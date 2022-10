Amélia de Paula, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alberto Wasem e Hermina Wasem. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Anthony Gabriel Alves Cordeiro, 1 dias. Filiação: Murilo da Cruz Cordeiro e Rosana Francisco Alves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Antônio Estevam de Oliveira, 80 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Benedito Estevam de Oliveira e Benedita Eufrauzina de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Antônio Livonzir da Silva, 68 anos. Filiação: João Paulino da Silva e Francisca Quadros da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Templo das Águias.

Antônio Pereira da Cruz, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: André Pereira da Cruz e Parainka Chapula da Cruz. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba- Fazenda Rio Grande, saindo de Sala Jacaranda- Memorial Luto Curitiba.

Arlete Alice Turbay Grandi, 78 anos. Filiação: Albino Turbay e Alice Santos Turbay. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Bruno Nogueira de Moraes Milniczuk, 28 anos. Profissão: micro-empresário. Filiação: Willians Marcelo Milniczuk e Sirliane Nogueira de Moraes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Ceanita Delourdes Ramos, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Francisco e Martha Francisco. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Associação Vila Militar (Curitiba).

Celio Alves de Oliveira, 52 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Francisco Alves de Oliveira e Ercília Alves de Oliveira. Sepultamento ontem.

Elisabete do Rocio Rocha de Oliveira, 57 anos. Filiação: Atilio da Rocha e Camelinda Soares Machado. Sepultamento ontem.

Fernando Kruliskoski da Silva, 31 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Maria da Silva e Maria Eclair Kruliskoski. Sepultamento hoje, Cemitério Rio da Varzea Quitandinha, saindo da Capela Comunitária do Uberaba.

Francisca Gonçalves, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Gonçalves da Luz e Maria de Jesus Gonçalves. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Francisca Laufer Pappi, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Laufer e Anna Laufer. Sepultamento ontem.

Gertrudes Mendes dos Santos, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Mendes e Maria Luíza Mendes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Memorial Luto Curitiba – Sala Ipe.

Ibere Carvalho, 88 anos. Profissão: motorista. Filiação: Reinaldo Carvalho e Sevulla Tesseroly Carvalho. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Campo Largo da Roseira, saindo da Capela Municipal/campo Largo da Roseira.

Joana de Paula Rendack, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio de Paula e Perciliana Zulmira da Maia. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

João Valentim Soares, 82 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco Soares e Justina Soares. Sepultamento ontem.

Jonatan Batista da Silva, 27 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Marcos Gomes da Silva e Eunice Batista da Silva. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo de João Batista.

José Gomes de Lima, 79 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Paulino Gomes e Maria Hilda de Lima. Sepultamento ontem.

Julieta Avelino Machado, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Benedito da Silva e Maria Silveira da Silva. Sepultamento ontem.

Ligia Carla de Souza, 49 anos. Profissão: engenharia florestal. Filiação: Laércio Ferreira de Souza e Ana Maria Ferreira de Souza. Sepultamento ontem.

Loura Soares de Borba, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Elicio Anunciação de Borba e Jovina Borba. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luís Carlos Schmidt, 61 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: Waldyr Hugo Schmidt e Cleoni Martins Schmidt. Sepultamento ontem.

Manuella Vitória Cordeiro dos Santos, 22 horas. Filiação: Rafael Santos de Oliveira e Thayane Caroline Cordeiro Machado. Sepultamento ontem.

Márcia Adriane Nogueira, 30 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Clovis Nogueira e Maria Virgem Ferreira de Macedo Nogueira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Tatuquara.

Marco Antônio Ribeiro de Lima, 49 anos. Profissão: assistente comercial. Filiação: Wilson Ribeiro de Lima e Nelci Maria Almeida de Lima. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Antonielli do Prado, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Victório Antonielli e Recilia Satorelli. Sepultamento ontem.

Maria Cândida de Souza Cláudio, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cândido José da Silva e Salviana Rosa de Souza. Sepultamento ontem.

Maria Goretti Garcia Alves, 54 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: João Agostinho Garcia e Durvalina Maria Garcia. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Santa Quitéria.

Maria José Latuf de Lima, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tanus Latuf Neto e Cidália Fuscolin Latuf. Sepultamento hoje, (Morretes) Cemitério Municipal de Morretes(PR), saindo da Capela de Morretes.

Maria de Souza Carvalho, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Luiz de Carvalho e Maria Ursulina de Souza Carvalho. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Siqueira Campos, saindo da Capela Municipal de Siqueira Campos.

Miguel Miquelaco, 79 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Miquelaco e Lúcia Zamm Miquelaco. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Ober Matias Escobar Medina, 43 anos. Profissão: chapeiro. Filiação: Matias Ariel Escobar Fuentes e Graciela Irene Medina Juarez. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim.

Odete Belinski, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ismael Maciel da Hora e Mathilde Maciel da Hora. Sepultamento ontem.

Olivina de Souza, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gilbrantino da Silva e Valdomira Leão. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ophelia Thereza Ribas Cassou, 96 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Sezinando Ribas e Ochesia Bompeixe Ribas. Sepultamento ontem.

Roseli Alvina da Silva, 40 anos. Filiação: Antônio Alvino da Silva e Maria Aparecida de Oliveira Silva. Sepultamento ontem.

Rute de Fátima Dembiski Oliveira, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estephaneo Dembiski e Genoveva Zahilkevicz. Sepultamento ontem.

Sérgio Paulo Frazao, 56 anos. Filiação: Jacy Andrade Frazao e Elda Cardoso Frazao. Sepultamento ontem.

Tânia Júlia Fidalma Maderna Ribas, 76 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Nilson Baptista Ribas e Sônia Maderna Ribas. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Curitiba (PR).

Tereza Szyraj, 88 anos. Filiação: Francisco Unizycki e Antônia Unizycki. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Terezinha Túlio Stella, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Santo Túlio e Magdalena Slompo Túlio. Sepultamento ontem.

Tiago Lima da Silva, 35 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Valdecir Quintino da Silva e Maria da Luz de Oliveira Lima. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Valdisnei Pereira do Carmo, 31 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Sebastião Osni do Carmo e Rosana Pereira de Souza do Carmo. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Nova Tebas, saindo da Capela Volta Grande-.

Veneranda Maria Schamne, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ulysses Comin e Maria Passoni Comin. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida.

Weslley Delcio Nunes dos Santos, 25 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Everson dos Santos e Viviane Cristiane Gonçalves Nunes. Sepultamento ontem.