Lucymar Silvana Nelo Braga. Sepultamento ontem.

Roberto Grines da Silva, 80 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Manoel Pedro da Silva e Genesia Grines da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde.

Roseli de Oliveira de Mello, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulino de Oliveira e Carmen Anaia de Oliveira. Sepultamento ontem.

Roza Alves de Lima, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ercília Alves de Lima. Sepultamento hoje, Cemitério Santo Expedito (Campo Largo), saindo da Capela do Cemitério Santa Expedito Campo Largo (PR).

Ruy Reis Souza, 61 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Ruy Pires de Aragao Farias Souza e Maria de Lourdes Reis Souza. Sepultamento ontem.

Saula Dell Antônia da Silveira, 83 anos. Profissão: estilista. Filiação: José Dell Antônia e Bertolina Calbusch. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Senhorinha Coutinho Carvalho, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Faustino Coutinho e Joaquina Coutinho. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Vertical.

Sérgio Luiz Schogor, 61 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Francisco Schogor Júnior e Maria Luíza Zampronio. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Cap 01 do CemitérioMunicipal Santa Cândida.

Simonia Guedes Rio Branco, 44 anos. Profissão: do lar. Filiação: Did Nei Rio Branco e Maria da Aparecida Guedes Rio Branco. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Tatiane Terezinha Maia, 35 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maria Maia e Divamil Alves Maciel. Sepultamento ontem.

Terezinha Benedito Borges, 82 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: José Benedito dos Santos e Aparecida Maria de Jesus Santos. Sepultamento ontem.

Terezinha Siqueira, 82 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Marcílio Siqueira e Júlia Siqueira. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Cândida.

Thiago Luiz Pina, 40 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: Wilson Luís Pina e Ivone da Silva Pina. Sepultamento hoje, Cemitério São Gabriel (Colombo), saindo da Capela Adriana.

Valmir de Almeida Viana, 47 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Cassimiro Amâncio Viana e Lúcia de Almeida Viana. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Vera Lúcia Lobo de Souza Mockel, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Evaristo de Souza e Odette Lobo de Souza. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 do CemitérioMunicipal São Francisco de Paula.

Wilson Fernandes da Silva, 57 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Benedito Fernandes da Silva e Jandira Mendes da Silva. Sepultamento ontem.

Wilson Rodrigues Santos, 57 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Valter Andrade dos Santos e Jucelia Rodrigues Santos. Sepultamento ontem.

Zélia Maria Rigo Zanco, 78 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Izidoro Fioravante Rigo e Amabile Perin Rigo. Sepultamento ontem.

Zenita Garcia dos Santos, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hortencio Dias dos Santos e Maria Olivia Garcia dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão.