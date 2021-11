Antônio Mariano Machado, 91 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Alvino Mariano Machado e Maria Rosa de Jesus. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Carmen Rosa Mendes, 69 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Glauquio Mendes e Fumia Sarraff Mendes. Sepultamento ontem.

Cícero Ângelo Vidal, 86 anos. Profissão: motorista. Filiação: Joaquim Ângelo Vidal e Bibiana Maria Vidal. Sepultamento ontem.

Cristiane do Rocio de Oliveira, 46 anos. Profissão: assistente telemarketing. Filiação: Irandi Gomes de Oliveira e Nara Mara Fernandes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Edenilson Farias de Andrade, 81 anos. Filiação: Odorico Santana Andrade e Anita Farias de Andrade. Sepultamento ontem.

Edimar Pires Alves, 67 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Jacob Alves e Luíza Pires Alves. Sepultamento ontem.

Eico Nishimura Miyamotto, 83 anos. Filiação: Yocimi Tu Nishimura e Siduco Nishimura. Sepultamento ontem.

Hedekiel Alexandrino de Oliveira, 72 anos. Profissão: militar. Filiação: José Eurico Oliveira e Maria Alexandrina Oliveira. Sepultamento ontem.

Heitor Mathias Fonseca Queiroz, 1 anos. Filiação: Marcos Rodrigo Queiroz da Silva e Ana Caroline Ribeiro da Fonseca. Sepultamento ontem.

Iraci Pinheiro, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos Manoel Pinheiro e Olivia de Gouveia Pinheiro. Sepultamento ontem.

Irene Rodrigues Leite, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Rodrigues Carneiro e Teresa Sanches Rodrigues. Sepultamento ontem.

Ivone Lino Vieira, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agentino Lino Vieira e Helena Rodrigues Vieira. Sepultamento ontem.

Jean Flaverton de Souza Pires, 19 anos. Profissão: servente. Filiação: João Batista Pires e Zenilda Cristina de Souza. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Jeanette Bicca Teixeira Cavalli, 80 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Generoso do Nascimento Teixeira Filho e Izabel Bicca Teixeira. Sepultamento ontem.

João Antunes Guimarães, 84 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Benvindo Antunes Guimarães e Maria Lopes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1.

João Carlos da Silva, 70 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Balbina Pilar da Silva. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo de Pastos Widermar.

João Luiz Rebeyka, 57 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Damiano Rebeyka e Catharina Rebeyka. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo de C. Perpétuo Socorro.

Joelmir de Castro Chagas, 43 anos. Profissão: administrador(a) empresas. Filiação: Ilino de Castro Chagas e Jaroslava de Castro Chagas. Sepultamento ontem.

José Antunes Camargo, 81 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Oliveira Teixeira Camargo e Angelica Antunes Maciel. Sepultamento ontem.

José Justiniano Dias Paredes, 87 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Augusto Dias Paredes e Cecília Machado Paredes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo de Avm.

José Xavier da Silveira, 88 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: José Xavier da Silveira e Francelina Silveira. Sepultamento ontem.

Juçara de Mello Colaco, 55 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: João Maria Cardoso de Mello e Olivia Metz. Sepultamento ontem.

Laura Lucas Brolesi, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Lucas Lopes e Matilde Alves Sposito. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2.

Leonildda Kuehne, 75 anos. Profissão: economista. Filiação: Eloy Richter e Gilda Kadleschik Richter. Sepultamento ontem.

Levi Brasil de Oliveira Filho, 64 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Levi Brasil de Oliveira e Ivine Carvalho de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 do Água Verde.

Lucas Borba da Silva, 28 anos. Profissão: motorista. Filiação: Luiz da Silva e Neusa Maria Borba da Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municepal de Braço do Norte Sc.

Luiz Antide Lemos, 54 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: João Maria Lemos e Ignez Onorilda Lemos. Sepultamento ontem.

Luzia Olga da Silva, 71 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Domingos da Silva e Olga da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz.

Magdaleno Cordeiro dos Reis, 87 anos. Filiação: Rofino Fernandes dos Reis e Maria Joana Cordeiro Pinheiro. Sepultamento ontem.

Maria Carrano, 84 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Domingos Carreno e Alice Carreno. Sepultamento ontem.

Maria Conceição Batista de Oliveira, 70 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: João Batista e Luzia Vergilina Batista. Sepultamento ontem.

Marilde Eva Sontag, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Jadir Sontag e Filomena do Carmo dos Santos Sontag. Sepultamento ontem.

Marília Jacomassi Feliciano, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Zolferino Jacomassi e Isabel Jacomassi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3.

Mário Eloy Goetz, 76 anos. Profissão: comissário(a) de bordo. Filiação: Seno Goetz e Elma Goetz. Sepultamento ontem.

Miguel Ferreira da Siva Filho, 61 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Miguel Ferreira da Silva e Maria Antônia da Silva. Sepultamento ontem.

Milton Bordignon, 70 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Ivo Bordignon e Ana Polak Bordignon. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Mirian Prestes de Paula, 62 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Pedro Prestes de Paula e Antônia Prestes de Paula. Sepultamento ontem.

Nilo Ferreira dos Santos, 89 anos. Filiação: Euclides Ferreira dos Santos e Verônica Muller. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Olivino dos Santos, 81 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Sebastião dos Santos e Ana Conceição da Silva. Sepultamento ontem.

Orlando Gonçalves Moraes, 55 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Moraes e Rosa Gonçalves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Osmarina dos Santos Rodrigues, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Ferreira da Silva e Alzira Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Osnir Júlio Hancke, 74 anos. Filiação: Bruno Hancke e Emma Manikoski Hancke. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Pedro Fuss São José dos Pinhais PR.

Paulo Henrique de Almeida, 77 anos. Profissão: economista. Filiação: Aldo Penteado de Almeida e Aldamira Artigas de Almeida. Sepultamento ontem.

Pedro Rodrigues, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Rodrigues e Donzila Fermino Rodrigues. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Taio Sc.

Renata Biskowski, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Roberto Roggenbaum e Luíza Roggebaum. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3.

Romualdo Knaut, 71 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Pedro Knaut e Filomena Knaut. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo de Santa Quitéria.

Roseli Maria de Camargo, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Querino Rodrigues de Camargo e Irene Rodrigues de Camargo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Selma Nardes, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Moura Sobrinho e Ana Moura. Sepultamento ontem.

Sirlesia Pires Pimenta, 74 anos. Filiação: Eurico de Souza Pires e Djanira Aleixo Pires. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz.

Solange Pinotti, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olympio Pinotti e Filomena Tardivo Pinotti. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 do Municipal do Água Verde.

Stella Maria Bertuzzi Borrin, 92 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Arthur Bertuzzi e Angelina Zenella. Sepultamento ontem.

Suzana Castro de Orte Stamm, 63 anos. Profissão: engenharia florestal. Filiação: Juan Antônio de Orte e Lydia Barros de Castro de Orte. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Thereza Marenda Pereira, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Italo Marenda e Cecília Marenda. Sepultamento ontem.

Valdete do Rocio Pavanelli Borba, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Rodrigues Pavanelli e Maria Rosa Pavanelli. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capeal Santa Esperança.

Vilson Granemann Prange, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Prange e Osvaldina Granemann Prange. Sepultamento ontem.

