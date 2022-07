Ademir Fontoura de Lara, 70 anos. Profissão: auditor(a). Filiação: Acacio Fontoura de Lara e Anna Cecília Piekarski de Lara. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Alan Nogueira, 25 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: João Zelio Nogueira e Neide Teresinha Teixeira da Cruz. Sepultamento hoje, (Cerro Azul) Cemitério Municipal de Cerro Azul(PR), saindo de Igreja Visão Missionária – Cerro Azul (PR).

Alinor Durcio Soares, 84 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Joaquim Durcio Soares e Maria Rodrigues Barbosa. Sepultamento ontem.

Antenor Marcondes Coelho, 86 anos. Filiação: Manoel Teixeira Coelho e Julieta Marcondes Coelho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Aparecida Nunes Cordeiro, 78 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Valdomiro Nunes e Júlia Francisca de Jesus. Sepultamento ontem.

Arnoldo Ruthes, 76 anos. Profissão: caseiro(a). Filiação: Zacarias Ruthes e Lucilia Maria de Lima Ruthes. Sepultamento ontem.

Benedita Catarina do Nascimento Ferreira, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mário Amanti do Nascimento e Adélia Faria do Nascimento. Sepultamento ontem.

Bruno José dos Santos, 33 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Antônio Carlos Farias e Maria José dos Santos. Sepultamento ontem.

Casturina da Silva Oliveira, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dioloro José da Silva e Luíza Vergilio de Oliveira. Sepultamento ontem.

Catarina de Lima Moura, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio de Lima e Etelvina Rodrigues. Sepultamento ontem.

Cecília Antunes Pereira, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Clemente Antunes e Maria da Conceição Mercer. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Cristiane Aparecida Ribeiro, 35 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Miguel Ribeiro e Rosicleia Aparecida Ribeiro. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Rio Negro, saindo da Capela de Rio Negro.

Dalila Izolina de Oliveira, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bortholo Gusso e Romula Maria Gusso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Daniel Gonçalves Cordeiro, 46 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: João Gonçalves Cordeiro e Jucelina Machado Cordeiro. Sepultamento ontem.

Dennis William José Paes, 36 anos. Profissão: motorista. Filiação: José do Carmo Paes e Cleide Regina Batista Paes. Sepultamento ontem.

Deusa Maria Bispo Lima Marcante, 63 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: João Bispo Lima e Maria Joana Gonçalves de Lima. Sepultamento hoje, (Balsa Nova) Cemitério Municipal de Balsa Nova -PR, saindo de Municipal de Campo Largo.

Diego Canestraro, 27 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Raulino Canestraro e Tereza Ribeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Edine Chaves de Camargo Melato, 79 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Álvaro de Camargo e Norma Chaves de Camargo. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Eliane Floriano Camargo de Farias, 42 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jucir Santinor Camargo e Ivoni Floriano. Sepultamento hoje, Nossa Senhora das Dores / Araucária, saindo da Capela e Cemitério Nossa Senhora das Dores de Aruacaria.

Elvira de Oliveira Brun, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Honofre de Oliveira Brun e Lídia Alves Brun. Sepultamento hoje, Cemitério Rio Quieto em Coronel Vivida -PR, saindo da Capela da Funerária Jerusalém em Coronel Vivida -PR.

Enedir Antônio da Silva, 62 anos. Filiação: Emílio da Silva e Hortinilia Rodrigues da Fonseca da Silva. Sepultamento ontem.

Gentil Panho, 82 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Orlando Panho e Maria Vicenci. Sepultamento ontem.

Getúlio dos Santos, 92 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Argentino Adalberto dos Santos e Olivia Daru dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Gilson Reikdal, 68 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Rodolfo Reikdal e Eunice Reikdal. Sepultamento ontem.

Higor Marcelo de Liz Silva, 39 anos. Profissão: técnico prótese dentária. Filiação: José Ivandel de Liz Silva e Virlene de Fátima Gloneke Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Ingrid Brigida Steinberg, 52 anos. Profissão: designer. Filiação: Leonides Alberto Steinberg e Antônia Simões Steinberg. Sepultamento ontem.

Ivanilde Casagrande Dias, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Helmuth Trindade Dias e Terezinha Casagrande Dias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Janete do Rocio da Cruz, 57 anos. Profissão: diarista. Filiação: Elpidio da Silva e Adelgunde Boing da Silva. Sepultamento ontem.

João Maria Guimarães Pacheco, 90 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Abílio Guimarães Pacheco e Maria Clara Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo de Cpela Unilutus/ Curitiba.

João Maria de Miranda Neto, 52 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Sebastião de Miranda e Odete Rodrigues de Miranda. Sepultamento ontem.

Jorge Agostinho da Silva, 75 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Joaquim Hermenegildo da Silva e Maria Vigilda da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de Igreja Assembléia de Deus- Santa Cândida CuritibaPR.

José Adir Kosloski, 77 anos. Profissão: guardião. Filiação: Antônio Kosloski e Maria Krama Kosloski. Sepultamento ontem.

José Eugênio Favaro, 80 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Vitório Favaro e Emília Brogian Favaro. Sepultamento hoje, Cemitério São Bento Lapa, saindo da Capela Municipal da LapaPR.

Josefa da Silva Pedroso, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitalino Gomes da Silva e Luzia Gomes da Silva. Sepultamento ontem.

Jussara de Fátima Klingenfuss Schramm, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Evaldo Klingenfuss e Dorli da Silva Klingenfuss. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Municipal Santa Cândida.

Leoni Cardoso Marinho, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otilio Rodrigues Cardoso e Ana Lessoski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Lourival da Silva Silveira, 59 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Darcy Ponciano da Silveira e Ana da Silva Silveira. Sepultamento ontem.

Luciclea Fernandes, 48 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Alceu Fernandes e Lucimar da Silva Fernandes. Sepultamento ontem.

Lucindo Ferreira de Melo, 67 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Valêncio Ferreira de Melo e Ana Cardozo de Mera. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Campo Alegre/ (SC).

Ludmila Yacishin, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Andrey Yacishin e Maria Pogorelova Yacishin. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Paz, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Valdomiro de Souza Paz e Tarciza de Lemos Paz. Sepultamento ontem.

Luiz Franzoi Neto, 72 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Heliodoro Franzoi e Zilda de Lourdes Grossi Franzoi. Sepultamento ontem.

Luiz Nelson Rebellato, 79 anos. Profissão: taxista. Filiação: Luiz Rebellato e Cacilda Rebellato. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde.

Manoel de Meira Fernandes, 61 anos. Filiação: Generoso Fernandes de Castro e Rosa de Meira Fernandes. Sepultamento ontem.

Marcelo Machado Maximiliano, 45 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Hamilton Danilo Maximiliano e Raimunda Machado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Santa Mônica//campina Grande do Sul.

Maria Eponina Holtz Cavichiolo, 85 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Frederico de Andrade Holtz e Paula Tatit Holtz. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Maria José Nogueira da Cruz, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Nogueira e Maria Jandira Nogueira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Jardim Independência//araucaria.

Maria Teresinha Frasson, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cezar Augusto Frason e Rosina Ferrari. Sepultamento ontem.

Marli Gomes, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Gomes e Laura Takahira Gomes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária de Iguapé-Sp.

Michele Fernanda Leandro, 41 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Sônia Maria Leandro Bueno. Sepultamento ontem.

Moacir Gavasso, 62 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Marcílio Gavasso e Zeferina Pazza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de Igraja Ministerio Celebrai Evangélica.

Moacir Gonçalves Bomfim, 60 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Rivaldo Santos Bomfim e Maximina Gonçalves Bomfim. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cem. Municipal de Campo Magro, saindo da Capela do Municipal de Campo Magro.

Nathaele de Souza Santos, 20 anos. Profissão: estudante. Filiação: Esequiel de Almeida Santos e Neuza Correia de Souza Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Nelson Fabris Júnior, 40 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Nelson Fabris e Dirce Maria Fabris. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Neusa Maria Chaves Cenci, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Dias Chaves e Júlia Andrade Chaves. Sepultamento ontem.

Nohemia Rosa Negrini Serconeke, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Negrini e Detiza Chiodini. Sepultamento ontem.

Odilon Herculano Soares Filho, 43 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Odilon Herculano Soares e Ernestina Pereira de Oliveira Soares. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Rio Claro Sp.

Oldemar Horing, 63 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Guilherme Alberto Horing e Alma Horing. Sepultamento ontem.

Onil Xavier da Silva, 71 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Pedro Xavier da Silva e Leotina Tavares. Sepultamento hoje, Cemitério de Campinhos de Tunas do Parana, saindo da Capela Municipal de Tunas do Parana.

Oscar Ramos Custodio, 82 anos. Profissão: motorista. Filiação: Elias Custodio e Amazilia Ramos Custodio. Sepultamento ontem.

Pedro Carneiro Gorone, 62 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Antenor Gorone e Maria Elenita Carneiro Gorone. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rafael Henrique de Lima Dias de Oliveira, 18 anos. Filiação: José Carlos de Oliveira e Isaura de Lima Dias. Sepultamento ontem.

Roberto Maciel, 57 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nermi Alves Maciel e Iara Machado Maciel. Sepultamento ontem.

Rosa Prestes Kravetz, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jordão de Souza Prestes e Maria da Luz Camillo. Sepultamento ontem.

Rosemary Chuchene, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amaury de Araújo e Maria da Luz Boese de Araújo. Sepultamento ontem.

Rosemir Pires do Prado Bartol, 62 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: João Maria Pires do Prado e Dirce Terezinha Ribeiro. Sepultamento ontem.

Rosi Amália Loguetta, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Martim Tedeski e Amália Tedeski. Sepultamento ontem.

Sthefany Luíza Alves da Silva, 1 anos. Filiação: Iago Santos da Silva e Bruna Alves de Oliveira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo de Complexo Cerimonial de PinhaisPR.

Valtemiro Bispo, 66 anos. Profissão: soldador. Filiação: Maria Jovelina Ferreira. Sepultamento ontem.

Waldir Rodrigues, 66 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Rodrigues Sobrinho e Maria Rodrigues de Paula. Sepultamento ontem.

Zuleide do Nascimento dos Santos, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João do Nascimento e Zeny Pitanga do Nascimento. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Unilutos.

