Alexsandro da Silva, 34 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Márcia da Silva. Sepultamento ontem.

Alvino de Souza, 82 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Paulino Elias de Souza e Mazilia Padilha de Souza. Sepultamento ontem.

Alzira Joaquina de Oliveira, 85 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: José Maria Baptista e Maria Joaquina de Jesus. Sepultamento ontem.

Amílcar Woehl, 75 anos. Profissão: engenheiro(a) agrônomo. Filiação: Antônio Woehl e Florisbela Hack Woehl. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela em Campina Grande do Sul.

Arlete Ferraz, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ferraz e Eva Natal Ferraz. Sepultamento hoje, Nossa Senhora de Lourdes – Campo Comprido, saindo da Capela – Cemitério Nossa Senhora de Lourdes – Campo Comprido.

Benedicta da Costa Almeida, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agostinho Almeida Brito e Maria Emília da Costa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Cecília Mendes de Oliveira, 94 anos. Filiação: Antônio Mendes Neto e Benvinda Ribeiro da Rocha. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02.

Cezarina Ferreira da Silva, 71 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Poncianao Ferreira da Silva e Adalziza da Silva. Sepultamento ontem.

Clayton César Maiorky, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: Cláudio Maiorky e Servanira Maiorky. Sepultamento ontem.

Diva Lourenço da Silva, 62 anos. Profissão: diarista. Filiação: Antenor Ribeiro da Costa e Natália Lourenço da Costa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de local a ser designado.

Domingos de Paula Guimarães, 77 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Eugênio Soares Guimarães e Juvelina de Paula Guimarães. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Municipal de Guarapuava.

Eduarda Aparecida Vinhote da Silva, 1 anos. Filiação: Rivelino Soares da Silva e Daiane Vinhote. Sepultamento ontem.

Eduardo Leandro Mottin, 39 anos. Profissão: auxiliar escritório. Filiação: Pedro Roberto Mottin e Marilsa do Rocio Cunico Mottin. Sepultamento ontem.

Elsa Rita Portela de Lima, 61 anos. Filiação: Aluizio Portela de Lima e Maria Elias Portela de Lima. Sepultamento ontem.

Elzia Sena Monteiro, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Bernadino Sena e Ranulfa Bernadina Sena. Sepultamento ontem.

Francisco Balbino Filho, 82 anos. Filiação: Francisco Balbino e Rosa Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Gerhard Fritz Grentz, 89 anos. Filiação: Fritz Grentz e Gertrud Grentz. Sepultamento ontem.

Jacir Cordeiro Bergmann, 90 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Lauro Carneiro Bergmann e Nesia Cordeiro Bergmann. Sepultamento ontem.

Jair da Silva, 72 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: João Domingues da Silva e Geralda Salvi da Silva. Sepultamento ontem.

Jakson Luiz dos Santos, 43 anos. Filiação: Luiz Carlos dos Santos e Nanci Aparecida dal Pozzo. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

João Batista dos Santos, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Lopes dos Santos e Sudaria Maciel dos Santos. Sepultamento ontem.

José Carlos Corredori, 70 anos. Filiação: Cesarino Corredori e Luíza Ferrarezi. Sepultamento ontem.

José Luiz Soares, 54 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Antônio Alves Cavalcante e Anezia Maria Soares. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Memorial da Vida São José dos Pinhais.

José Miguel Bueno, 64 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: José Rodrigues Bueno e Helena Apolinário. Sepultamento ontem.

José Nicolau, 70 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Joaquim Nicolau e Angelina Cezarina. Sepultamento ontem.

José Sidney dos Santos Negreiros, 58 anos. Profissão: serigrafia. Filiação: Raimundo Martins e Dagmar dos Santos Negreiros. Sepultamento ontem.

José de Oliveira Costa, 74 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Waldomiro Leonardo da Costa e Delmira de Oliveira Costa. Sepultamento ontem.

Júlia Santina dos Santos, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Tereza dos Santos. Sepultamento ontem.

Lauro Eloy Roscziniak, 69 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Francisco Roscziniak e Anastácia Roscziniak. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo de residência.

Leticia Barbosa, 19 horas. Filiação: Rodrigo Emiliano Barbosa e Priscila do Nascimento Barbosa. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência.

Lourenço Lo Turco, 76 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Leonardo Lo Turco e Judith Costa Lo Turco. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Lucidio Cordeiro Correia, 72 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Guilherme da Mota Correia e Leni Correia Cordeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01.

Marcelo Celli, 78 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Ernesto Celli e Iracema Magdalen Celli. Sepultamento ontem.

Maria Batista Fiuza, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco José Batista e Luíza dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Helena Ferreira Meira, 70 anos. Filiação: José Ferreira e Rosa Kotaski Ferreira. Sepultamento ontem.

Maria Malachias Barboza, 69 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Antônio Fausto Malachias e Isolina Borges. Sepultamento ontem.

Maria Nelita Guther, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo José de Souza e Maria dos Santos Souza. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Joinvile Sc, saindo da Capela Municipal de Joinvile Sc.

Maurício Froggel, 22 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Adir Dirceu Froggel e Ângela Aparecida de Camargo. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela da Sede Almirante Tamanadare..

Nathalia Fonseca de Oliveira, 26 anos. Profissão: atendente. Filiação: Emerson Ferraz de Oliveira e Fabiana Cristina dos Santos Fonseca. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Nivaldo Cardoso dos Santos, 72 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Deraldo Cardoso dos Santos e Antônia Cardoso. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato – Tatuquara.

Nuri do Rocio Deyna, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maria de Andrade e Dora Portes de Andrade. Sepultamento ontem.

Olivia Barbosa, 19 horas. Filiação: Rodrigo Emiliano Barbosa e Priscila do Nascimento Barbosa. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência.

Otília Tosin, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Yabonka e Rosa Yabonka. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Regina Casagrande Alessi, 68 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Celestino Casagrande e Izabel Pampuche Casagrande. Sepultamento ontem.

Rita de Cássia Carlos, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Oswaldo Carlos e Nair Joana Carlos. Sepultamento ontem.

Roberto Soares Polatti, 76 anos. Profissão: economista. Filiação: Leo Polatti e Diohil Soares Polatti. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Sandra do Rocio Muller Placha, 69 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: João Maria Muller e Maria Aparecida Muller. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Central de Luto – Palmeira.

Tereza Jesus de Matos, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Batista de Camargo e Maria Gonçalves de Camargo. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela Unilutus Almirante Tamandaré.

Tereza Miranda Ramos, 88 anos. Profissão: inspetor(a) educação. Filiação: João Estefano Alves e Natália de Miranda Alves. Sepultamento ontem.

Valdir Lopes Silveira, 60 anos. Profissão: operador(a) caldeira. Filiação: José Lopes da Silveira e Ana do Carmo da Silveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Bonfim São José dos Pinhas.

Viviane de Oliveira, 39 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Carlos de Oliveira e Mirian Fortes Carraro de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

