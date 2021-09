Adenis de Jesus, 50 anos. Filiação: Pedro Santos de Jesus e Maria da Luz de Jesus. Sepultamento segunda-feira, 4 de outubro de 2021, (Curitiba) Municipal Zona Sul.

Adilson Moraes Teixeira, 47 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Chinkevis Teixeira e Dirce da Aparecida Moraes Teixeira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério Parque Metropolitano.

Airton Veiga do Prado, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Veiga do Prado e Maria de Jesus do Prado. Sepultamento hoje, (Campo do Tenente) Cemitériomun.de Campo do Tenente(PR), saindo da Capela Cemitério.

Airton Vieira de Andrade, 73 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: Henrique Vieira de Andrade e Olivina Ribeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Alexsandro da Silva Soares, 27 anos. Filiação: Alexandre Soares e Izabel da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 – Municipal Boqueirão.

Ana Batista de Souza, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Firmino Batista e Amélia Pereira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Avani Catani Machado de Souza, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitório do Amaral Catani e Erci do Amaral Catani. Sepultamento ontem.

Boleslau Ziniski, 76 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Tomaz Zinisnki e Mônica Zinisnki. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss.

Carlos Roberto Barbosa, 59 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Caetano Barbosa e Martha Kulik Barbosa. Sepultamento ontem.

Chandre José de Castro, 38 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Antônio de Castro e Roseli de Castro. Sepultamento ontem.

Cicilia Fagundes de Oliveira, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Laurinda Fagundes. Sepultamento ontem.

Dieimison José dos Santos, 21 anos. Profissão: estoquista. Filiação: Jucimara dos Santos Coutinho. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela Cemitério.

Dilson Marques de Souza, 69 anos. Profissão: assistente comercial. Filiação: Lauro Marques de Souza Júnior e Dionéa Marques de Souza. Sepultamento ontem.

Dirlei Setelik, 52 anos. Profissão: motorista. Filiação: Bronislau Setelik e Eva Teresinha Zepechouka Setelik. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Edith de Castro Curial, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cezario Curial e Lydia de Castro Curial. Sepultamento ontem.

Edson de Almeida, 55 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Alcebiades de Almeida e Ana Kovalski de Almeida. Sepultamento ontem.

Eugênio Carlos Pophal, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Emílio Theodoro Pophal e Júlia Pophal. Sepultamento ontem.

Everson Sousa, 21 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Gilberto Sousa e Zanete de Souza. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo da Capela Cemitério.

Francisco Valmir Princival, 54 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Princival e Teresa Negrello Princival. Sepultamento ontem.

Geraldo Ferreira Mendes, 64 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Anizio de Souza Mendes e Izabel Ferreira Mendes. Sepultamento sexta-feira, 1 de outubro de 2021, Outros, saindo da Capela Jardim / Ms.

Gerceli Maria Perissinotto, 79 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Rerzo Eugênio Perissinotto e Vicenza Chies Perissinotto. Sepultamento hoje, Outros.

Gilberto Alves de Oliveira, 45 anos. Profissão: motorista. Filiação: Adenir Alves de Oliveira e Geni Rita de Oliveira. Sepultamento ontem.

Gilberto Dulski, 44 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Dulski e Maria Luíza Domanski Dulski. Sepultamento ontem.

Hatue Yasuda, 81 anos. Filiação: Denzo Kato e Ioshiko Kato. Sepultamento hoje, (Morretes) Cemitério Municipal de Morretes(PR), saindo da Capela Cemitério Morretes.

Hélio Aguilar da Silva, 37 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Ramos da Silva e Izabel de Souza Aguilar. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela de Tarilandia Rondonia.

Iolanda Zecca de Castro, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Zecca e Anna Ercole. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitério Municipal – Centenário do Sul (PR).

Jefferson Silva, 29 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Sebastião Laitabitur Silva e Maria de Fátima Luz dos Santos. Sepultamento ontem.

Jeova Benedito dos Santos, 73 anos. Profissão: promotor(a). Filiação: Parcival Zimermann e Julina Claudino do Santos. Sepultamento ontem.

Jeronimo Canha Filho, 72 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Jeronimo Canha e Isolina da Luz Canha. Sepultamento ontem.

João Antônio Lins, 54 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Frederico Lins e Francisca Assunção. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério Municipal – Cerro Azul (PR)..

João Batista Cardoso, 63 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Maurílio Teixeira Cardoso e Jovaldina Cardoso. Sepultamento ontem.

João Batista Furlan, 62 anos. Profissão: produtor(a). Filiação: Henrique Furlan e Adelina Custorio Furlan. Sepultamento ontem.

João Izidoro de Souza, 70 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Sebastião de Souza e Maria de Amorim Souza. Sepultamento ontem.

João de Souza, 89 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Francisco de Souza e Augusta Franca. Sepultamento ontem.

Jorgina dos Santos Vaz, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pompilho Cordeiro dos Santos e Lídia Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

José Talibio Estácio da Silva, 64 anos. Filiação: José Viana e Maria Casturina Estácio da Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Municipal de Curiuva.

Joubel Lopes de Souza, 86 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Arnoldo Pereira de Souza e Cidália Lopes de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

Júlio Stigar, 69 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Stigar e Antônia Stigar. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela na Cidade de Bocaiuva do Sul (PR);.

Kinuyo Suzuki, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tokijiro Suzuki e Kuri Suzuki. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Leuzete Colaco dos Santos, 64 anos. Profissão: governanta. Filiação: Nivaldo Colaco e Ondina Colaco. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Memorial da Vida.

Lídia Aulalhia Vrubel, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Scuteski e Josepha Scuteski. Sepultamento ontem.

Lídia Ferreira Thomaz, 67 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Artilio Ferreira e Estanislava Mustefaga. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Lizete Zen, 70 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Pedro João Zen e Helena Túlio Zen. Sepultamento ontem.

Lourdes Lessa Marchi, 76 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Carmem Rabelo de Lessa e Carmem Rabelo de Lessa. Sepultamento ontem.

Luiz Paulo dos Santos, 73 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Juvenal José dos Santos e Otalina Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Manoelita Silva de Lara, 95 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Correia da Silva e Palmira Correia da Silva. Sepultamento ontem.

Márcio Antônio dos Santos Serafim, 43 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alfredo Serafim e Veroni Aparecida dos Santos Serafim. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Marcos Guimarães Ribas, 77 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Domingos Martins Ribas e Zilah Guimarães Ribas. Sepultamento ontem.

Marcos Vinícius Fernando da Silva, 27 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Ricardo da Silva e Márcia Aparecida Fernandes. Sepultamento ontem.

Marcus Paulo Ribeiro, 19 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Paulo Agostinho Ribeiro e Joanita Nilza de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida de Carvalho Azevedo, 72 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: José Teodoro de Carvalho e Maria Freire de Carvalho. Sepultamento ontem.

Maria Júlia Souza Brito, 3 anos. Filiação: Leonardo Aparecido de Souza das Virgens e Carolina Reis de Brito. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Municipal Arinos.

Maria Luíza Pscheidt, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Reinaldo da Silva Calixto e Rosa Lima Calixto. Sepultamento ontem.

Maria da Lurdes da Silva Lisboa, 47 anos. Profissão: diarista. Filiação: Sebastião da Silva Lisboa e Rosi Terezinha da Silva Lisboa. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela do Cemitérioda Sede.

Maria de Fátima Rodrigues Moreira, 36 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Moreira de Melo e Maria Rodrigues Moreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Luto Curitiba / Sala Jacarandá.

Maria de Lourdes Monreiro, 76 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Eurides Fermino Daluz e Maria de Lourdes Daluz. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Massao Mikami, 76 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Matsuyochi Mikami e Momoyo Mikami. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Nilda Neves Almeida, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Furtado das Neves e Anna Rita de Andrade Neves. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela e Cemitério São João do Triunfo.

Osvaldo Bueno de Oliveira, 72 anos. Profissão: motorista. Filiação: Isaltino Bueno de Oliveira e Matilde Fragoso. Sepultamento ontem.

Otília do Rocio Wolkning, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Wolkning e Teresinha Jesus Wolkning. Sepultamento ontem.

Pedro Limas, 85 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Silvério Limas e Lavínia Limas. Sepultamento ontem.

Pedro Vaz, 90 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Júlio Aristides Vaz e Benedicta Ferreira de Jesus. Sepultamento ontem.

Renato Ronconi, 81 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Pedro Ronconi e Silta Dallagasse. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Ricardo Codazzi Cunha, 71 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Irozet Cunha e Martha Stella Codazzi Cunha. Sepultamento ontem.

Rosilda Joanita Palomeque Klank, 77 anos. Profissão: auditor(a). Filiação: João Palomeque e Rosa Palomeque. Sepultamento ontem.

Tereza dos Santos Rocha, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro José dos Santos e Joaquina dos Santos. Sepultamento ontem.

Violeta da Silva Guarda, 35 minutos. Filiação: Eduardo Aquiles Guarda e Pamella Thays da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Zenilda dos Santos Mariano, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dionísio Joaquim dos Santos e Maria de Lourdes Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

