Alexandre de Jesus Oliveira, 50 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Marlene Oliveira. Sepultamento ontem.

Anderson da Silva Pereira, 39 anos. Profissão: servente. Filiação: Antônio Pereira e Sandra Barbosa da Sailva Pereira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Mortuária Campo Comprido.

Anna Lúcia Camargo Horst, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ubaldo Pereira de Camargo e Olivia de Oliveira Camargo. Sepultamento ontem.

Antônio Cândido da Silva, 75 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Cândido da Silva e Maria Avelino da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Vertical.

Carlos Mário Ceballos Orozco, 55 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Bernardo Mário Ceballos Zapata e Amparo Orozco Garcia. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Fazenda Rio Grande.

Célia Regina Batista da Luz, 55 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Alcione Baptista da Luz e Lindaura de Castro Luz. Sepultamento ontem.

Celso de Oliveira, 64 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Acacio de Oliveira e Silvana Ferreira de Oliveira. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito, saindo da Capela do Cemitério.

Cleverson Pereira Machado, 40 anos. Profissão: pizzaiolo. Filiação: Carlos Jorge Machado e Hilda Pereira Machado. Sepultamento ontem.

Daniel de Souza de Oliveira Costa, 25 anos. Filiação: Gilmar de Oliveira Costa e Rosimar Reis de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Casa de Oração–Sitio Cercado.

Daniela Cristina Trentin, 29 anos. Profissão: balconista. Filiação: José Luiz Trentin e Isolete Calixtro Trentin. Sepultamento ontem.

Dirceu Domingues, 81 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Francisco Domingues e Pureza Domingues. Sepultamento ontem.

Eleonora Maria Rego Barros Biscaia, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Júlio Fernandes Biscaia e Eleonora Rego Garros Biscaia. Sepultamento ontem.

Elson Luz da Silva, 50 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Vilmo Antunes da Silva e Umbelina Luz da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Fabiana Ferreira de Souza, 27 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rivanil Maciel de Souza e Jaquelina Izabel Ferreira de Mello. Sepultamento ontem.

Francino Barboza de Souza, 84 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Severino Barboza de Souza e Emília Madalena da Paz. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Colônia Faria / Colombo.

Francisco Alves Mota, 74 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Walmor Alves Mota e Esmenia Alves Carneiro. Sepultamento ontem.

Gilmar Dietrich, 66 anos. Profissão: militar. Filiação: Rudi Dietrich e Carminha Dietrich. Sepultamento ontem.

Ginete Cini Sperandio, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hugo Cini e Amélia Cini. Sepultamento ontem.

Horácio Abraham, 76 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Carlos Abraham e Esperanca Arcini Abraham. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ione Alves dos Santos, 54 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Maria Thereza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Izaias Wolk, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Cantidio Wolk e Tereza Maria dos Santos Wolk. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Leopoldo Afonso Kozlowski, 88 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Estanislau Kozlowski e Catharina Gergier. Sepultamento ontem.

Lisberto Cavalcanti de Souza Júnior, 52 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Lisberto Cavalcanti de Souza e Doris Lange de Souza. Sepultamento ontem.

Lourete do Espírito Santo Padilha, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Luiz do Espírito Santo e Antônia Constantino do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Luciano Gonçalves, 43 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Clementino Cunha Gonçalves e Eliane Regina Gonçalves. Sepultamento ontem.

Lurdes de Oliveira, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcides Antônio de Oliveira e Ester de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria Áurea Trevisan, 72 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Pedro Trevisan e Maria Robertina Trevisan. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São José, saindo da Cap Natalina Berti.

Maria Júlia Jorge de Oliveira, 4 anos. Filiação: Eli Martins de Oliveira Jorge e Maria Aparecida Jorge de Oliveira. Sepultamento hoje, Outros.

Maria Paula Gurski Claudino, 60 anos. Profissão: diarista. Filiação: Júlio Gurski e Jadviga Gurski. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Sáõ Rafael / Cic.

Maria Stanzyk da Maia, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Stanzyk e Ana Stanzyk. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Rissaldi Batista, 94 anos. Profissão: laboratorista. Filiação: Jacob Rissaldi e Wanda Rissaldi. Sepultamento ontem.

Marilene Senff Naumann, 76 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Paulo Oscar Senff e Julieta Senff. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitériode Porto União (SC)..

Mário Roberto Rocha Gonçalves, 68 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Manoel Gonçalves Neto e Ruth da Rocha Gonçalves. Sepultamento ontem.

Marli Silva Wisneski, 83 anos. Profissão: servente. Filiação: Manoel da Costa Silva e Nair de Moraes Silva. Sepultamento ontem.

Matilde de Jesus Baida, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Baida e Apolônia Baida. Sepultamento ontem.

Maurício Moro Favaro, 49 anos. Profissão: desenhista industrial. Filiação: Edgar Favaro e Maria Helena Moro Favaro. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Moacir Brum Correa, 71 anos. Profissão: militar. Filiação: Alcides José Correa e Márcia Brum Fortes. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade.

Nanci Aparecida Lau, 59 anos. Profissão: diarista. Filiação: José Fernandes e Laurinda de Oliveira Fernandes. Sepultamento ontem.

Olinda Siliprandi, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Emílio Bastian e Maria Bastian. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Jardins Cascavel (PR).

Palmira Tortato Batista, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Júlio Tortato e Maria Pillato. Sepultamento hoje, (Quitandinha) CemitérioMunicipal de Quitandinha(PR), saindo da Capela da Funerária São Cristóvão em Quitandinha.

Sabino Albini, 94 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pascoal Albini e Vergínia Andrioli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Sheila Rosa Achitzki de Oliveira, 34 anos. Profissão: técnico segurança do trabalho. Filiação: Mário Luiz Achitzki e Rosa Soares Achitzki. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Municipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo de Comunidade Cristã Resgate.

Sueli Terezinha Cordeiro dos Santos, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Flávio Cordeiro dos Santos e Agenir Dias do Rosário dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela do Cemitério Campo Largo da Roseira – São José dos Pinhais.

Suzana de Almeida, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Dzalaby e Maria Dzalaby. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Teresinha Laitharth Gonçalves, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Izaltino Moreira Gonçalves e Santa Laitharth Gonçalves. Sepultamento ontem.

Valmir Malinovski, 52 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Osnir Malinovski e Maria Levina Malinovski. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela Unilutus.

Waldir Martins Matsunaga, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Xavier Matsunaga e Joaquina dos Santos Matsunaga. Sepultamento ontem.

Web Stories