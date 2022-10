Alisson Diozeffer Cordeiro dos Santos, 36 anos. Profissão: garçom. Filiação: José Aramis dos Santos e Glaceia Sebastiana Cordeiro dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim da Paz (Guarapuava), saindo da Capela do Cemitério Jardim da Paz (Guarapuava).

Altino Vieira, 81 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Domitila Vieira. Sepultamento ontem.

Alvin Clems, 71 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Alvim Clems e Frida Clems. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Anderson Batista Ferreira, 40 anos. Filiação: Irineu Cipriano Ferreira e Arcena Batista Ferreira. Sepultamento ontem.

Andressa do Vale Melo, 26 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Agnaldo Soares de Melo e Vanuse Silva do Vale. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Antônio Pedro Martins Neto, 63 anos. Profissão: encanador(a) industrial. Filiação: Divino Pedro Martins e Maria Aparecida Chiste Martins. Sepultamento ontem.

Arlindo Benedito de Andrade, 83 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Terto Benedito de Andrade e Virgínia Marcionila da Conceição. Sepultamento ontem.

Arnaldo Cabral Neto, 72 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Arnaldo Cabral Filho e Donatila Blasi Cabral. Sepultamento ontem.

Atecir de Brando, 59 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Marcolino Antônio de Brando e Lourdes Oliveira de Brando. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Paroquial Santa Quitéria.

Augusto Carrano Castellano, 81 anos. Profissão: engenheiro(a) agrônomo. Filiação: Ilio Castellano e Hercilia Carrano Castellano. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Cecília Sakowicz Bora, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aleixo Sakowick e Apolônia Machowski Sakowicz. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério São Miguel, saindo da Capela Sõ Moiguel.

Cícero Rodrigues de Lara, 63 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Demicilia Rodrigues da Silva. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo da Capela Cemitério São Roque (Piraquara).

Cláudio Xavier Jacob, 82 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Xavier Jacob e Iracema Muller Jacob. Sepultamento ontem.

Cléber Alves Fonceca, 48 anos. Profissão: gerente comercial. Filiação: Francisco Lopes Fonceca e Marisa Alves de Sousa Fonceca. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Dair de Almeida, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Darcil Ambrosio de Almeida e Rita Manoelina Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Diolita de Oliveira Balduino, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alipio Leandro Balduino e Rosa de Oliveira Balduino. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Eduardo Rozzano Huf, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Edu Riberio Huf e Maria de Lourdes Rozzano Huf. Sepultamento ontem.

Edypo Salim Sartori, 33 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: Vitório Sartori Netto e Salime da Luz Sartori. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela São Leopoldo Cic.

Egídio Gonçalves, 79 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Leopoldo Gonçalves e Cicera Gonçalves. Sepultamento ontem.

Eleni Monteiro Vieira Miyawaki, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: José João de Mello Vieira e Conceição Aparecida M Vieira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Fabrício Bruno Coutinho Bodi, 32 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sintilio Alceu Bodi e Jiane Márcia do Rocio Coutinho. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela Municipal.

Francisco Carlos Alberto de Souza, 85 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: José Otávio de Souza e Laurinda Alves de Souza. Sepultamento ontem.

Gilberto Teixeira de Carvalho, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Rocha de Carvalho e Gessy Teixeira de Carvalho. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Unilutus – Curitiba.

Hilda Cuch Padilha, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bazilio Cuch e Rosa Novakowski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Municipal de São Mateus do Sul -PR.

Luci Helena do Rosário, 60 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Francisco Assis Rosário e Leontina Maria do Rosário. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Machado, 68 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: João Marcelino Machado e Jocelina Linhares Machado. Sepultamento sexta-feira, 21 de outubro de 2022 às 9hh, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Luiz Carlos Zanella, 76 anos. Filiação: Ricieri Zanella e Claudina Maria Zanella. Sepultamento ontem.

Luiz César de Lima dos Santos, 18 anos. Filiação: Luiz Sérgio dos Santos e Lúcia Maia de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Carmelina Moreira da Silva, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amadeu Moreira e Maria Izabel Lopes da Rosa. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Metrolpolitano na Fazenda Rio GrandePR.

Maria Dorli Silva, 76 anos. Filiação: José Laurentino e Maria Natália Remizio. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Cemitério Municipal do Água Verde – Curitiba -PR.

Maria Ferreira de Farias Tracz, 70 anos. Profissão: diarista. Filiação: Juventino Pacheco de Farias e Vergilina Ferreira de Farias. Sepultamento ontem.

Maria do Rocio Taborda, 89 anos. Filiação: João Taborda Ribas Filho e Helena Taborda Ribas. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Cemitério Municipal do Água Verde – Curitiba -PR.

Maxinino Teles de Lima, 52 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Fioravante Teles de Lima e Izolina Brito de Lima. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Municipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo da Capela Lamenha.

Melania Heupa Wizbycki, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Heupa e Clara Heupa. Sepultamento ontem.

Milton Isak Vieira, 57 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: José Isak Vieira e Juvelina Maria Vieira. Sepultamento ontem.

Nair Padilha Amaral, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Padilha e Francisca Alves Rodrigues. Sepultamento ontem.

Nair Terezinha This Kerber, 60 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Armindo Soares This e Maria Enedina Ferreira. Sepultamento ontem.

Nanci Rodrigues Salomon, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hermínio Rodrigues e Leontina Rodrigues. Sepultamento ontem.

Neuza Maria Caetano Mattos Sabino, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Dias Caetano e Nair Zaminer Caetano. Sepultamento ontem.

Nivaldo de Paiva Ramalho, 65 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Alcides Laurindo Ramalho e Margarida de Paiva Ramalho. Sepultamento ontem.

Oswaldo Bressan, 85 anos. Filiação: Luiz Bressan e Helena Bressan. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Santa Mônica -.

Otávio de Paula Nascimento, 85 anos. Profissão: educação física. Filiação: Onofre do Nascimento e Helena de Paula Nascimento. Sepultamento ontem.

Roberto de Melo Trigo, 72 anos. Profissão: conferente. Filiação: João Trigo e Araci de Melo Trigo. Sepultamento ontem.

Rodrigo Bitencourt, 33 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Hiriberto Wilmar Bitencourt e Marilze Terezinha Bitencourt. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Roseli do Rocio Honorato, 61 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: José Batista Honorato e Verônica Cardoso Honorato. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Igreja Jesus Salvador A Rua Jussara, 2000, Sitio Cercado, Curitiba,PR.

Tarcila Marilva Laska Gomes, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Laska e Wlamezuliva Borges Laska. Sepultamento hoje, Tabatinga, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Tereza Claro de Faria, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Claro da Silva e Ana Venacia de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Theo Henrique Lemos Azevedo, 18 horas. Filiação: Heverton Santos Azevedo e Ana Carolina Lemos. Sepultamento ontem.

Uilson Bento, 67 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Manoel Bento Felipe e Maria Francisca de Jesus. Sepultamento ontem.