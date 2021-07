Adelaide Adalia Antunes Cabral, 90 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: João Manoel Antunes e Adelaide Antunes. Sepultamento ontem.

Adiacir Klemtz, 67 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Waldemar Klemtz e Alice Klemtz. Sepultamento ontem.

Adilson Rodrigues Sancho, 41 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Alonso Sancho da Silva e Ivonete da Conceição Rodrigues. Sepultamento hoje, Outros.

Agnes Emma Rudolph Dittmar, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilherme Paulo Ernesto Rudolph e Anna Lange Rudolph. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Alair Mendes Machado, 87 anos. Filiação: Juvenal de Assis Machado e Baldina Mendes Machado. Sepultamento ontem.

Alice da Rosa Fuckner, 1 anos. Profissão: estudante. Filiação: João Paulo da Silva Fucker e Franciele da Rosa. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela de São Bento do Sul.

Altivir de Souza Chagas, 51 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Idavino Chagas e Solena de Souza Chagas. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR, saindo da Capela Municipal de Campo Largo.

Alvina Colaco Meretka, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ildefonsa Colaco de Lima. Sepultamento ontem.

America Monteiro, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Monteiro e Januária Monteiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Anderson João Bora, 43 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Aloisio Bora e Melania Pszepiura Bora. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério São Miguel, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Antônio Maria Laplaud Dobignies, 70 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Jean Valentin Dobignies e Suzanne Jeanne Marie Laplaud Dobignies. Sepultamento ontem.

Arildo Marcos de Barros Miranda, 42 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Oliveira de Barros e Maria Teixeira da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 do Municipal Boqueirão.

Azile Cavaletti Veiga Pontello, 76 anos. Filiação: Aparecido Veiga e Elvira Cavaletti. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Boanerges Branco Júnior, 70 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Banerjo Branco e Vergínia Battiston Branco. Sepultamento ontem.

Carolina de Paula, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Dutra dos Santos e Maria Peichimback. Sepultamento ontem.

Casemiro Pauluk, 69 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Estanislau Pauluk e Emília Pauluk. Sepultamento ontem.

Catia Regina Pombeiro Rosa, 52 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: José Francisco Pombeiro e Cristina Fedechen Pombeiro. Sepultamento ontem.

Cecília Machado Maciel, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Brandizio Machado e Livercinda Machado. Sepultamento ontem.

Celina dos Santos Lima, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: José dos Santos e Amenaide Pereira dos Santos. Sepultamento ontem.

Cirinei Assis Karnos, 60 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Dionísio Karnos e Isaura Ferreira Karnos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Dagmar Maria Zélia da Rosa, 85 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Henrique Buss e Ana Rank Buss. Sepultamento ontem.

Danila Jurema Zigowski Vicente Rodrigues, 79 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Nicolau Zigowski e Erica Zigowski. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Decio Luiz Chaves, 45 anos. Profissão: taxista. Filiação: Osni Miguel Chaves e Maria de Lourdes Chaves. Sepultamento ontem.

Denilso dos Santos, 41 anos. Profissão: estoquista. Filiação: José Miguel dos Santos e Jacira Ribeiro dos Santos. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo da Capela São Roque.

Denise Pontes Ianick, 61 anos. Filiação: Athayde Ianick e Helena Pontes Ianick. Sepultamento ontem.

Dirceu Eisch, 77 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Abdo Eisch e Iracema Carlesso Eisch. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 do Municipal São Francisco de Paula.

Dolores Moraes de Castro Miranda, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joana Moraes de Castro. Sepultamento ontem.

Donatila da Silva Bonfim, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ozório Ribeiro da Silva e Helena Franco de Assunção. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela do Cemitériode Rio Branco do Sul (PR).

Edílson Leal Ribeiro, 61 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Carlos Sebastião Ribeiro e Nair Leal Ribeiro. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal Tomazina.

Filipi Maciel de Moura, 14 anos. Profissão: estudante. Filiação: Francisco Maciel de Moura e Francineide Moura da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Maria Angelica /pinheirinho.

Helena Domareski, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bazilio Domareski e Sofia Domareski. Sepultamento ontem.

Helena Pereira Delgado, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Domingues Pereira e Maria Joaquina de Jesus. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

João Cassemiro da Silva, 84 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Rita Francisca da Conceição e Rita Francisca da Conceição. Sepultamento ontem.

João Sperandio Marrane, 59 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Argeu Marrane e Joana Amália Sperandio Marrane. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela de Cafelandia PR.

Joaquim Claudino da Cruz, 79 anos. Profissão: motorista. Filiação: Marcílio Claudino da Cruz e Júlia Maria Negrello. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo da Capela Paroquial Umbará.

José Roberto da Silva, 67 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Nunes da Silva e Guiomar Leite de Oliveira Silva. Sepultamento ontem.

Josefina de Godói Machado, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Godói e Maria da Luz Paulista. Sepultamento ontem.

Jussara de Lima Wosch, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Afonso de Lima e Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Kazuko Chikazawa Fujimura, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sanae Chikazawa e Kusue Chikazawa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde.

Leandro Raffael Silva, 34 anos. Profissão: motorista. Filiação: Reginaldo Caetano da Silva e Neide Maria da Cruz. Sepultamento ontem.

Leneri Anderson Pugsley, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Thomas Anderson e Irene de Souza Teixeira Anderson. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 do Municipal do Boqueirão.

Leonilda Nass Martins, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ausvaldt Paul Nass e Maria V Nass. Sepultamento segunda-feira, 30 de agosto de 2021, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Lorenzo de Carvalho Leone, 1 mes(es). Filiação: Thiago Leone e Luíza Fernandes de Carvalho Leone. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Lygia Maria Correa Portela, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Acacio Correa e Zita Costa Correa. Sepultamento ontem.

Márcio Cezar Bueno, 54 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Manoel Bueno e Maria Aparecida Bueno. Sepultamento ontem.

Márcio Sérgio da Silva, 53 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Joaquim Domingos da Silva e Maria de Lourdes da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Clotilde de Lara Cortes, 71 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: João Inácio de Lara e Marta Correa de Lara. Sepultamento ontem.

Maria Deolinda Mottin, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Mottin e Dozolina Judith Lovato Mottin. Sepultamento ontem.

Maria Helena de Lima Gomes, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel de Souza Lima e Olinda Maria Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria Pontes, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pontes e Ocalina Luisa Ferreira Pontes. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Peres Brenag, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Peres e Maria Nicolette. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Unipaf Ibaiti.

Neivair Salete Vanelli Jatczak, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Josué Vanelli e Nilce Tereska Vanelli. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Osvaldo Dias da Silva, 74 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Olavo Dias da Silva e Maria José de Almeida. Sepultamento ontem.

Ozei Noga, 81 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Felipe Noga e Miquelina Lopatiul. Sepultamento ontem.

Pâmela Beltramin Fabris, 36 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Silmar Fabris e Gelsi Maria Beltramin Fabris. Sepultamento ontem.

Pedro Barabacz, 59 anos. Profissão: musico. Filiação: José Barabacz e Joana Barabacz. Sepultamento ontem.

Plinio Schelbauer, 86 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Luiz Schelbauer e Eliza Bandenburg Schelbauer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Renê Gonçalves, 75 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Ernando Gonçalves e Ludovica Gonçalves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 do Municipal São Francisco de Paula.

Rita Maria Pinto, 66 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Nancy Moreira Pinto. Sepultamento ontem.

Ronaldo Borges, 46 anos. Profissão: motorista. Filiação: Adair Ferreira Borges e Maria de Lourdes Borges. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela do CemitérioBom Jesus dos Passos Piraquara (PR).

Ronaldo Milleo Gomes, 79 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Antônio Batista Gomes Júnior e Aurelina Milleo Gomes. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade.

Roni Vicente Sokolowski, 21 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Vicente Sokolowski e Florinda Soares Sokolowski. Sepultamento ontem.

Sandra Christine Schroeder, 54 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ervino Schroeder e Abegair Schroeder. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Sandra do Rocio Mendes de Souza, 58 anos. Profissão: educador(a). Filiação: Arestides Mendes de Souza e Sebastiana Feltrin de Souza. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Teresa Palhano, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Euridice Palhano e Maria Hortência Palhano. Sepultamento ontem.

Teresinha de Jesus Birch, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Cabral e Enedina Cardoso Cabral. Sepultamento ontem.

Terezinha Rosa Mariani Kluppel, 78 anos. Profissão: artista. Filiação: Nicola Mariani e Adélia Tereza Balico. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Terezinha Soely Martins, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Martins e Aguida Provoznik Martins. Sepultamento ontem.

Timotheo Tozo, 85 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Orlando Tozo e Maria Tozo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São José, saindo da Capela Berti São José dos Pinhais.

Wilson Pires Godoy, 91 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: José Pires Godoy e Maria da Silva Braga. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.