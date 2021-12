Alessandro Montagnini, 31 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Marly Montagnini. Sepultamento ontem.

Andrielly Priscila de Melo, 21 anos. Filiação: Dorival Ildelfonso de Melo e Edenice Alves. Sepultamento ontem.

Angelina dos Reis Simões, 62 anos. Filiação: Lázaro Coutinho Simões e Geralda Conceição Simões. Sepultamento ontem.

Antônio Barbosa, 81 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Salvador Barbosa e Dionísia de Faria. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Nogueira, 66 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Oscar Nogueira e Iracema Antunes Nogueira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antônio Gomes de Brito, 81 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Yracy Gomes de Brito e Anita Milao de Brito. Sepultamento ontem.

Anyde Telles da Costa, 86 anos. Profissão: bibliotecário(a). Filiação: Jayme Dias da Costa e Etelvina Telles da Costa. Sepultamento sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 às 17hh, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II.

Arilton José de Moura, 56 anos. Filiação: Morivalde José de Moura e Zulmira Machado de Moura. Sepultamento ontem.

Arlindo Maciel da Silva, 80 anos. Filiação: Dursulina Maciel da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Campo Largo da Roseira, saindo da Capela do CemitérioCampo Largo da Roseira Sjp (PR)..

Aroldo Carlos Muller, 79 anos. Filiação: Carlos Eugênio Muller e Cacilda Clara Muller. Sepultamento ontem.

Asdrubal Júlio Moreno Jimenez, 50 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pastor Hilario Moreno e Cristina Jimenez. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Carlos Alves Machado, 50 anos. Profissão: impressor(a). Filiação: Gustavo Alves Machado e Verônica Machado. Sepultamento ontem.

Carlos Antônio Pedrozo Leal, 60 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Francisco Pedrozo Leal e Benvinda Pedrozo Leal. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela do Sitio Cercado.

Cassio Soares Ribeiro, 22 anos. Filiação: Gentil Soares Ribeiro e Maria Gilza Santos Ribeiro. Sepultamento ontem.

Cazuko Yamaguishi, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tokuijuki Sawanoi e Tanie Sawanoi. Sepultamento ontem.

Ciro Alfredo Consentino, 47 anos. Filiação: Newton Consentino e Relindis Celeste Bieberbach Consentino. Sepultamento ontem.

Daniel Vidal, 32 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Sebastião Vidal e Maria Aparecida Vidal. Sepultamento ontem.

Darci Machado de Camargo, 79 anos. Profissão: oficial. Filiação: João Machado de Camargo e Leopoldina Machado de Camargo. Sepultamento ontem.

Denair Rodrigues dos Santos, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Esmeraldina Rodrigues de Oliveira. Sepultamento ontem.

Deoclesio Batista Apolinário, 45 anos. Filiação: Joana Batista Apolinário. Sepultamento ontem.

Dirceu Lourenço da Silva, 68 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Francisco Lourenço da Silva e Antônia Borges de Melo. Sepultamento ontem.

Doralina de Jesus Ramos, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco de Souza Ramos e Balbina Vergília de Ramos. Sepultamento ontem.

Edina de Souza, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Germano Fronza e Ambrosia Fronza. Sepultamento ontem.

Estefeca Wojcik, 88 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Francisco Budcoski e Verônica Budcoski. Sepultamento ontem.

Fernando José Basto Batista, 36 anos. Profissão: promotor(a) vendas. Filiação: Laércio Ribeiro Batista e Maria da Conceição Basto de Araújo R Batista. Sepultamento ontem.

Francisco do Amaral, 81 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Marcelino do Amaral e Maria Francisca do Amaral. Sepultamento ontem.

Guine Fernandes Garcia, 89 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Salvador Fernandes Sanches e Isabel Garcia Ascencio. Sepultamento ontem.

Helga Klingbeil, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Emanuel Klingbeil e Bertha Klingbeil. Sepultamento ontem.

Hilda Elizabeth Linzing Hansen, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Linzing e Elizabeth Inzing. Sepultamento ontem.

Hilda Mehret Gans, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Fernandes Mehret e Helena Scheidt Mehret. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal São Francisco de Paula.

Iolanda Ignez da Cruz Mocelin, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bonifácio da Cruz e Angelina Stival da Cruz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Jair Pires de Oliveira, 66 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Abel Prado de Oliveira e Maria Aparecida Pires de Oliveira. Sepultamento ontem.

Jane de Oliveira Carvalho, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Carlos Franco de Carvalho e Edit de Oliveira Carvalho. Sepultamento ontem.

João Alberto Kmita, 62 anos. Profissão: auxiliar cartório. Filiação: Wlademiro Kmita e Genoveva Kmita. Sepultamento ontem.

João Pedro Gusso, 88 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Constante Gusso e Maria Cavichiolo Gusso. Sepultamento ontem.

José Gentil dos Santos, 66 anos. Profissão: manobrista. Filiação: Romalino dos Santos e Juvelina dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 do CemitérioMunicipal São Francisco de Paula.

Katia Regina Borges dos Santos, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Silva Santos e Maria das Gracas Borges. Sepultamento ontem.

Leda Aparecida de Andrade, 81 anos. Profissão: secretária. Filiação: João Gonçalves de Andrade e Maria Madalena de Andrade. Sepultamento ontem.

Leonora Voss, 80 anos. Profissão: médico(a). Filiação: José Crispim Schimitt e Elisabeth Schimitt. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Luiz Carlos Alves da Rocha, 60 anos. Filiação: Sebastião Alves da Rocha e Emília Souza Borges da Rocha. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Chamano, 88 anos. Profissão: escriturário(a). Filiação: Luiz Chamano e Josefina Chamano. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida.

Manuela do Amaral Tolentino, 2 dias. Filiação: Tiago Laibida Tolentino e Sandra Caroline do Amaral Tolentino. Sepultamento ontem.

Marcos Aurélio Nichele, 51 anos. Profissão: diretor(a) administrativo. Filiação: Joanir Nichele e Adelina Maria Machado Nichele. Sepultamento ontem.

Maria Pachzkoski, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Stefano Pachzkoski e Maria Pachzkoski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Maria das Gracas de Souza, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito de Souza Freire e Helena Maximino de Lisboa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Maria do Carmo Arnold, 61 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Ataide Machado e Carmelinda Stanghvlin Machado. Sepultamento ontem.

Maria do Carmo Scasso de Almeida, 63 anos. Profissão: caixa. Filiação: Andres Scasso e Maria Luisa Alves Scasso. Sepultamento ontem.

Marlon Jorge Freire Filakovski, 38 anos. Profissão: servente. Filiação: Jorge Filakovski e Maria Aparecida Freire Filakovski. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Martha Sorgick, 87 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Catharina Sorgick. Sepultamento ontem.

Mauro Roberto de Oliveira, 58 anos. Profissão: gerente. Filiação: Alfredo Boanerges de Oliveira e Marlene Pletscher de Oliveira. Sepultamento sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 às 17hh, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2.

Mercedes Soppa, 93 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Miguel Schlichta e Leocadia Schlichta. Sepultamento ontem.

Natal Dorair Fox, 59 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Otacílio Fox e Antônia Vaz Fox. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Nautilio dos Passos, 80 anos. Filiação: Brásílio dos Passos e Pedrolina Veiga dos Passos. Sepultamento ontem.

Nelson Koslovski, 57 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Clementino Koslovski e Alice Koslovski. Sepultamento ontem.

Norma Regis, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Laudelino Manoel de Oliveira e Maria Heiden. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Orilde Maria Romann, 79 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Oberio Romann e Elisa Fianetti Roman. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto Gonçalves, 81 anos. Filiação: Emília Pereira Gonçalves. Sepultamento ontem.

Pedro Adir Ferreira, 46 anos. Filiação: Antônio Olevi Ferreira e Joana Ribeiro Ferreira. Sepultamento ontem.

Renata Leal Santos, 50 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tereza Leal Ferreira. Sepultamento ontem.

Renato Carrano Ferreira da Costa, 90 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Newton Ferreira da Costa e Sylvia Carrano Costa. Sepultamento ontem.

Roque Kretschmer, 88 anos. Profissão: motorista. Filiação: Vicente Kretschmer e Victória Kretschmer. Sepultamento ontem.

Rosa Santana, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Clemente Santana e Laudelina Santana. Sepultamento ontem.

Rubens de Azevedo, 66 anos. Profissão: tecnólogo. Filiação: Arnaldo Quintino de Azevedo e Virgilia Vergili de Azevedo. Sepultamento ontem.

Rubens de Souza Freitas, 79 anos. Filiação: João Borges de Freitas e Sylvanira de Souza Freitas. Sepultamento ontem.

Santina Alves de Oliveira, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leonardo Alves e Araci Macedo. Sepultamento ontem.

Sirlei Teixeira, 32 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Teixeira. Sepultamento ontem.

Sueli Alves, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alves e Catarina Farias. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Esmeralda / Almirante Tamandaré.

Teresa de Oliveira Gonçalves, 73 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Waldomiro José Gonçalves e Maria Clotilde de Oliveira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3.

Tereza Iarenko, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Simão Iarenko e Marciana Iarenko. Sepultamento ontem.

Tereza Takii Ishy, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Massagiro Takii e Shite Takii. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Timoteo Theodoro da Luz, 64 anos. Profissão: caseiro(a). Filiação: João Theodoro da Luz e Oralina de Avila da Luz. Sepultamento ontem.

Valéria Jonher, 96 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Wille e Luíza Wille. Sepultamento ontem.

