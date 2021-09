Adelina de Jesus Azevedo, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Pedro Desplanche e Maria Conceição de Lara. Sepultamento ontem.

Adilson Renato Ribeiro, 54 anos. Profissão: motorista. Filiação: Adelio Renato Ribeiro e Soely do Rocio Viana Ribeiro. Sepultamento ontem.

Aldo Quadros Belém, 60 anos. Filiação: Osvaldo Belém e Heloina Quadros Belém. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Alois Oliva, 81 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Estanislau Oliva Sobrinho e Maria Dubiel Oliva. Sepultamento ontem.

Ana Mari Chaves Pereira, 63 anos. Profissão: digitador(a). Filiação: Benedito Alves de Chaves e Martha Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

Antônio Roberto Tozzi, 62 anos. Filiação: Jurandir Tozzi e Geny Valente Tozzi. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela em Municipal.

Branislawa Story Herides, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Story e Sophia Story. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Cecília Woytowicz, 91 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Justina Custodia. Sepultamento ontem.

César Rodrigues, 69 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Olissios Rodrigues e Alzira Rodrigues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Christina Kroska, 86 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Henrique Hallu e Carolina Hallu. Sepultamento ontem.

Clementino de Jesus Assunção, 56 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Tancredo Reidler Assunção e Janira de Jesus Assunção. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Borda do Campo, saindo de Igreja Assembleia de Deus.

Daniel Brito de Souza, 36 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Mário Sérgio Pinto de Souza e Regina Amélia Brito de Souza. Sepultamento ontem.

Darby Valente, 84 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Júlio Valente Filho e Antonietta Banuz Valente. Sepultamento ontem.

Deivyd Nery, 30 anos. Profissão: servente. Filiação: Indionara Aparecida Nery. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Ernando Pertile, 76 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Emílio Pertile e Euterpe dos Santos Pertile. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss.

Fernando Henrique Reinaldin, 40 anos. Filiação: Lindamir Reinaldin Fedalto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Ione Heinz Rodrigues, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mário Heinz e Luíza Venâncio Heinz. Sepultamento ontem.

Jaime Martinez Filho, 68 anos. Filiação: Jaime Martinez e Odalzita Martinez. Sepultamento ontem.

Janete Barcik Alves, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Barcik e Heduvirgens Wistuba Barcik. Sepultamento ontem.

Jean Felipe Aranda Garret Adamante, 26 anos. Profissão: micro-empresário. Filiação: Edson Luís Garrett Adamante e Luciane Aranda. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Jorge Nunes da Cruz, 51 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: José Rodrigues da Cruz e Alzira Nunes da Silva. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Paroquial Umbará.

José Alberto de Lima, 81 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: José Alberto de Oliveira e Onida de Souza Lima. Sepultamento ontem.

José Talin Neto, 70 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Orlando Talin e Olanda Diniz Talin. Sepultamento ontem.

José de Oliveira, 84 anos. Profissão: frentista. Filiação: João de Oliveira e Maria da Luz. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Josefa Aparecida Lima de Oliveira, 61 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Rita Maria de Lima. Sepultamento ontem.

Lucas Taborda Matsen, 23 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Aroldo Matsen e Eliane Braz Taborda. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Luiz Carlos Pinto, 76 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Luiz Pinto e Adelina Júlia Walter Pinto. Sepultamento ontem.

Mari Santos Berbetz, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Lamim dos Santos e Nadir Pazinatto Lamim. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Galdino, 54 anos. Filiação: Mariano Chrispim e Salvarina Albina da Silva Chrispim. Sepultamento ontem.

Maria Carmen Reis Galdino Xavier Tarouco, 87 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Manoel Galdino de Matos e Abegail dos Reis Galdino. Sepultamento ontem.

Maria Renê Martins Munhoz, 80 anos. Profissão: assistente social. Filiação: Maria Martins. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Maria da Luz de Ramos, 73 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Maria da Luz de Ramos e Maria Sebastiana de Carvalho. Sepultamento ontem.

Miraselva Heckert, 67 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Joaquim Franco da Silva e Eva Bueno da Silva. Sepultamento ontem.

Ocema Alberti Gomes de Lima, 89 anos. Profissão: militar. Filiação: Santos Alberti e Maria Eugenia Alberti. Sepultamento ontem.

Odair José dos Santos, 44 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: José Antônio dos Santos e Aparecida Sonvessi dos Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Adriana.

Orlanda Scrocaro Sydney, 93 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Francisco Antônio Scrocaro e Maria Luíza Scrocaro. Sepultamento ontem.

Orlando Gomes de Castro, 59 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Aristides Gomes de Castro e Valacir Gomes de Castro. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Menorial da Vida.

Paulo Henrique da Silva, 73 anos. Filiação: Benedito Henrique da Silva e Ozório Mercante. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Paulo Roberto Souza, 52 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Antônio Souza e Maria José Souza. Sepultamento ontem.

Pedro Alcântara da Silva, 83 anos. Filiação: José Mamede da Silva e Salvelina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Pedro Américo Borba Rolim, 79 anos. Filiação: Valdemar Borba Rolim e Natália Lotola Rolim. Sepultamento ontem.

Pedro Soares de Siqueira Filho, 87 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Pedro Soares de Siqueira e Maria Guilhermina de Faria Siqueira. Sepultamento ontem.

Pedro dos Santos, 51 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Manoel Ilidio dos Santos e Honoria Ilidio dos Santos. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela Mortuária Rio Branco do Sul PR.

Renan de Souza Soares, 26 anos. Filiação: Valceli Soares e Sônia Ferreira de Souza. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Estrada Velha Barigui.

Ricardo da Silva Bertholdi, 73 anos. Profissão: radialista. Filiação: Hernani Haroldo Bertholdi e Adair da Silva Bertholdi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela I.

Ronaldo Brunkhorst, 52 anos. Profissão: engenheiro(a) mecânico. Filiação: Elimar Werner Brunkhorst e Jovita Michelotti Brunkhorst. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Rosa Pereira Dias, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Ferreira dos Santos e Ana de Camargo dos Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Itaperuçu PR.

Rosemary Aparecida Sari de Oliveira, 58 anos. Profissão: militar. Filiação: Waldyr de Oliveira e Liwette Sari de Oliveira. Sepultamento ontem.

Rotiele Berneira Alves, 29 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Sandro Luís Lopes Alves e Rozangela Berneira Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01.

Sebastião Biolo, 63 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Biolo e Conceição Segobia e Segobia Biolo. Sepultamento ontem.

Sérgio Bonatto Cardozo, 59 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Ostende Cordeiro Cardozo e Irene Bontto Cardozo. Sepultamento ontem.

Simei dos Santos, 53 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Benedito dos Santos e Gercyda Camargo dos Santos. Sepultamento ontem.

Sofia Culaves, 78 anos. Profissão: educador(a). Filiação: Luiz Culaves e Maria Chimiechik. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans.

Tereza Brandelik, 74 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Estefano Brandelik e Vitória Soboloski Brandelik. Sepultamento hoje, Outros.

Valdemiro Maciel da Silva, 82 anos. Profissão: inspetor(a) educação. Filiação: Marcelino Ferreira da Silva e Rita Maciel da Silva. Sepultamento ontem.

Waldomiro Crozetta, 91 anos. Filiação: Antônio Crozetta Filho e Leticia Crozara Crozetta. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano.

