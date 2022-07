Adriano Atanasio, 41 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Paulo Maria Atanasio e Dilbar Ferreira Kasimoff. Sepultamento ontem.

Alan Marcos Reinaldi Banach, 36 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Gunter Osckar Banach e Roseli Aparecida Reinaldi. Sepultamento ontem.

Alecssandro de Melo Rudolf, 47 anos. Filiação: Paulo Sebastião Rudolf e Gessi de Melo Rudolf. Sepultamento ontem.

Alice de Souza Koelzer, 9 horas. Filiação: Edson Thiago Koelzer e Ana Karolina de Souza Araújo. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Aline de Lourdes Alves, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Paulo Ferreira Alves e Gertrudes Ferreira Alves. Sepultamento ontem.

Amélia Cunha Miranda, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Cunha e Donatila Cunha Pereira. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal – Bairro Cubatão – GuaratubaPR., saindo da Capela da Igreja São Joaquim – Bairro Cubatão – Guaratuba.

Antônio Alves de Moraes, 92 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Antônio Alves de Moraes e Andradina Aparecida Siqueira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Antônio Martisn de Souza, 90 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Manoel Martins de Souza e Anna Quirino Machado. Sepultamento ontem.

Aparício de Quadros, 84 anos. Profissão: mecânico. Filiação: João de Quadros e Sezarina Fogaça. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Claudemir Borges Trindade, 48 anos. Profissão: soldador. Filiação: Brandizio Borges Trindade e Silvanira de Franca. Sepultamento ontem.

Dirce Giliet, 81 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: João Cláudio Giliet e Noêmia Rocha Giliet. Sepultamento ontem.

Dirce Guimarães Merhy, 96 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Bufrido Guimarães e Alcidia de Oliveira Guimarães. Sepultamento ontem.

Domingas Oliveira dos Santos Ferreira, 67 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Valdelicio Batista dos Santos e Antônia Rodrigues de Oliveira. Sepultamento ontem.

Ede Laurentino de Souza Costa, 65 anos. Profissão: militar. Filiação: Álvaro Lopes da Costa e Arlinda Souza Costa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Evaldo Faustino, 44 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: José Luiz Faustino e Celidonia Maria da Conceição Faustino. Sepultamento ontem.

Francisco José de Alencar, 86 anos. Profissão: técnico segurança do trabalho. Filiação: Francisco de Alencar Mota e Maria Soares de Carvalho Mota. Sepultamento quarta-feira, 13 de julho de 2022, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano CuritibaPR.

Gilson Hilbert, 87 anos. Filiação: Osmar Hilbert e Irene Hilbert. Sepultamento ontem.

Giuseppina Sangineto Carmosino, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Daniele Sangineto e Rachele Guaglianone. Sepultamento ontem.

Glória Andrade de Ramos, 77 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Lautidio Pereira de Ramos e Maria Alves de Andrade. Sepultamento ontem.

Ilidio de Jesus Sargaco, 90 anos. Profissão: representante. Filiação: José Sargaco e Lúcia de Jesus. Sepultamento ontem.

Irene Bianco Surgik, 87 anos. Filiação: Luiz Bianco e Maria Bianco. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Ivo Munhoz de Melo, 62 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Francisco Munhoz de Mello e Maria das Dores de Camargo Melo. Sepultamento ontem.

Jane Bonacif da Silva, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Bonacif e Maria Joana Bonacif. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Jhuliana Santos de Lima, 23 anos. Profissão: atendente. Filiação: Hélio Aparecido Machado de Lima e Rosenilda Siqueira dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitériomun.de Campina Grande do Sul, saindo da Capela Municipal de Campina Grande do Sul.

Joana Adão, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jaco Haluch e Sofia Haluch. Sepultamento ontem.

Joana Muniz de Carvalho, 89 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: José Fernandes de Souza e Maria Muniz de Carvalho. Sepultamento ontem.

João Maria Padilha, 88 anos. Filiação: Durvalino Ferreira Padilha e Lídia do Vale Padilha. Sepultamento ontem.

João Maria Rodrigues Gonçalves, 75 anos. Filiação: Antônio Lemos Gonçalves e Maria Rodrigues Gonçalves. Sepultamento ontem.

José Augusto Alves, 63 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Nilza de Carvalho Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02.

Luiz Ernani Setim, 79 anos. Filiação: Carlos Setim e Maria de Lourdes Setim. Sepultamento ontem.

Luiz Quirino da Silva, 89 anos. Filiação: José Quirino da Silva e Maria Laurinda de Melo. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Maria Aparecida Delgado Paes, 83 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Aníbal Delgado e Odete Maria Delgado. Sepultamento ontem.

Maria Iolanda Gabardo, 81 anos. Profissão: secretária. Filiação: Raimundo Gabardo e Antônia Gabardo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Maria Martha Batista, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Honório Felipe e Maria Honório Felipe. Sepultamento ontem.

Maria Placidina Nunes, 75 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Sebastião Lemes Correia e Maria Joaquina da Cunha. Sepultamento hoje, Tabatinga, saindo de Cemitério Tabatinga.

Maria Thereza Pintia de Godoy, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pintia e Maria Marega. Sepultamento ontem.

Maria da Silva Campos, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Caetano da Silva e Maria Ana Silva. Sepultamento ontem.

Marina Leda Salles Lazzoli Barreto, 85 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Alberto Rossi Lazzoli e Laura de Moraes Salles Lazzoli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Mário Fernando de Camargo Maranhão, 84 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Mário Maranhão e Avany Loiola de Camargo Maranhão. Sepultamento ontem.

Marlene Fontana Ferreira Santana, 78 anos. Profissão: secretária. Filiação: Alfredo Fontana e Antônia Lopes Fontana. Sepultamento ontem.

Mateus da Silva Rodrigues, 20 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel da Silva e Inês Aparecida da Silva Rodrigues. Sepultamento ontem.

Maurício Christian Calomeno, 53 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Chrisolito Ivan Calomeno e Onelia Nair Calomeno. Sepultamento ontem.

Mirian Correa Vilalva, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Batista Correa e Maria da Luz Cordeiro Correa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Nereu Antunes de Andrade, 67 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Norberto Antunes de Andrade e Elpidia Fernandes. Sepultamento ontem.

Nestor Rodrigues, 73 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Ernesto Rodrigues e Ana Martins. Sepultamento ontem.

Odivo de Oliveira dos Santos, 63 anos. Profissão: servente. Filiação: José Francisco dos Santos e Rita de Oliveira dos Santos. Sepultamento ontem.

Paulina de Souza Sampaio, 80 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Ferminio Sampaio e Deolinda de Souza Sampaio. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária do Rio Branco do Sul.

Paulo César Borges, 48 anos. Profissão: projetista. Filiação: José Iramis Padilha Borges e Madalena Joneski Borges. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Paulo Henrique Ryba Pereira, 30 anos. Filiação: Paulo Pereira e Helena Ryba. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Cemitério Santa Cândida.

Pedro Ianesko, 81 anos. Filiação: Estefano Ianesko e Maira Ianesko. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Pedro de Lima Camargo Filho, 48 anos. Filiação: Pedro de Lima Camargo e Maria da Luz Camargo. Sepultamento ontem.

Renato Antônio Kowalski, 77 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Jorge Kowalski e Nair de Souza Kowalski. Sepultamento ontem.

Sueli do Rocio Rocha, 70 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Machado da Rocha e Erondina de Souza. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela Municipal do Rio Branco do Sul.

Tharcy Armindo Sturmer, 92 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Benno Frederico Sturner e Alfrida Sturmer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Tiago Rodrigues de Oliveira, 66 anos. Filiação: Pedro Alves de Oliveira e Maria Rodrigues de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Vera Maria Milek, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leo Fraxino e Maria Pereira Fraxino. Sepultamento ontem.

Vitor de Souza Franco, 79 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio de Souza Franco e Adelaide Constantina de Souza Franco. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Volnei Cristiano Azevedo, 35 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Marco Antônio Azevedo e Maria Aparecida de Almeida Azevedo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim.

Waldemar Pacheco, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Durval Pacheco e Anália Christovam Pacheco. Sepultamento ontem.

Yolanda Isabel de Souza Boeno, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tomaz de Souza e Antônia Pereira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Zelda Demio Dallabona, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fortunato Demio e Maria Demio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.