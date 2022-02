Alice Tereza Bientinezi, 68 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Ivo Fanha e Jandira Fausto da Silva Fanha. Sepultamento ontem.

Allysson de Araújo Cavilio, 36 anos. Profissão: motorista. Filiação: Cláudio Abrão Cavilio e Rosicler de Miranda Araújo. Sepultamento ontem.

Álvaro José Roepke, 55 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Estanislau Roepke e Christina Roepke. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Anderson Labio dos Santos, 25 anos. Profissão: autônomo. Filiação: César Bonato dos Santos e Marli Labio dos Santos Kotaka. Sepultamento ontem.

Antônio Altemir Pereira, 68 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Euclides Pereira e Maria Cândida Pereira. Sepultamento ontem.

Celio Tabajara Bannach Stahlschmidt, 72 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Moacyr Stahlschmidt e Iracema Bannack Stahlschmidt. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo de Memorial L Curitiba Sala Jacaranda Curitiba (PR).

Cibila Minikoski, 70 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Sezefredo Minikoski e Ana Minikoski. Sepultamento hoje, Cemitério Tibotuva (Campo Largo), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Clarice Balduino Maziero, 80 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Antônio Balduino Sobrinho e Laura Maria Balduino. Sepultamento ontem.

Cleide Paulino da Silva, 77 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Teodomiro Paulino da Silva e Maria Aparecida Justa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela da A V M.

Cruz Alberto Sosa Medrano, 68 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Victor Modesco Sosa e Luisa Medrano de Sosa. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Dinarte Soero da Luz, 69 anos. Profissão: gerente. Filiação: Antônio Jorge da Luz e Alice Soero da Luz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Municipal Água Verde.

Dirceu Borges, 54 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Pedro Borges e Maria Mercedes Borges. Sepultamento ontem.

Dorvilio Mezzalira, 71 anos. Profissão: técnico contabilidade. Filiação: Francisco Mezzalira e Aria Elizabeta Orso Mezzalira. Sepultamento ontem.

Dulcineia Oliveira da Silva, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcionilio de Oliveira e Emília Batista de Oliveira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 do CemitérioMunicipal do Água Verde.

Edineide Nascimento dos Santos, 43 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: José Ribamar dos Santos e Ceres Nascimento dos Santos. Sepultamento sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022, Recanto da Paz, saindo da Capela do Cemitério Recanto da Paz.

Edison Varderlei Porto, 48 anos. Profissão: consultor(a). Filiação: Roberto Porto e Belarminra Augusta Porto. Sepultamento ontem.

Edmir de Almeida Leite, 86 anos. Filiação: Joaquim Leite Júnior e Yvone de Almeida Leite. Sepultamento sábado, 5 de fevereiro de 2022 às 9hh, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Edson Luiz Kleinschmidt, 60 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Albano Kleinschmidt e Maria Rosa Valechenski Kleinschmidt. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo da Capela do CemitérioMunicipal da Lapa (PR).

Eliseu Venturi, 70 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Luiggi Venturi e Teresa Venturi. Sepultamento ontem.

Eny Guilherme Cunha, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Horácio Guilherme e Luzia Pereira Guilherme. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo de Igreja Brasil Para Cristo Al Tamandaré (PR);.

Ercília Lúcia de Christo, 70 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Miguel Francisco de Christo e Maria Joana de Christo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02.

Fabiano da Conceição, 35 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José da Conceição. Sepultamento ontem.

Fábio Schneider, 54 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Avelino Schneider e Maria Angelica Schneider. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Mortuária da Luz.

Fátima Santana da Luz, 67 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Sebastião Jorge da Luz e Sebastiana Alves de Oliveira. Sepultamento ontem.

Filomena Kava, 89 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: José Kava e Ana Kava. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela da Congregação da Sagrada Família.

Helena Maria da Silva, 86 anos. Profissão: auxiliar escritório. Filiação: Alfredo Rafael da Silva e Umbelina Pissaia da Silva. Sepultamento ontem.

Helena de Lima, 66 anos. Profissão: garçom. Filiação: Nicolau de Lima e Maria Júlia de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Paranaguá.

Isis Ribeiro Fretta, 1 mes(es). Filiação: Everton Fretta e Darlene Vieira Ribeiro. Sepultamento ontem.

Ivan Barros da Silva, 35 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Margareth Barros da Silva. Sepultamento ontem.

Ivete de Jesus Ongaro Fontoura, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Bittencourt Fontoura e Rosa Ongaro Fontoura. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Jaime Ameller Bolanos, 80 anos. Profissão: autônomo. Sepultamento ontem.

Jair Claudinei Schwambach, 50 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Waldemiro Schwambach e Ursula Schwambach. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias – Boqueirão.

Jefferson Lira de Jesus, 33 anos. Profissão: pizzaiolo. Filiação: Manoel Liborio Carneiro de Jesus e Hilda Lira de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Carlos Viana, 62 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Fernando Viana e Maria de Lourdes Viana. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

José Gabriel Gutierrez Azocar, 41 anos. Profissão: servente. Filiação: Carlos José Gutierrez Sanches e Elizabeth Azocar. Sepultamento ontem.

José Pietroski Filho, 86 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: José Pietroski e Helena Pietroski. Sepultamento ontem.

Leonora Colaco dos Santos, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Romalino Colaco dos Santos e Joaquina Lourenço dos Santos. Sepultamento ontem.

Lorenzo Arlindo Moreira dos Santos Amorim, 8 anos. Profissão: estudante. Filiação: Everton Pereira de Amorim e Clenia Moreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Luiz Elpidio Ferreira Dias, 71 anos. Profissão: representante. Filiação: Olavo Ferreira Dias e Nair Silveira Ferreira Dias. Sepultamento ontem.

Luiz Francisco de Lima, 62 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco José de Lima e Francisca Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Mafalda Lobas de Lima, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Demétrio Lobas e Elvira Lobas. Sepultamento ontem.

Márcia Cristina da Costa, 52 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Laerte Lima da Costa e Maria Pereira da Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Prever Maringá.

Marcilia Messias del Bianco, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldo Manoel Messias e Amélia Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Margarita Nagore Ruiz de Gauna de Barco, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leandro Nagore e Margarita Ruiz de Gauna. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Maria Estel Ribeiro dos Santos, 79 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Malvino Ribeiro dos Santos e Arminda Ribeiro dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01.

Maria Sueli Gruber Ferreira, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Livino Gruber e Joraci de Lourdes Gruber. Sepultamento ontem.

Mariano Quirino do Prado, 74 anos. Profissão: servente. Filiação: Sérgio Mariano Quirino e Maria Rosa da Luz. Sepultamento ontem.

Matilde de Jesus Gabardo, 84 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Juvilia Pereira de Jesus. Sepultamento ontem.

Nei Fernando Tedesco, 78 anos. Profissão: desenhista. Filiação: Arnaldo Tedesco e Cecília Tedesco. Sepultamento ontem.

Oseias Zucco de Castro, 44 anos. Filiação: Vicente Paulo de Castro e Dirce Zucco de Castro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02.

Paulo Sérgio Claussen Schreiner, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Geraldo Schreiner e Yvone Claussen Schreiner. Sepultamento ontem.

Pedro Mendes, 92 anos. Profissão: manobrista. Filiação: Mariano Mendes e Manoela Mendes. Sepultamento ontem.

Rafael Brais da Silva, 36 anos. Filiação: Francisco das Chagas Saraiva da Silva e Tereza Brais da Silva. Sepultamento ontem.

Ricardo Gauloski, 82 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Casemiro Gauloski e Ana Gauloski. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo da Capela Municipal de Araucária.

Rubens Alexandre Dias de Almeida, 37 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Ramiro Dias de Almeida e Maria Ludugerio de Almeida. Sepultamento ontem.

Rui Carlos Penteado, 80 anos. Profissão: economista. Filiação: Lamartine Penteado e Janina Zasacka Penteado. Sepultamento ontem.

Sílvio Queiroz Banhos, 47 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Sant Ana Banhos e Maria de Lourdes Queiroz Banhos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Sônia Regina Martins, 74 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Dilson Cezar e Maria Aparecida Cezar. Sepultamento ontem.

Tadaci Matsumoto, 78 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Yocihisa Matsumoto e Kiono Matsumoto. Sepultamento ontem.

Valdilene Barbosa de Souza, 45 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carmelita Barbosa de Souza. Sepultamento ontem.

Valdomira Maria Mica, 74 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Wadislau Furman e Catarina Furman. Sepultamento ontem.

Vilmar Carmazen, 62 anos. Filiação: Casemiro Carmazen e Júlia Carmazen. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans.

Web Stories