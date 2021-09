Abel Lourenço, 85 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Francisco Lourenço e Izabel Bertizolla. Sepultamento ontem.

Adriana Ravalo, 48 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: João Carlos Ravanelo e Dirce Túlio Ravanelo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Alfredo Ivo Cavalheiro, 74 anos. Filiação: Norberto Cavalheiro e Ida Cavalheiro. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Alminita Rachel Kruger, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alicio Kruger e Ana Cunha Kruger. Sepultamento ontem.

Ana Luzia Santos Mota, 67 anos. Filiação: José do Vale Santos e Maria de Andrade Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida.

Antônio Ebrair Bueno, 62 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Euclides Bueno de Souza e Leocadia Rodrigues. Sepultamento ontem.

Antônio Teixeira Filho, 84 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Antônio Teixeira e Leonira Bibiano Teixeira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Ariovaldo Bittencourt, 74 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Bittencourt e Anita Yedenar Bittencourt. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Áurea Stefanes Rodrigues, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Stefanes e Ursulina Stefanes. Sepultamento ontem.

Belinha Pinto, 89 anos. Filiação: José Pinto Filho e Maria André Melnic Pinto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1.

Benicio Garcia de Souza, 67 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Serafim Garcia de Souza e Manuela Garcia de Souza. Sepultamento ontem.

Carlos Assis, 80 anos. Filiação: Alcides de Assis e Antônia dos Santos Assis. Sepultamento ontem.

Cássia Marques Cardoso, 28 anos. Profissão: técnico laboratório. Filiação: Job Mendes Cardoso e Roseli Marques Cardoso. Sepultamento hoje, Outros.

Celso Luiz Weckerlin, 72 anos. Filiação: Geraldo Lauro Weckerlin e Hermínia Sbalqueiro Weckerlin. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II.

Cidália da Silva Demeterco, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Argemiro Luiz da Silva e Maria da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1.

Cristina Gomes de Oliveira, 47 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Marco Domingues de Oliveira e Teofila Gomes de Lima. Sepultamento hoje, Outros.

Domingos Marques de Mello, 64 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Urias Inocêncio de Mello e Olivida Marques de Mello. Sepultamento ontem.

Elis Regina Gomes Martins, 42 anos. Profissão: doméstica. Filiação: José Doroteu Gomes e Zenaide Cardoso Gomes. Sepultamento ontem.

Esmael Lader, 22 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Bernardo Lader e Marli dos Anjos Lader. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Bateias PR.

Eunicio Rodrigues Pinto, 79 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Pinto da Silva e Agostinha Rodrigues. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Mortuária de Tapira PR.

Evanilda Mendes Lemos, 39 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Manuel Lemos e Lúcia Mendes. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Municipal da Fazenda Rio Grande.

Ezequiel dos Santos, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: Avelino dos Santos e Anita Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela do Cemitério Jardim Idependencia.

Francisco de Assis, 71 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sebastião Francisco de Assis e Maria de Lourdes Delfin. Sepultamento ontem.

Geneci Tereza Bourscheidt, 69 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Manoel Luiz Correa e Alexandrina Correa. Sepultamento ontem.

Geralda Tolentino de Souza, 68 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Francisco Tolentino de Souza e Maria Moreira da Anunciação. Sepultamento ontem.

Giovana Leticia Chisthie da Silva Tomazi de Jesus, 15 anos. Filiação: Jefferson Tomazi de Jesus e Janaina Stephany Pacheco da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de local a ser designado.

Ilson Ângelo Corletto, 59 anos. Filiação: Wilson João Corletto e Maria de Lourdes Trevizan Corletto. Sepultamento ontem.

Izabel Ferraz de Oliveira Rosário, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Bibiano de Oliveira e Ana Ferreira Ferraz. Sepultamento ontem.

Jefferson Voidella, 41 anos. Filiação: Miguel Voidella e Elisabete Juliatto Voidella. Sepultamento ontem.

Jéssica Maria Landarin, 20 anos. Profissão: caixa. Filiação: Mafalda Fernandes Alndarin. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Roseira.

Joanna de Almeida, 101 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônia Silvana de Almeida. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Comunitária Barrerinha – Curiitba.

João Luciano Novak, 46 anos. Profissão: engenheiro(a) eletrônico. Filiação: Gerson Luiz Novak e Maria Hening Novak. Sepultamento ontem.

João Maria de Auda, 86 anos. Profissão: militar. Filiação: Eroides Quintiliano de Ramos e Guilhermina de Auda Ramos. Sepultamento ontem.

José Dirceu Ferreira da Silva, 57 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Dosanjo Ferreira da Silva e Aliete Amaro da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 – Cemitério Municipal do Boqueirão.

José Martins dos Santos Neto, 71 anos. Filiação: Sebastião Martins dos Santos e Aquilina Maria Alves. Sepultamento ontem.

Liceu Levi Machado, 60 anos. Profissão: segurança. Filiação: Liceu Lavine Machado e Zeni Arlete Machado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01.

Luana Rafaela dos Santos, 21 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Ivair dos Santos e Alessandra Regina dos Santos. Sepultamento ontem.

Luiz Antônio Bellei, 70 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Ricardo Bellei e Armelinda Bellei. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Dois Vizinhos.

Luiz Carlos Crode Novaes, 65 anos. Profissão: técnico manutenção. Filiação: Dorval Novaes e Júlia Crode. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Manoel Firminio dos Santos, 65 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Maria Firminio dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Marcos Antônio Masselai, 60 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Ataide Masselai e Cecília dalla Bridi Masselai. Sepultamento ontem.

Margarida Chaga de Lima, 64 anos. Profissão: diarista. Filiação: Luíza Chaga. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida de Almeida, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedita Lopes de Almeida. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de São Miguel de Guapore.

Maria Custodia Pereira da Silva, 92 anos. Filiação: Domingos José Pereira e Francisca Custodia da Silva. Sepultamento ontem.

Maria da Luz Teixeira de Faria, 71 anos. Filiação: Salvador Teixeira de Faria e Elvira Favaro de Faria. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 São Francisco de Paula.

Mateus Silva Noga, 22 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sandrino de Melo Noga e Luciane Rosa Silva Noga. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Neusa Prehl Grabovski, 66 anos. Filiação: Guiomar Prehl e Gersumina Prehl. Sepultamento ontem.

Neuza Martins Babana Kovas, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Euzebia da Assunção. Sepultamento ontem.

Otávio Motter, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Motter e Maria Triches Motter. Sepultamento ontem.

Paulo Pereira, 56 anos. Profissão: operador(a). Filiação: João Gracindo e Castorina do Carmo Figueira Pereira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Mortuária no Taruma.

Pedro Emiliano dos Santos, 77 anos. Filiação: João Jermeliano dos Santos e Aurora Lorenca do Nascimento. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela São Gabriel Colombo PR.

Pureza Maria de Lima, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Inocêncio Maia da Silva e Conceição Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 do Água Verde.

Reynaldo Pazzetto, 91 anos. Filiação: Alexandre Pazzetto e Maria Mazarao. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Romeu Cláudio Luvizzotto, 53 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Romeu Paulo Luvizzotto e Terezinha dos Santos Adriano. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capelamunicipal Nossa Senhora do Carmo.

Ronaldo Stella Júnior, 42 anos. Filiação: Ronaldo Stella e Laura de Fátima Lourenço da Silva Stella. Sepultamento ontem.

Salma Calixto Calil, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Abrão Calixto e Izaia Cecim. Sepultamento ontem.

Sérgio José Reguelin, 61 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Antônio Gonçalves Reguelin e Elgide Vanzini. Sepultamento ontem.

Sérgio Murilo Budant, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Irineu Budant e Nair Gaio Budant. Sepultamento ontem.

Sionara dos Santos Pacheco, 50 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Furquim Pacheco e Leonilda dos Santos Pacheco. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Suely Bonassoli Valério, 88 anos. Filiação: Leonel Bonassoli e Marina Cornelsen Bonassoli. Sepultamento ontem.

Tereza Maria Martins, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Benedito Martins e Maria Monteiro Martins. Sepultamento ontem.

Tonemar Ribeiro Costa, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Ribeiro Costa e Eunecina Moreno Costa. Sepultamento ontem.

Venuto Antônio Bazzi, 91 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Bazzi e Maria Andreis. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

Vicente Anizio de Aguiar, 77 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Dionizio Gonçalves de Aguiar e Maria Pires de Aguiar. Sepultamento ontem.

Web Stories