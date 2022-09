Ademir Tancon, 52 anos. Filiação: Adilson Tancon e Edite Luzia Schmitz Tancon. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Adir Vieira, 63 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Walmor Vieira e Darcy Vieira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Capela Mortuária Municipal de Agudos do SulPR.

Alexandre Luiz de Melo, 31 anos. Profissão: motoboy. Filiação: José Luiz de Melo e Lindamir de Fátima de Paula. Sepultamento hoje, Colônia Prado Almirante Tamandaré (PR), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Ana Lopes da Silva, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Sebastião Lopes e Maria Júlia Lopes. Sepultamento ontem.

Anelio de Franca, 78 anos. Profissão: operador(a) produção. Filiação: José Franca e Helena Tibes. Sepultamento ontem.

Anna da Silva Marcelino, 89 anos. Filiação: Brasilino Américo da Silva e Amélia Lúcia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Jacarezinho, saindo da Capela Municipal de Jacarezinho.

Antônia Ferreira Lima Dourado, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leonel Carlos Ferreira e Maria Cândida Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Antônio Carlos Ribeiro, 75 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Odilon Ribeiro e Noêmia Pereira Ribeiro. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Associação Vila Militar (Curitiba).

Antônio Gonçalves dos Santos, 84 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Justimiano Gonçalves dos Santos e Messias de Castro Gonçalves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Carlos Cezar Zelinski, 57 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Cecília Zelinski. Sepultamento ontem.

Cícero da Cunha Bastos, 65 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Garibaldi da Cunha Bastos e Vilma Faria Bastos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal do Água Verde.

Claudenir Silva Pádua, 47 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Benedito José de Pádua e Lazara da Silva Pádua. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Dionizio Crovador, 73 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Augusto Crovador e Joana Maria Westard. Sepultamento ontem.

Eliandro Pereira dos Santos, 46 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Manoel Pereira dos Santos e Esterlina Silva dos Santos. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina.

Emma Corsini Sacchi, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Corsini e Maria Marchetti. Sepultamento ontem.

Evaldo de Toledo Amorese, 94 anos. Profissão: técnico eletrotécnica. Filiação: Cataldo Amorese e Evangelina de Toledo Amorese. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Flor Minerva Motta Carrasco, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ramiro Motta San Martin e Aida Carrasco Saez. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Harina Doge Pinto, 93 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Augusto Doge e Ida Bauer Doge. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Avm.

Joana Alves dos Santos, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alves dos Santos e Maria Senhora dos Santos. Sepultamento ontem.

João Batista Santos David, 65 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Antônio de Souza David e Lourença Santos David. Sepultamento ontem.

João Carlos de Castilho, 56 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Benedito Ferreira de Castilho e Terezinha Sirlei de Castilho. Sepultamento ontem.

José Henrique Vaz dos Santos, 19 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Augusto dos Santos e Cristiani Genaina dos Santos Vaz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Júlio Schock, 63 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Guilherme Schock e Anazir Machado. Sepultamento ontem.

Juvenal Agostinho, 82 anos. Profissão: guardião. Filiação: José Agostinho e Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Liane Lopes Fortes, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Clotario de Macedo Lopes e Sílvia Tellini Lopes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maria Catharina Túlio Costa, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Fortunato Túlio e Paula Daru Túlio. Sepultamento ontem.

Maria Francisca dos Reis, 82 anos. Filiação: Joaquim Paulino Ramos e Rita Xavier Ramos. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Tomas Coelho, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Maria Irene Cardoso Coppola, 71 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Geraldo Coelho Cardoso e Irene Penello Cardoso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Joana Santiago, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Felipe Santiago e Idalina dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Luíza Socher, 93 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Ongaro e Stela Mocelin Ongaro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal do Santa Cândida.

Maria Teresa de Andrade Cavenachi, 65 anos. Profissão: micro-empresário. Filiação: João Correia de Andrade e Francisca dos Santos Andrade. Sepultamento quarta-feira, 28 de setembro de 2022 às 17hh, no Cemitério Municipal de Guapiaçu / São Paulo, saindo da Capela Municipal de Guapiaçu.

Maria de Lourdes Malucelli Pinheiro, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcos Malucelli e Thereza de Oliveira Malucelli. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes da Silva Violato, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Jaques da Silva e Juliana Amélia de Miranda Silva. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes dos Santos, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cyrilo Bach e Emília Carzino Bach. Sepultamento ontem.

Mário Roberto Rudy, 75 anos. Profissão: gerente. Filiação: Paulo Rudy e Olindina Saide Rudy. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Mateus Felipe de Oliveira Sobrinho, 19 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Marcelo de Oliveira Sobrinho e Jeniffer Cristine Timoteo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja Capela José Irineu Budant 155- Deus É Amor.

Miguel Arcanjo Laitartte, 59 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Carlos Laitartte e Elvira Lopes Laitartte. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Mortuária Maria Angélica.

Miguel Baranowski, 92 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Baranowski e Helena Traccuk Baranowski. Sepultamento ontem.

Nair Maria de Faria Alves, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alexandre de Faria e Maria Neves de Faria. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

Narcizo João Arsie, 66 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Luiz Arsie Neto e Gema Maria Ângela Lovato Arsie. Sepultamento ontem.

Neide de Oliveira, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião José de Oliveira e Anesia Muniz de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária de JacarezinhoPR.

Nelsina dos Santos Siqueira, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pedro Custantino e Ilda Ribeiro dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Nemezio Real Neto, 68 anos. Profissão: segurança. Filiação: Antônio Real e Maria Fanilde Baldochi Real. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Paroquial da Paz.

Odir Nascimento, 83 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Antônio Lucas Nascimento e Ester Nascimento. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 do São Francisco de Paula.

Onelia Sant Anna Moreira, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cândido Albano do Nascimento e Izaura Sant Anna do Nascimento. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Osair Barbosa, 57 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Orlando Fernandes Barbosa e Jacira Barbosa. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo de Igreja / Paranaguá.

Osmar Antônio Rodrigues, 58 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Manoel Rodrigues e Rosa Raphael Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Ozeias de Lima Ferreira, 25 anos. Profissão: servente. Filiação: Valmir Ferreira e Katlen Gonçalves de Lima Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Palmira Costa dos Santos, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Costa da Silva e Maria Alves de Jesus. Sepultamento ontem.

Roberto von Seelen, 83 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Guilherme von Seelen e Maria Magdalena von Seelen. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Romão Costa, 93 anos. Filiação: Norberto Costa e Eliza Mathias. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal São Francisco Paranaguá (PR), saindo de Capela Mortuária Municipal de Paranaguá (PR).

Rosa Teixeira Maurício, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alipio Carlos Teixeira e Aquelina Alves Teixeira. Sepultamento hoje, Cemitério Bom Jesus de Antonina, saindo de Maunicipal de Antonina.

Salomão Rodrigues Cardoso, 63 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Edmundo Jse Cardoso e Carmen Rodrigues Cardoso. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss.

Teresinha Pandolfi, 75 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Arcangelo Rigoni e Linda Maria Rigoni. Sepultamento hoje, Cemitério Pastor Weidner, saindo da Capela Nossa Senhora Apparecida.

Vera de Fátima Andrade, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eduardo Evangelista de Andrade e Leonor Camilo de Andrade. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Frei Miguel.

Vicente Vaz Caldeira, 76 anos. Profissão: estivador. Filiação: Fulgencio Lemes Caldeira e Sebastiana Vaz Martins. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Cemitério Nossa Senhora do Carmo (Paranaguá).

Wesley Luiz Dias da Silva, 27 anos. Profissão: salgadeiro(a). Filiação: Lucimara Dias da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja Pentecostal Maná Que Desce do Céu.

Wiara Walczak, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicolau Mieszczanczuk e Júlia Mieszczanczuk. Sepultamento ontem.

Wilson Antônio Bizineli, 59 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Flávio Bizineli e Maria da Rocha Bizineli. Sepultamento ontem.