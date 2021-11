Affonso Nilto Gasparetto, 87 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Raphael José Gasparetto e Amélia Faccina. Sepultamento ontem.

André Americano Malinski, 55 anos. Profissão: artes plásticas. Filiação: Bruno Malinski e Anita Terezinha de Almeida Malinski. Sepultamento ontem.

Antenor Collaco dos Santos, 87 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Clementino Pires Collaco e Infancia Luíza dos Santos. Sepultamento ontem.

Antônia Ignez Giacomitti Mottin, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Felício Giacomitti e Elvira Ceccon Giacomitti. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora Rosário.

Artur Pivato, 85 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ernesto Pivato e Maria Pereira Pivato. Sepultamento ontem.

Augusta Camargo Trevisani, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Camargo e Aparecida Porte. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Carmosino Antunes Velho, 83 anos. Profissão: funileiro(a). Filiação: Francisco Xavier Velho e Maria Venina Antunes da Luz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 – Municipal Água Verde.

César da Silva Costa, 68 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Manoel Quintino Costa e Bernardina Josina da Silva. Sepultamento ontem.

Circe Maria Mitri David, 81 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Nagib Nakle Mitri e Rosemary Soares Mitri. Sepultamento ontem.

Claudinei Silva da Cunha, 28 anos. Profissão: gerente operacional. Filiação: Graciete Souza Silva da Cunha e Graciele Souza Silva da Cunha. Sepultamento ontem.

Clemente Martinhuk, 86 anos. Profissão: atendente. Filiação: Hilario Martinhuk e Maria Kruczkiewicz. Sepultamento ontem.

Delcio Thadeu Ramos, 51 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Thadeu Eraldo Ramos e Narcinda Ramos. Sepultamento ontem.

Efigênia Maria de Oliveira, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Santiago de Oliveira e Luíza Soares de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Mortuária Redençao no Tartuma.

Elielson Batista Marinhak, 29 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Miguel Marinhak e Joana Ribeiro Batista Marinhak. Sepultamento ontem.

Francisco Venâncio Mateos Nunez, 72 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio Mateos Jaen e Sacramento Nunez Ferrete. Sepultamento ontem.

Gabriel Camilo Ribeiro, 99 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Camillo José Ribeiro e Marcelina Maria da Luz. Sepultamento ontem.

Gertrudis Josefina Belisario, 78 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Juana Belisario. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Henriqueta Ortolani Elias, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcides Ortolani e Alice Sbalqueiro Ortolani. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Hiroyuki Kikuti, 86 anos. Profissão: fotógrafo(a). Filiação: Hakutoro Kikuti e Maki Kikuti. Sepultamento ontem.

Ismael Gregório de Lima, 81 anos. Profissão: entregador(a). Filiação: Pedro Ribeiro de Lima e Balbina Vons de Lima. Sepultamento ontem.

Ivanilde Kleinbing, 75 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Pedro Osvaldo Kleinibing e Doralice Gomes Kleinibing. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Bom Jesus Clevelandia.

Ivone Stocchero, 76 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Muricy Stocchero e Leontina Stocchero. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência.

Ivone Tereza Bernardi, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Graciano Bernardi e Maria Bernardi. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Jeci Torres, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Laudelino Arseno Torres e Malvina Maria de Jesus Torres. Sepultamento ontem.

João Carlos Oliveira da Conceição, 72 anos. Profissão: motorista. Filiação: Paulino Duarte da Conceição e Conceição Oliveira da Conceição. Sepultamento hoje, (Rio Negro) Cemitério Municipal de Rio Negro(PR), saindo da Cap Fun Henvida – Rio Negro.

João José de Lara, 85 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Chrispim Alberto de Lara e Maria da Conceição de Lara. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal da Lapa.

João Manoel Pereira Ribeiro, 31 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Antônio da Conceição Ribeiro e Izilda Pereira. Sepultamento ontem.

José Francisco de Brito, 53 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Antônio Francisco de Brito e Helena Francisco de Brito. Sepultamento ontem.

José Maurício da Silva, 59 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Joaquim Eurides da Silva e Hilda Silva. Sepultamento ontem.

Josefa Margarida da Silva, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo da Silva e Margarida Ferreira da Silva. Sepultamento ontem.

Kally de Oliveira, 1 mes(es). Filiação: Taylan Kelvin Gabriel de Oliveira e Pâmela Thaisi Pereira Silva de Oliveira. Sepultamento ontem.

Kyan Gabriel Camargo da Silva, 15 horas. Filiação: Gustavo Silva da Rocha e Arielli Beira Camargo Sauner. Sepultamento ontem.

Leonildes da Silva, 79 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Joaquim Silva Júnior e Olímpia Oliveira da Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitériode Jandaia do Sul (PR).

Levi Dias Pereira, 38 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: David Dias Pereira e Iracema Félix Pereira. Sepultamento ontem.

Lourdes Massinha Marchiori, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Massinha e Antônia Aleixo Massinha. Sepultamento ontem.

Luís Gonçalves de Lima, 61 anos. Profissão: motorista. Filiação: Juvenal Gonçalves de Lima e Elizabeth Fuck de Lima. Sepultamento ontem.

Makoto Egoshi, 86 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Jiroiti Egoshi e Mitsue Egoshi. Sepultamento ontem.

Margery Aglae Teixeira Alves de Camargo, 93 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Mário Camargo Teixeira e Alexina Deslandes Souza Teixeira. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria da Conceição Santiago da Silva, 85 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Augusto Collaco Santiago e Balbina Moreira Santiago. Sepultamento ontem.

Maria de Almeida Paulino, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Enoque Inácio de Almeida e Ambrosina Alves de Almeida. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Mary do Rocio Luquetta, 68 anos. Profissão: digitador(a). Filiação: João Batista Bontorin e Oliva Fioreze Bontorin. Sepultamento ontem.

Maura de Paula Bezerra, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Inácio de Paula e Jeronima Oliveira de Paula. Sepultamento ontem.

Max Willian Gonçalves Barauna, 28 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Fernando Luiz Barauna e Eva Gonçalves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Miquelina Popinhaky Romankiv, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gregório Popinhaky e Emília Popinhaky. Sepultamento ontem.

Natalina Zarelli Pacheco, 83 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Fernando Zarelli e Nazarena Manginelli Zarelli. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do de Terra Roxa (PR).

Nelson Klarowski, 90 anos. Profissão: motorista. Filiação: Joana Klarowski. Sepultamento ontem.

Normando de Camargo, 97 anos. Profissão: médico(a) clínico geral. Filiação: Generozo Alexandre de Camargo e Maria Adão de Camargo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Olympio Soares, 80 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Antônio Soares e Maria Júlia Soares. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II.

Oswaldo Constantino Scariot, 91 anos. Profissão: gerente. Filiação: Isak Scariot e Adelina Perin. Sepultamento ontem.

Regina Strapazzoli Voss, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jacinto Stapazzoli e Lucinda Fernandes. Sepultamento ontem.

Reni Rodrigues dos Santos, 64 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Odair Sebastião dos Santos e Maria Lúcia Porturlhack dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Ronaldo Loepper, 85 anos. Profissão: gerente. Filiação: Ewaldo Luiz Loepper e Ella Bertha Loepper. Sepultamento ontem.

Roseli Cascai dos Santos, 50 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: João Cascai e Rosarinha Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Ferraria – Campo Largo /PR.

Ruth Procotte Guimarães Cleto da Silva, 94 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Gaspar Procotte e Joana Procotte. Sepultamento ontem.

Sebastiana Custodia de Freitas Santos, 86 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: José Eloy de Freitas e Alexandrina Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de local a ser designado.

Vera Cleonice Dutra Durao, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Analdino Batista Pinto e Maria das Dores Dutra Pinto. Sepultamento ontem.

Vicente Gonçalves, 95 anos. Profissão: taxista. Filiação: Gesuel Gonçalves e Maria Carolina. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Vitor Emanuel Anastácio, 40 anos. Filiação: Dulce Anastácio. Sepultamento ontem.

Willian de Oliveira Padilha, 34 anos. Profissão: do lar. Filiação: Airton Padilha e Eva Glória de Oliveira Padilha. Sepultamento ontem.

