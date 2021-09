Adeliris Machado da Silva, 86 anos. Filiação: João Francisco Machado e Maria Emília Machado. Sepultamento ontem.

Agatha Cecília de Lima, 10 horas. Filiação: Joana Bueno de Lima e Yasmin Cox Campos de Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim.

Antônia Carignano, 88 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: João Kaminski e Marta Kaminski. Sepultamento ontem.

Antonieta Becegato Moraes, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marim Becegato e Leticia Antonieta. Sepultamento ontem.

Antônio Santana dos Santos, 59 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: José Santana dos Santos e Regina Félix da Silva. Sepultamento ontem.

Cacilda Aparecida Ansak, 45 anos. Filiação: Romano Ansak e Doraci Martins Ferreira. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR, saindo de Santo Expedito.

Clodomira Soares Portugal, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Joase Portugal e Ester Soares Portugal. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03.

Dayani Silva da Rocha, 38 anos. Profissão: assistente financeiro. Filiação: José Rocha Filho e Gessei da Silva Rocha. Sepultamento ontem.

Delta de Almeida Cardoso Jourdani, 91 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Avelino de Almeida Cardoso e Cipriana Gonçalves Cardoso. Sepultamento ontem.

Dirce Soares da Silva, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Soares da Silva e Santina Josefina do Espiritio Santo. Sepultamento ontem.

Dolores de Lourdes Belache, 86 anos. Filiação: Virgílio Hermenegildo Correa e Carolina Bilk. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de Memorial da Vida.

Edite Augusta dos Santos, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Calixto e Maria Gonçalves Calixto. Sepultamento ontem.

Edson Simões, 51 anos. Profissão: motorista. Filiação: Custodio Simões e Marina das Dores Simões. Sepultamento ontem.

Elena Aparecida Pietrala, 61 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: João Maria Machado e Ana Maria Machado. Sepultamento ontem.

Eliana Toporoski, 58 anos. Profissão: analista administrativo. Filiação: Euclides Padilha dos Santos e Natália Espk. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Eloy Perez, 81 anos. Filiação: Agodtinho Perez e Maria Perez. Sepultamento ontem.

Emílio Keishi Hiruma, 71 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Motohiko Hiruma e Kimi Hiruma. Sepultamento ontem.

Eunedes Soares de Barros, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Marcondes Pereira e Orminda Soares de Barros. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Pedro Fuss.

Fabiano de Lima Lazzari, 24 anos. Filiação: Enio Mauri Lazzari e Olivia Aparecida Prohmann de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida.

Fabrício de Lima, 76 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Luiz Fernandes de Lima e Gumercinda de Oliveira. Sepultamento ontem.

Fernanda Danielle de Oliveira de Lima dos Santos, 37 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dorian Aldo Druner de Lima e Aoarecida Legini Graciotto de Oliveira Lima. Sepultamento ontem.

Flávia Correia Barbosa, 32 anos. Filiação: José Severino Barbosa e Maria Amara Correia da Silva. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo de Capela Metropolitano Parque.

Ida Schwarz, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Stefan Ma Jowski e Magdalena Taubel. Sepultamento ontem.

Inêz Maria Lustoza de Vasconcellos, 74 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Erico Ricieri Saqueto e Idalina Cararo Saqueto. Sepultamento ontem.

Izilda do Carmo Andriola Maia, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Andriola e Belmira de Lima Andriola. Sepultamento hoje, (Tijucas do Sul) CemitérioMunicipal de Tijucas do Sul, saindo da Capela Servidor de Cristo São José dos Pinhais.

James Alves Escober, 53 anos. Profissão: motorista. Filiação: José de Jesus Escobar e Jandira Alves Escobar. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Pecro Fuss.

Jaques Salomão Boll, 53 anos. Profissão: motorista. Filiação: Salomão Boll e Izila Beier Boll. Sepultamento ontem.

Jeferson Ferreira de Lara, 20 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Capistrano Xavier de Lara e Senhorinha Carvalho Ferreira. Sepultamento hoje, (Balsa Nova) Cemitério Municipal de Balsa Nova -PR, saindo de Municipal de Balsa Nova.

João Maria Parades, 72 anos. Profissão: taxista. Filiação: André Parades e Idalina Ferreira. Sepultamento ontem.

José Acir Moreira, 83 anos. Filiação: Joaquim Nunes Moreira e Izolina da Silva Moreira. Sepultamento ontem.

José Alves da Silva Neto, 28 anos. Profissão: secretária. Filiação: Ana Maria da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capeal Sede.

José Roberto Alves, 54 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Gerolino José Alves e Martinha Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda.

Josemar Nepomoceno, 57 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Maria da Trindade Nepomoceno. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Leony Muhlmann, 93 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Benvindo Rattmann e Frida Lamprecht Rattmann. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Cmav.

Margarida Oltmann Polidoro, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Oltmann e Maria Madalena Pampuche Oltmann. Sepultamento ontem.

Mari Terezinha Przygurski da Silva, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitor Przygurski e Terezinha Przygurski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Eugenia Cândido Xavier Repinoski, 61 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Libene Cândido Xavier e Marta Cândido Xavier. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Maria Gonçalves da Silva, 63 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Gonçalves da Silva e Amantina Pereira de Almeida. Sepultamento ontem.

Maria Terezinha Dambroski, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jaci Diogo Dambroski e Helena de Almeida. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário – Colombo.

Maria dos Santos Sampaio, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abrelino dos Santos e Maria Amália de Borba. Sepultamento hoje, Outros.

Marina Lourença Chuelonk, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Agostinho Ruthes e Domiciana Ruthes. Sepultamento ontem.

Mário Antônio Andruszinski, 60 anos. Filiação: Paulo Andruszinski e Alvina Andruszinski. Sepultamento ontem.

Mário Plinio Crivelli, 65 anos. Profissão: engenheiro(a) eletrônico. Filiação: Mário Crevelli e Abadia Gomes Crivelli. Sepultamento quarta-feira, 22 de setembro de 2021, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marly da Silva Pereira, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Alves da Silva e Alice Lagos da Silva. Sepultamento ontem.

Masanobu Oyama, 92 anos. Filiação: Isamu Tokumi e Suna Tokumi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Nestor Ivanievick, 51 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Floriano Ivanievick e Maria Ivanievick. Sepultamento ontem.

Nilza Alves Ribeiro, 97 anos. Filiação: José Alves Ribeiro e Elvira Burigo Ribeiro. Sepultamento ontem.

Osvaldo de Oliveira, 51 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Dinizar Pinheiro de Oliveira e Iraci Luz de Oliveira. Sepultamento ontem.

Oziel Lara, 49 anos. Profissão: motorista. Filiação: Amadeu de Lara e Conceição Aparecida Lara. Sepultamento ontem.

Paula Grossel, 89 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Paulo Foit e Hulda Foit. Sepultamento ontem.

Rogério da Luz Elias Chaud, 70 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: José Elias Chaud e Adélia Elias Chaud. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Romão Abade Soares, 83 anos. Profissão: capitão(ã). Filiação: Hercilio Romão Soares e Maria Soares. Sepultamento ontem.

Santino Nascimento dos Santos, 76 anos. Profissão: frentista. Filiação: Pedro Faustino do Nascimento e Goncalina Rodrigues do Nascimento. Sepultamento ontem.

Simone de Menezes, 54 anos. Profissão: atendente. Filiação: Getúlio Vargas de Menezes e Antônia de Menezes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 do Água Verde.

Thiago Eliseu de Carvalho Ribeiro, 22 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: João Carlos Ribeiro e Simone do Rocio de Carvalho. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de Jardim Independência.

Tieko Takeshita Hora, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ichitaro Takeshita e Miju Takeshita. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Web Stories