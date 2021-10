Aldo Nolli, 75 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Pedro Nolli e Olímpia Campestrini. Sepultamento ontem.

Álvaro Alves, 64 anos. Filiação: Manoel Raymundo Alves e Maria Alves. Sepultamento ontem.

Ary Nelson Carnieri, 90 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Carlos Carnieri e Bertha Carnieri. Sepultamento ontem.

Beatriz de Barros Lima, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Abel Falcão Lima e Olivia de Barros Lima. Sepultamento ontem.

Carlito Gomes, 82 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Benedita Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Cidina Canofre, 79 anos. Filiação: Arcilia Canofre. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Pedro Fuss São José dos Pinhais.

Cláudia Augustin, 38 anos. Profissão: diarista. Filiação: Daniel Augustin e Marie Jean Dorival. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss.

Conceição Maria Mendes, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Elpidio de Paula e Alzira Maria de Paula. Sepultamento ontem.

Daniel Tokarski, 72 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Tokarski e Ana Tokarski. Sepultamento ontem.

Delaci Marchiorato, 79 anos. Filiação: Paulo Pires Carvalho e Emigdia Pires Carvalho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Diego Lemos Correia dos Santos, 32 anos. Profissão: servente. Filiação: Adilson dos Santos e Noeli Lemos Correia dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Municipal de Matinhos.

Divino Marinho de Oliveira, 70 anos. Profissão: balconista. Filiação: Dionísio Marinho de Oliveira e Maria Messena da Freiria Oliveira. Sepultamento ontem.

Dorival Puccini, 76 anos. Filiação: Enzo Puccini e Benedita Tolosa Puccini. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela – Crematório Catarinense.

Emanuel Cezar Melo, 74 anos. Profissão: engenheiro(a) agrônomo. Filiação: Honório Melo e Elza Maria Zanon Melo. Sepultamento ontem.

Emanuelly Araújo Bueno, 1 dias. Filiação: Bruno Vinícius Bueno e Carla de Araújo. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Ermeia Rosicler Tarastchuk, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Justino Tarstcchuk e Melatia Tarastchuk. Sepultamento ontem.

Euclair José Fernandes, 58 anos. Filiação: Hermínio Fernandes e Adinanci Fernandes. Sepultamento ontem.

Eunice Nogueira da Silva, 75 anos. Filiação: Salvador Nogueira e Josefa de Almeida Lima. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela Cic.

Fernando Henrique Bellei, 31 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Luís Fernando Bellei e Silmara Maria Lourenço. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Municipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo da Capela Icepar Jardim Cristal São José dos Pinhais PR.

Francisco Sidney Guilherme, 70 anos. Filiação: Antônio Guilherme e Ana Flora. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Cmsc.

Frederico Cristiano Guedes, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Perciliano Cristiano Guedes e Otília de Lima Guedes. Sepultamento ontem.

Graci Maria da Veiga Pessoa Gazolla, 79 anos. Filiação: Milton Gomes da Veiga Pessoa e Maria da Conceição Nunes da Veiga Pessoa. Sepultamento ontem.

Gustavo Kawa da Silva Mota, 5 mes(es). Filiação: Geslaine Kawa da Silva. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de Cemitério Jardim Independência – Araucária.

Halumi Shoji Naberisney, 64 anos. Profissão: designer. Filiação: Jiro Shoji e Utako Shoji. Sepultamento ontem.

Isabella Vitória da Silva, 2 dias. Filiação: Simone da Silva. Sepultamento ontem.

Ivo Martins Bordgnon, 75 anos. Filiação: Durval Bordgnon e Nair Martins Bordgnon. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capela Paroquial Colônia Faria.

Izaldira dos Santos, 63 anos. Profissão: funileiro(a). Filiação: João Pedro dos Santos Filho e Valvina Galdina dos Santos. Sepultamento ontem.

João Maria dos Santos, 77 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Malaquias Alves dos Santos e Ana da Conceição Santos. Sepultamento ontem.

Joceris Cristina Gapski, 60 anos. Profissão: coordenador(a). Filiação: Norberto Gapski e Ondila Burgardt Gapski. Sepultamento ontem.

Joeni do Rocio Alves, 64 anos. Filiação: Carlos Alves e Gilda Magdalena Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Jorge Carlos da Cruz, 59 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Luiz Caetano da Cruz e Maria da Conceição da Cruz. Sepultamento ontem.

José Piantikovicz, 72 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: João Piantikovicz e Otília Silva. Sepultamento hoje, Outros.

Josefa Fidyk, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Fidyk e Zofja Fidyk. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 do Água Verde.

Kauan Caio Ricardo Cunha, 19 anos. Filiação: Fernando Cabral Cunha e Jaqueline José Ricardo. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Igreja Cristo Esperança – Antonina.

Laura dos Santos, 81 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Henrique Fink e Celestina Maria Fink. Sepultamento ontem.

Leandro Camargo Premibida, 20 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Iramis Rocha Premibida e Nelci Camargo Premibida. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Rio da Varzea Quitandinha PR.

Leliana Aparecida da Silva Veroneze, 49 anos. Filiação: Pedro Pio da Silva e Luzia Pio da Silva. Sepultamento ontem.

Lelio Aires da Silva, 69 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: João Aires da Silva e Maria José Correia da Silva. Sepultamento ontem.

Lourdes Ribeiro dos Santos Martins, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benjamim de Almeida Santos e Francisca Ribeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Manoel Aquiles da Silva, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Julião da Silva e Manoela Cândida da Silva. Sepultamento ontem.

Marcelo Fontoura Raya, 48 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Edison Jenisch Raya e Elvarinda Fontoura Raya. Sepultamento ontem.

Márcia Pimentel da Silva Padilha, 47 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olerino Gomes da Silva e Termina Pimentel da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Eufrasina Martins de Godói, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Martins de Oliveira e Amantina Neves dos Chagos. Sepultamento ontem.

Maria do Carmo Coelho, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pereira Maia e Maria Hermogenes Pereira Maia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo de 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular.

Maria do Carmo Costa Ribeiro, 52 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Joaquim Maria Ribeiro e Rita da Costa Ribeiro. Sepultamento ontem.

Maria do Carmo D Olivo Carpes, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Artur D Olivo e Laurinda Maria Madalena. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Zona Sul, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Marlon Sauer Saldanha, 19 anos. Profissão: estudante. Filiação: Edvaldo Saldanha e Valquíria Sauer de Barros. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo de Igreja Pentecostal Terra Prometida.

Maurício Fabiano Pekocz, 47 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Onesio Euquilino Pekocz e Ilaci Pekocz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Milton Pereira, 76 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco Pereira e Isaura Ramos Pereira. Sepultamento ontem.

Nadir Roque da Silva, 70 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: George Roque da Silva e Maria José da Silva. Sepultamento ontem.

Neci Freire de Brito Souza, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jaime Freire de Brito Souza e Maria Marta da Silva de Brito. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 do Boqueirão.

Neide Maximiliano Eclemann, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Napoleão Maximiliano e Amélia Vieira. Sepultamento ontem.

Orlando Kondras, 52 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Francisco Kondras e Rosa dos Santos Kondras. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Osmarilda Miranda Rodrigues, 70 anos. Filiação: Saturnino Miranda da Silva e Romalina Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1.

Paulo Custodio, 61 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: João Custodio e Maria de Lourdes Custodio. Sepultamento ontem.

Rafael Cristo, 33 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nelson Christo e Nádia Cristo. Sepultamento ontem.

Sadamu Koga, 85 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Seiixhi Koga e Kei Koga. Sepultamento ontem.

Tânia Regina Macaneiro, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulino Valmor Macaneiro e Zilda Macaneiro. Sepultamento ontem.

Tereza Condessa Franco Muller, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Franco Perez e Carminda Franco. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Tiago Domingues Amorim, 38 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Tiago dos Santos Amorim e Nair Aparecida Dias Domingues Amorim. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Mortuária São Leopoldo Mandic – Cic.

Valdinei Gonçalves da Cruz, 41 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sezefredo Gonçalves da Cruz e Ana Rosa Ribeiro da Cruz. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Apiai Sp.

Vanderleia Cristina de Freitas Sgrignoli, 38 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Batista de Freitas e Nadir Lucas Cardoso de Freitas. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia Britto dos Santos, 50 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Martins dos Santos e Ana de Britto dos Santos. Sepultamento ontem.

Viviane Oliveira da Rosa, 43 anos. Profissão: do lar. Filiação: Darci Apolinário da Rosa e Marineti Oliveira da Rosa. Sepultamento ontem.

Wesley Ramos, 25 anos. Profissão: gerente. Filiação: João Batista Ramos e Shirley de Fátima Ribeiro. Sepultamento ontem.

