Ademir Mendonça, 72 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Boaventura Leopoldo Mendonça e Maria Rodrigues Mendonça. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Airiades de Fátima Teixeira da Silva, 69 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Rodolfo Teixeira da Silva e Lucilia Poly. Sepultamento ontem.

Alberto Juliatto, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Amadeu Juliatto e Teresinha Didi Betto Juliatto. Sepultamento ontem.

Alceu Ferreira de Oliveira, 66 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Euclides Fernandes de Oliveira e Thereza Ferreira de Oliviera. Sepultamento hoje, São Bento Lapa -PR, saindo da Capela São Bento – Lapa -PR.

Alcione Medeiros do Nascimento, 97 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Othalibio Garcia Ribeiro e Maria Augusta Ribeiro. Sepultamento ontem.

Alice Strapasson Pelozato, 17 dias. Filiação: Alesson Caetano Pelozato e Soniele Strapasson Pelozato. Sepultamento ontem.

Antonina Martins Simões, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gregório Martins e Isolina Carvalho. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja dos Mormons (Fazendinha).

Antônio Galvão Parchen, 67 anos. Filiação: Francisco Parchen e Maria de Jesus Parchen. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Caua Vinícius Silva, 17 anos. Profissão: outorgado. Filiação: Valcleio da Conceição Silva e Daiany da Silva Inácio. Sepultamento ontem.

Celly Dahlke Ferreira, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Frederico Dahlke e Matilde Rahn Dahlke. Sepultamento ontem.

Celso Bordignon, 68 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Anizio Bordignon e Teresinha Bordignon. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba.

Clareonice Costa Lopes Cordeiro, 70 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Carlos Lopes e Matilde Aparecida Lopes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida.

Cristina Mateus Bley, 50 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Carlos Roberto Mateus dos Santos e Doroti Mateus dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela1 Cemitério Munmicipal da Água Verde CuritibaPR.

Darcy Oliveira Martinez, 82 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Javier Martinez e Nelinda Oliveira Granada Martinez. Sepultamento ontem.

Djalma Tadeu Bellao, 60 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Aluizio Bellao e Geny Esperanca Bellao. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo de Unilutus – Curitiba.

Doliria de Godoy Moreira, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otávio Moreira e Castorina de Jesus Moreira. Sepultamento ontem.

Edison Tadeu Santana, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Paulo Santana e Aurora Garcia Santana. Sepultamento ontem.

Ernan Geffer Bandeira, 26 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Ernesto Geffer Bandeira e Dolores dos Santos Mouro Bandeira. Sepultamento hoje, (Itaperuçu) Cemitério Municipal de Itaperuçu(PR), saindo da Capela Municipal.

Eroni Passos Costa, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: José de Oliveira Passos e Amália dos Santos. Sepultamento ontem.

Eurico Agnelo de Souza, 51 anos. Filiação: José Toni de Souza e Maria dos Anjos Souza. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo da Capela Cemitério São Roque (Piraquara).

Givanildo Baptista da Silva, 46 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: José Baptista da Silva e Neuza Ferreira Pacheco. Sepultamento ontem.

Indiomar Rodrigo Gonzaga de Lima, 27 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Gessioni Quadros de Lima e Madalena Gonzaga. Sepultamento ontem.

Irene Maciel da Costa, 45 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: José dos Santos da Costa e Ana Maciel da Costa. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Ismael Elias Jamal Melzer, 76 anos. Filiação: Luiz Milzer Filho e Maria Siria Jamal. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Ita Forneck Montrucchio, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aloisio Forneck e Jenny Pohl Forneck. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Jaroslau Kochan, 95 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Basílio Kochan e Maria Kochan. Sepultamento ontem.

José Clodomiro Nogueira Russomanno, 68 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Salvador Russomanno e Neuza Nogueira Mussomanno. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

José Reginaldo Vieira, 80 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: João Batista Vieira e Alvarina Navarro Vieira. Sepultamento ontem.

Kelli Cristiane Amaral Serpa, 38 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vilson Luiz Gomes Serpa e Jorgina da Luz Amaral. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Mortuária Alto Boqueirão.

Lazara Costa da Silva, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Getúlio Costa e Benedita Graciano. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Liyoiti Nemoto, 70 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Yoshimi Nemoto e Umeko Nemoto. Sepultamento ontem.

Lucimar Gomes de Oliveira, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ermina Gomes de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Lucimarta Peixoto, 53 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: José Peixoto e Margarida Rita Peixoto. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Távora de Souza, 70 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: Wilson de Souza e Zione Távora de Souza. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos da Silva Pinheiro, 59 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Bernardo Alvews Pinheiro e Hortência da Silva Pinheiro. Sepultamento hoje, Borda do Campo, saindo da Capela Municipal.

Maria José Lima de Miranda, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Balduino Barboza de Lima e Maria Cândida Ferreira. Sepultamento ontem.

Maria Luíza Artigas, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Marcelino Artigas e Adelaide Milarch Artigas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela São Camilo PiraquaraPR.

Maria de Lourdes Ribas do Rosário, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abdao Taborda Ribas e Verônica Avrechack Taborda Ribas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Cemitério São Francisco de Paula CuritibaPR.

Marilda Valente de Aguiar, 59 anos. Profissão: diarista. Filiação: José Padilha de Aguiar e Rita Maria Valente de Aguiar. Sepultamento ontem.

Nociel Teodoro, 40 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Maria Joana Custodio Teodoro. Sepultamento ontem.

Osvaldo Flipsen, 74 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Leopoldo Flipsen e Alzira Flipsen. Sepultamento ontem.

Paola Vieira Petris, 9 dias. Filiação: Johnny Fabiano Petris e Elaine Fabricia Vieira Petris. Sepultamento ontem.

Rebeca Vitória de Camargo, 15 anos. Filiação: João Carlos de Camargo e Sandra Mara de Camargo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Ricardo Alves Gouveia, 26 anos. Profissão: balconista. Filiação: Ademar Dionizio Gouveia e Zenaide Alves Pinange. Sepultamento ontem.

Roseli Aparecida da Rocha, 45 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Eunice da Rocha. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Rosy Suely Nascimento, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Raimundo Gonçalves Nascimento e Nair Gonçalves Nascimento. Sepultamento ontem.

Sérgio Merlin Júnior, 66 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Sérgio Merlin e Izaura de Sá Merlin. Sepultamento ontem.

Valdecir Popoaski Bueno, 44 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Eduardo Bueno e Otília Popoaski Bueno. Sepultamento ontem.

Valdecir Santana, 55 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Romilda Santana. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus – Curitiba.

Vicente Bajerski, 85 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Miguel Bajerski e Anna Bajerski. Sepultamento ontem.

Zhu Ziquan, 59 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Zhu Ronghui e Su Jinji. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).