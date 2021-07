Abari João dos Santos, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Pinto dos Santos e Vitalina Serena Pinto. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Altair Farias, 74 anos. Profissão: motorista. Filiação: Ângelo José de Farias e Joaquina Farias de Toledo. Sepultamento ontem.

Ana Loris Ianoski, 77 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Adão Ianoski e Vitória Ianoski. Sepultamento ontem.

Aparecida de Souza Azevedo, 84 anos. Filiação: Geraldo Aparecido de Souza e Vicentina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Araci das Gracas Lopes, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Elza Silva Lopes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 do São Francisco de Paula.

Ari Antônio de Cristo, 72 anos. Profissão: militar. Filiação: Wilson Pedro de Cristo e Catarina Sforza de Cristo. Sepultamento hoje, Cemitério Colônia Faria (Colombo), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Benjamim dos Santos Pereira, 79 anos. Filiação: Alcibiades Pereira e Maria dos Santos Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Brasilina Benicio, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Benicio e Delfina Maria Madalena. Sepultamento ontem.

Carlos Roberto Setra, 58 anos. Profissão: agente penitenciário. Filiação: Vicente Manoel Setra e Olga Leme Setra. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Clarita Nunes de Souza, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Inocêncio de Lima e Maria Cláudia Nunes. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo de local a ser designado.

Claudete Rosi Guimarães, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alverto Virmond Guimarães e Maria Schebest Guimarães. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo de Memorial da Vida.

Cleudinei de Moraes, 42 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Jair de Moraes e Cleusa Paixão de Moraes. Sepultamento ontem.

Cristina Pinto do Amaral, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pinto do Amaral e Luíza da Silva Pinto. Sepultamento ontem.

Doris Lilian Beutler, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Beutler e Erica Beutler. Sepultamento ontem.

Edson Luiz Correia Riesenberg, 59 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Affonso Riesenberg e Terezinha Correia. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Rio Negro PR.

Eliane Vale de Oliveira de Souza, 42 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Antônio Pereira de Oliveira e Selina do Vale de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Elza Maria Bittencourt Decker, 70 anos. Filiação: Norberto Martin Tramujas Decker e Mariana Bittencourt Decker. Sepultamento ontem.

Emília Rodrigues da Silva, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio José Rodrigues Camillo e Leonida Rodrigues da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Euclides Ribeiro dos Santos, 77 anos. Profissão: servente. Filiação: Otávio Ribeiro dos Santos e Rosalina Ennes dos Santos. Sepultamento ontem.

Francisco Amaral Barros Júnior, 74 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco Amaral Barros e Nair Carrara Amaral Barros. Sepultamento ontem.

Gisele Bittencourt Celinski, 40 anos. Filiação: David José Celinski e Naide Bittencourt Celinski. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Hirofumi Sato, 85 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Sakai Sato e Tsuru Sato. Sepultamento ontem.

Irio Eugênio Cichon Zotto, 65 anos. Filiação: Eugênio Zotto e Janina Cichon Zotto. Sepultamento ontem.

Izabel de Souza Vicente, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião de Souza e Adelina Gonçalves de Freitas. Sepultamento ontem.

João Adalberto Castanheira, 83 anos. Filiação: Manoel José Castanheira e Adriana Maria Castanheira. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Metropolitano da Faz. Rio Grande PR.

João Maria Nunes da Silva, 54 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Pedro Osório Nunes da Silva e Ione Barros da Silva. Sepultamento ontem.

Joaquim Ambrosio Noga, 58 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: José Noga e Anna Zacharko Noga. Sepultamento ontem.

Jocemar Alves, 52 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: Benedito Alves e Isa Caetano Alves. Sepultamento ontem.

Jorge Scrobote, 61 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Scrobote Sobrinho e Alzira Pissaia Scrobote. Sepultamento ontem.

Júlio César Staskowian, 58 anos. Profissão: auxiliar escritório. Filiação: Júlio Staskowian e Elida de Paris Staskowian. Sepultamento ontem.

Júlio Polistczuk, 69 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Polistczuk e Maria Cordeiro. Sepultamento ontem.

Leonilda Kovalsikoski, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Verônica Kovalsikoski. Sepultamento ontem.

Lindaura Ferreira, 51 anos. Profissão: cortador(a). Filiação: Antônio Ferreira e Maria da Conceição Billiar Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Marcos Estevão Hadiak, 57 anos. Profissão: analista contabilidade. Filiação: Stefano Hadiak e Rose Marli Hadiak. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Maria Aparecida Frizo, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Berveglieri e Maria Oliveira da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida da Silva, 73 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Maria Lina da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Jovita Canetti, 57 anos. Profissão: manicure. Filiação: Caetano Canetti Júnior e Ivete Janzen Canetti. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes de Freitas Mocellin, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Serzedelo Boeno de Freitas e Virgilia Pinto de Freitas. Sepultamento ontem.

Marta Januario de Moraes, 64 anos. Profissão: diarista. Filiação: José Januario de Moraes e Geralda da Silva Moraes. Sepultamento ontem.

Masako Maeda, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Syuziro Suzuki e Huteyo Suzuki. Sepultamento ontem.

Metodio Bay, 85 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Nicolau Bay e Anna Bay. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 Cemitério Municipal da Água Verde.

Nagete Youssef Abboud, 67 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Sajih Youssef Abbod e Maria Chaouiche. Sepultamento ontem.

Nereu Lunardon, 66 anos. Profissão: preparador(a). Filiação: David Lunardon e Leonora Dubiela Lunardon. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Olivia Alves Félix, 91 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Nicodemos Lima Brito e Petronilia Alves Porto. Sepultamento ontem.

Osvaldo Francisco Mariano, 88 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Mariano Francisco e Izaltina Batista. Sepultamento ontem.

Plácido Ferreira Neto, 76 anos. Profissão: militar. Filiação: Sebastião Fidélis Ferreira e Maria José Ferreira. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Procópio de Lima Camargo Neto, 71 anos. Filiação: Silvério de Lima Camargo e Ana Maria de Castro. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Memorial da Vida São José dos Pinhais PR.

Raul Fernandes Tissi, 79 anos. Filiação: Antônio Tissi e Graciosa Tissi. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

Roberto Martins Ferreira, 71 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Roberto Martins Ferreira e Nair Martins Ferreira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Roseli Santos Ceccon, 53 anos. Profissão: arqueologia. Filiação: Osvaldo Ceccon e Antônia Santos Ceccon. Sepultamento ontem.

Rosely Dybas de Oliveira, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitório Dybas e Alayr Queiroz Dybas. Sepultamento ontem.

Ruy Leslie Ludwig Abraham, 81 anos. Filiação: Max Jacob Abraham e Eva Abraham. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Sandro Augusto Gavloski de Oliveira, 49 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Darvim Alves de Oliveira e Dina Tereza Gavloski de Oliveira. Sepultamento ontem.

Sebastião da Costa Moreira, 74 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Augusto Carvalho da Costa Moreira e Emília Miranda de Souza. Sepultamento ontem.

Terezinha Pires Silva, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Batista Pires. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal do Água Verde.

Theophilo Janoleis Filho, 66 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Theophilo Janoleis e Olivia dos Santos Janoleis. Sepultamento ontem.

William Wedderhoff, 28 anos. Profissão: estudante. Filiação: Nelson Wedderhoff e Maria Leoci Koenig Wedderhoff. Sepultamento ontem.