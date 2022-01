Amélia Ivankio Sare, 93 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: João Ivankio e Maria Ivankio. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Talamini, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Italo Talamini e Teodosia Talamini. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela no Cemitério da Sede Almirante Tamandaré (PR).

Antony Batista da Silva, 22 horas. Filiação: Ronaldo José da Silva e Ronaldo José da Silva. Sepultamento ontem.

Aracy Estilinda Iurk Maciosek, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Martins Iurk e Cristina Kanits Iurk. Sepultamento ontem.

Ari Souza Ribeiro, 82 anos. Profissão: motorista. Filiação: Lisimaco Alves Ribeiro e Maria Souza Ribeiro. Sepultamento ontem.

Azenir Gonçalves Padilha, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Gonçalves e Rosa Benedita da Conceição. Sepultamento ontem.

Braulio Alves Afonso, 70 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Maria Teixeira Batista. Sepultamento ontem.

Celeste de Almeida Maria dos Santos, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Viviani Maria e Maria Almeida Maria. Sepultamento ontem.

Cenira Silveira da Costa, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Izidio Gomes dos Santos e Vicentina Portela dos Santos. Sepultamento ontem.

Clecy Rodrigues Correia, 86 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Benedito Correia e Conceição Rodrigues Correia. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela São Pedro – Pontal do Sul.

Dalila Gonçalves das Neves, 85 anos. Profissão: auxiliar odontologia. Filiação: Ana Amancia da Silva. Sepultamento ontem.

Dircea Broca Neves, 66 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Leonor Broca e Amercina Neves Broca. Sepultamento ontem.

Edionete Polly da Motta, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eloy Polly da Motta e Ruth Carvalho da Motta. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Elvira Richert, 90 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Floriano Richert e Emília Damarchi Richert. Sepultamento ontem.

Elza Maria Pereira Gomes, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Isabel Pereira. Sepultamento ontem.

Esvaldo de Chaves, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Félix de Chaves e Vilma Chaves. Sepultamento ontem.

Evaldo Gracioto, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Ângelo Gracioto e Albertina Rocha Pombo Gracioto. Sepultamento ontem.

Everton da Silva Carvalho, 39 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Donato da Silva Carvalho e Maria da Conceição da Silva Carvalho. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo da Capela do CemitérioMunicipal da Lapa (PR).,.

Geraldo de Carvalho, 79 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Antônio Pedro de Carvalho e Messias Cândida de Carvalho. Sepultamento ontem.

Gilda de Souza Kasperski, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitório Ireno de Souza e Maria Agina de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Herta Valente do Nascimento, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Maria Valente e Maria Andrion Valente. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Otacílio Costa – Sc.

Idson Augusto Zela, 53 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Zela e Iraci Hanke Zela. Sepultamento ontem.

Jaime Silva dos Santos, 75 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Pedro Honório dos Santos e Maria das Merces Silva Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinahis).

Jefferson dos Santos, 42 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sivia Helena dos Santos. Sepultamento ontem.

John Wallace Scott Murray, 49 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Wallace Robert Scott Murray e Haidee Medeiros Murray. Sepultamento ontem.

Jorge Luís Borges, 56 anos. Profissão: tecelão(ã). Filiação: Irineu Jacinto Borges e Luzia Borges. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos.

Josef Schmiderkal, 89 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Johann Schmiderkal e Juliana Schmiderkal. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Joslene Candatten Basso, 53 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Nelson Candatten e Tereza Schelbauer. Sepultamento ontem.

Leonides Brandino, 77 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Eurides Brandino e Maria Joaquina Brandino. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Municipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo da Capela do Municipal de Almirante Tamandaré.

Levi Paulo da Cunha, 70 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: José Gabriel da Cunha e Benedita Miranda da Cunha. Sepultamento ontem.

Lídia Moloto Martins, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amadeu Moloto e Estefania Coto Moloto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Lucas Wilian Souza de Faria, 22 anos. Profissão: carregador(a). Filiação: Paulo Roberto de Faria e Nilza de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Lúcia Helena de Oliveira, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Odete de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 do CemitérioMunicipal do Água Verde.

Lucinda Viana Franca, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Celso Viana e Araci Damásio Viana. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim Eterno – Paranaguá, saindo da Capela Nossa Senhora do Rocio – Paranaguá.

Luiz Augusto Santos Silva, 29 anos. Profissão: frentista. Filiação: Sérgio Luiz da Silva e Maria do Rocio dos Santos Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maite Martins Dubinski, 2 anos. Filiação: Bruno César Dubinski e Aline Santana Martins Dubinski. Sepultamento ontem.

Marcelo Alves, 43 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Carlos Alves e Romilda de Fátima Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela do Abranches.

Marcelo Guilherme Gomes da Silva, 47 anos. Filiação: João Guilherme da Silva e Edvina Marcelino Gomes da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Romaniuk Palacio, 82 anos. Filiação: Pedro Romaniuk e Ana Romaniuk. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Evangélica.

Maria de Fátima Filgueira de Aquino, 72 anos. Profissão: secretária. Filiação: José de Aquino e Lindalva Filgueira de Aquino. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Maria de Lourdes Rocha Tonhozi, 90 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Leônidas Rocha e Florinda Bertha Rocha. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Maria de Lurdes Oliveira de Paula, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aristides Fernandes de Oliveira e Josephina Souza de Oliveira. Sepultamento hoje, (Bocaiuva do Sul) Cemitériomun.de Bocaiuva do Sul(PR), saindo de Sala Manaca Luto Curitiba Curitiba (PR).

Mercedes Furquim de Souza, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Furquim de Souza e Arlinda Pinto de Souza. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Nevalda Aparecida de Oliveira, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ozório Lemes de Oliveira e Maria José Pereira. Sepultamento ontem.

Nilza Maria Salles Rosa Becher, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ataliba Salles Rosa e Floriza Paiva Salles Rosa. Sepultamento hoje, Santa Luzia / Ponta Grossa, saindo da Capela Municipal de Ponta Grossa.

Olga Dzieniszkzk, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Theodoro Dzieniszkzk e Dina Albini Dzieniszkzk. Sepultamento ontem.

Osni Rodrigues de Souza, 83 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Oswaldo Wanke de Souza e Maria Rodrigues de Souza. Sepultamento ontem.

Oswaldo Jorge, 86 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Said Jorge e Maria Jorge. Sepultamento ontem.

Paulo Kolefski, 61 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Vantso Kolefski e Luíza Kolefski. Sepultamento ontem.

Robison Basso, 73 anos. Profissão: taxista. Filiação: João Basso e Araceli Peres Basso. Sepultamento ontem.

Sueli Eleusis de Loyola Rezler, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agostinho Saldanha de Loyola e Thamar Cades Maralhao de Loyola. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia do Nascimento, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Haroldo do Nascimento e Ana Rita do Nascimento. Sepultamento ontem.

Vilmar Isidoro, 54 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Darci Isidoro e Natalina Mesquita Isidoro. Sepultamento ontem.

Wilson Tadeu da Cruz, 67 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Manoel Pedro da Cruz e Avelina Machado da Cruz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Água Verde.

