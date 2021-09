Adair Guimarães, 68 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: João Franca Guimarães e Araci da Silva Guimarães. Sepultamento ontem.

Alberto dalla Bona, 101 anos. Filiação: Domingos dalla Bona e Maria Benato dalla Bona. Sepultamento ontem.

Alceu Borba, 74 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Borba e Carolina de Jesus. Sepultamento ontem.

Alcides Fernandes, 85 anos. Profissão: servente. Filiação: Olinda da Silva Fernandes. Sepultamento hoje, Outros, saindo de residência.

Amilton Alves de Lima, 85 anos. Profissão: inspetor técnico. Filiação: Gregório Alves de Lima e Izaura Fernandes de Lima. Sepultamento ontem.

Aparecido de Lima, 47 anos. Profissão: segurança. Filiação: Querino José de Lima e Elica Maria de Souza. Sepultamento ontem.

Ariza Maria dos Reis Galdino, 69 anos. Filiação: Manuel Galdino de Matos e Abigail dos Reis Galdino. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Armando Dias Maciel, 34 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Natalino Dias Maciel e Noema da Rocha Maciel. Sepultamento ontem.

Atalita Venturini, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Natanael Venturini e Alziza Folly Venturini. Sepultamento ontem.

Brásílio Culpi, 73 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jacynto Culpi e Clementina Botega Culpi. Sepultamento ontem.

Brayan Romanovitch, 4 mes(es). Filiação: José e Maria da Penha da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo de local a ser designado.

Cirene Camillo, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Biasio Camillo e Luíza Berton Camillo. Sepultamento ontem.

Daniel Alves dos Reis, 67 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Arthur Alves de Souza Reis e Geralda Pereira de Souza Reis. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capela Colônia Faria.

Dilce de Oliveira, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Felício e Judith dos Santos Felício. Sepultamento ontem.

Elizangela Batista da Silva, 39 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ari Batista da Silva e Marina Franco de Moraes da Silva. Sepultamento ontem.

Enodir Augusto da Silva, 75 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Ozório Augusto da Silva e Donatila Alves de Oliveira. Sepultamento ontem.

Everson Berbecki, 30 anos. Filiação: Vilson Berbecki e Rosane Garcia Berbecki. Sepultamento ontem.

Expedito Luiz dos Santos, 68 anos. Filiação: Sebastião Luiz dos Santos e Geralda Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Flávio Gonçalves, 66 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Lauro Gonçalves e Margarida da Conceição Gonçalves. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo de Parque Metropolitano.

Francisca Ferreira Alves, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Higino de Andrade e Maria Alves de Andrade. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo de São Gabriel Colombo.

Francisco Cícero de Medeiros, 85 anos. Filiação: Cícero Geraldo de Medeiros e Joana Idalina de Medeiros. Sepultamento ontem.

Francisco Renato Carvalho Martins, 41 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: José Melquides Carvalho Martins e Gerda Reile Martins. Sepultamento ontem.

Gerolino Batista Filhas, 71 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: João Batista Filhas e Etelvina Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 do Boqueirão.

Gilvan Oliveira dos Santos, 38 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Rodrigues dos Santos e Valdete Nere de Oliveira. Sepultamento ontem.

Isaias do Carmo, 61 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Carmo e Maria Rodrigues do Carmo. Sepultamento ontem.

Ivonete Matilde Lima da Silva, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Severino Matilde de Lira e Precilia Maria da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jonathan Jhony Alves, 33 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Cláudia Beatriz Alves. Sepultamento ontem.

Juniclei Cardoso do Nascimento, 31 anos. Filiação: Juri José do Nascimento e Ismailde Maria Cardoso. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela Munucipal Rio Branco do Sul.

Laide Teresinha Hitner, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria de Lourde Soares. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Larissa Ferreira da Costa, 21 anos. Profissão: balconista. Filiação: Luiz Carlos da Costa e Márcia do Rocio Domingues Ferreira. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo de Igreja Sanutuário do Senhor Almirante Tamandaré.

Levino Ferreira dos Santos, 73 anos. Profissão: servente. Filiação: Maria Eugenia de Jesus. Sepultamento ontem.

Marcelo Chahad Lauer, 68 anos. Filiação: Luiz Chahad Lauer e Alice Chahad Lauer. Sepultamento hoje, (Rio Negro) Cemitério Municipal de Rio Negro(PR).

Maria Elza Ferreira Lemos, 80 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Cassemiro Ferreira Leite e Maria Emiliana Leite. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Maria Gomes dos Passos, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Januária Gomes dos Passos. Sepultamento ontem.

Marilena Doris Moreira, 72 anos. Filiação: Paulo Doris e Maria Ivone Doris. Sepultamento ontem.

Milton José Ribeiro Pinto, 61 anos. Filiação: Darci Ribeiro Pinto e Angelina Ribeiro Pinto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Moyses Martins de Oliveira, 91 anos. Profissão: segurança. Filiação: Pompilio Martins de Oliveira e Olindina Padilha dos Santos. Sepultamento ontem.

Nereu Taborda Ribas Filho, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nereu Taborda Ribas e Irene Ribas. Sepultamento ontem.

Paulo Bernardo Correia, 62 anos. Profissão: operador(a) produção. Filiação: Carmo Bernardo Correia e Josefina Silveira Correia. Sepultamento ontem.

Ruth Renee Reinhardt Zanier, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otto Reinhardt e Carlota Reinhardt. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Soely Terezinha de Souza, 67 anos. Filiação: José de Souza Santos e Neusa dos Santos. Sepultamento ontem.

Tadeu Kania, 88 anos. Filiação: Ladislao Kania e Angelica Kania. Sepultamento ontem.

Valsilio Domingues de Carvalho, 63 anos. Filiação: Joaquim Ilario de Carvalho e Jovina Souza de Carvalho. Sepultamento ontem.

Victor Carvalho Santana, 90 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Manoel Victo Santana e Azemira Camargo de Lima. Sepultamento ontem.

Vilson Damazio Amaral, 60 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Hildebrando Lopes do Amaral e Alba Kuginski Amaral. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Santa Rita.

Wilson da Costa, 68 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Maria do Carmo da Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.