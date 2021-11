Amadeu Ferreira dos Santos, 86 anos. Filiação: Ottilio Ferreira dos Santos e Júlia Vieira dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Aretusa Kisleck, 47 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Kisleck e Muriel Terezinha de Oliveira Kisleck. Sepultamento ontem.

Ari de Souza, 52 anos. Filiação: Luiz Pinto de Souza e Olivia Pinto de Souza. Sepultamento hoje, (Itaperuçu) Cemitério Municipal de Itaperuçu(PR), saindo da Capela Municipal de Itaperuçu.

Bartolomeu Janinski, 73 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Eduardo Janinski e Tecla Janinski. Sepultamento ontem.

Bianca Adrielli dos Santos, 3 anos. Filiação: José Virgílio dos Sanntos e Sirlei Justino dos Santos. Sepultamento ontem.

Diego Lemos dos Santos, 28 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Aguinaldo Aparecido dos Santos e Eliane Busolaro Lemos. Sepultamento ontem.

Ecea Wagner de Abreu Duarte, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Borges de Abreu e Otília Wagner Borges de Abreu. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Edgar Silveira, 69 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Almiro Silveira e Eloa Assunção Gutierres. Sepultamento ontem.

Eduardo Rodrigues de Carvalho, 32 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Eliseu Azevedo de Carvalho e Terezinha Rodrigues de Moncao. Sepultamento ontem.

Eliana Maria Escuissato, 68 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: David Escuissato e Navair Eglafira Escuissato. Sepultamento ontem.

Elisa Campanhole Mansano, 86 anos. Filiação: José Santiago Moansano e Elisa Campanhole Mansano. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01.

Elvira Fernandes, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Avelino Fernandes e Paulina Barboza da Encarnação. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ernani de Assis Correa Filho, 88 anos. Profissão: procurador(a). Filiação: Ernani de Assis Correa e Maria Bley Correa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Filipe Gonçalves Cordeiro, 21 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Antônio Gonçalves Cordeiro e Silvana de Paula Cordeiro. Sepultamento ontem.

Flávio dos Reis Martins de Lara, 81 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: João Pimentel de Lara e Maria Martins Lara. Sepultamento ontem.

Floripes Padilha Barbosa, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abelardo Ferreira Padilha e Josefa Ferreira Padilha. Sepultamento ontem.

Francisca Roza de Oliveira, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Marques Coutinho e Maria Roza de Jesus. Sepultamento ontem.

Gessi da Silva Pires, 90 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: José Fermiano da Silva e Maria Antônia de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I.

Gislene Moreira de Lima, 40 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orides Moreira de Lima e Maria Rita dos Santos Lima. Sepultamento ontem.

Hilario da Silva Filho, 54 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Hilario da Silva e Iracema Raulino da Silva. Sepultamento ontem.

Jackson Castelan, 67 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Patricio Castelan e Armanda Castelan. Sepultamento ontem.

João Alves, 87 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Horácio Antônio Alves e Tereza Maria Leonel. Sepultamento ontem.

Joaquim Carlos da Silva, 69 anos. Filiação: Geraldo Domingos da Silva e Lazara da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de local a ser designado.

Joelson Marcos Correa, 36 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nelson Marcos Correa e Ângela Maria Flores Correa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 – Municipal do Água Verde..

Jorge Paulo de Mello Ivanski, 65 anos. Filiação: João do Nascimento Ivanski e Jacira de Mello Ivanski. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02.

José Eurides Cordeiro, 63 anos. Filiação: Juarez Cordeiro e Margarida Ricardo Bueno. Sepultamento ontem.

José Rodrigues dos Santos, 72 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Joaquim Rodrigues dos Santos e Guiomar Rodrigues dos Santos. Sepultamento ontem.

Júlio Carlone, 82 anos. Filiação: Romão Carlone e Antônia Rodrigues. Sepultamento ontem.

Juvelina Freitas Ferreira Santos, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Freitas de Lima e Maria da Conceição Ferreira. Sepultamento hoje, (Agudos do Sul) Municipal de Agudos do Sul -PR, saindo da Capela Metropolitano Cemitério Parque.

Kayoko Saito, 74 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Kanji Saito e Motoko Saito. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Ladi Zem Surdi, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Angelina Bortolli. Sepultamento ontem.

Lúcia Casagrande Macionk, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Celestino Casagrande e Isabel Casagrande Pampuch. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos da Silva, 60 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Levino Pinto da Silva e Ilda da Luz Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja Adventista – Pinheirinho.

Luíza Aparecida da Silva, 65 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Valdemar Cândido da Silva e Maria das Dores da Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 – Cemitério do Água Verde.

Luíza Salvador Brandão, 94 anos. Filiação: Luiz Rissieri Salvador e Teola Deon. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03.

Malgorzata Wactawski, 88 anos. Filiação: Stanislaw Chmielewski e Heleny Chmielewski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Luzia de Andrade, 80 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Ginuino Dias Gonçalves e Luzia Rosa de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinahis).

Maria da Luz Nunes, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Airton Vieira de Godói e Maria Olivia Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Maria das Gracas Barbosa, 70 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Marcolino Barbosa e Delfina Afonso Bueno. Sepultamento ontem.

Marilene Siqueira Antunes da Silva, 72 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Honorato Rodrigues Siqueira e Josefina de Paula Siqueira. Sepultamento ontem.

Miguel Marins, 85 anos. Filiação: Anacleto Marins e Jesus Pedrosa. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela Municipal de Almirante Tamandaré PR.

Nivaldo Schmidt, 79 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Otto Schmidt e Maria Schmidt. Sepultamento ontem.

Noranei de Fátima Valério, 63 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Argemiro Valério e Luzia Aparecida de Jesus Valério. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela São Farael Cic.

Paulo Agostinho Ambrosio, 66 anos. Filiação: José Ambrosio e Mônica Ambrosio. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Municipal Araucária.

Paulo Felipe Pedroso, 21 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Paulo Ferreira Pedroso e Valdirene Martins Gerson Pedroso. Sepultamento ontem.

Pedro Ezequiel Ramos, 86 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Abílio Ramos e Francelina Ramos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rafael Alexandre Rypka, 33 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Sônia Cristina Rypka. Sepultamento ontem.

Rafael dos Santos Martins, 32 anos. Profissão: gerente. Filiação: Moacir Inácio Martins e Maria Neuza Martins. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Rodrigo da Silva Soares, 33 anos. Profissão: estoquista. Filiação: Miguel Soares e Rosângela da Silva Soares. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Rubens Waldemar Trog, 86 anos. Filiação: Alberto Trog e Edalina Nadalin Trog. Sepultamento ontem.

Thereza Goras, 88 anos. Filiação: José Goras e Maria Magdalena Kowalski Goras. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Abranches.

Wanda Skibinski, 101 anos. Profissão: instrumentador(a). Filiação: Carlos Skibinski e Anna Skibinski. Sepultamento ontem.

Yedda Linhares Sant Ana, 92 anos. Filiação: Elpidio Linhares e Ana Maria Schultz Linhares. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Municipal. Bom Jesus Antonina.

Yoshihiko Saito, 76 anos. Filiação: Sumako Saito e Yoshio Saito. Sepultamento ontem.