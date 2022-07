Alizio Lopes, 78 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Manoel Lopes e Benedita Seixas de Moraes. Sepultamento ontem.

Ana Maria Ribas da Cruz, 49 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Avanil Carvalho da Cruz e Emiliana Menar Ribas da Cruz. Sepultamento ontem.

Ana Maria Saladini Hara, 75 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Euclides Saladini e Alice Honorato Saladini. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Buffara, 65 anos. Filiação: Salvador Trefli Buffara e Maria de Lourdes Buffara. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Rocio- Paranaguá.

Antônio Rodrigues da Silva, 63 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Waldomiro Rodrigues da Silva e Senhorinha Nunes Coelho. Sepultamento ontem.

Aparecida Conceição Damas Correa, 83 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Gabriel Damas de Almeida e Maria das Dores Medeiros. Sepultamento ontem.

Aparecido Norival de Oliveira, 69 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Benedito de Oliveira e Catarina Bernardina de Oliveira. Sepultamento ontem.

Augusto Koggi, 66 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Ludovico Koggi e Madalena Panfil. Sepultamento ontem.

Carlos César Lemos, 73 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Jorge Lemos e Aglaya Pinto Lemos. Sepultamento ontem.

Davi Jurello, 62 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Gregório Jurello e Maria Busky Jurello. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Diair dos Santos Paulik, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Correia dos Santos e Idalina Ferreira. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Dijalma da Silva Santos, 71 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Sebastião José da Silva e Manoela Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Djonatan dos Santos, 24 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Oliveira Alves dos Santos e Linei Aparecida Oliveira da Silva. Sepultamento ontem.

Elias Costa de Bonfim, 45 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Edílio Costa de Bonfim e Ocalina Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Cemitério Municipal Santa Cândida.

Enio Dornelles, 74 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: João Dornelles e Olinda Dornelles. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Eroltide Assunção, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tancredo Reidler Assunção e Janira de Jesus Assunção. Sepultamento ontem.

Eroni dos Passos de Oliveira, 66 anos. Profissão: doméstica. Filiação: José Ferreira dos Passos e Maria Santa Ferreira dos Passos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Gleicimhur Rodrigues dos Santos, 59 anos. Profissão: doméstica. Filiação: José Darcy Rodrigues da Rosa e Odette Rodrigues da Rosa. Sepultamento ontem.

Gustavo Batista Pacheco, 19 anos. Profissão: estudante. Filiação: Marcos dos Antos Pacheco e Patricia Dias Batista. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo de Igreja Assembleia de Deus Roça Grande Colombo PR.

Gustavo de Lara Stankoski, 24 anos. Filiação: Daniel da Silva Stankoski e Jucinei de Lara Stankoski. Sepultamento ontem.

Haide Fabrício de Jesus Blitzkow, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: José de Jesus e Conceição Fabrício. Sepultamento ontem.

Haroldo de Souza e Silva, 75 anos. Profissão: técnico eletrotécnica. Filiação: Andrelino Antônio da Silva e Maria de Souza e Silva. Sepultamento ontem.

Haruko Doki Cunha, 95 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Semato Doki e Matomi Koki. Sepultamento ontem.

Helcy Pizzatto de Araújo, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Albino Germano Belz e Aracy Pizatto Belz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Iracema Albina Caobelli, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Caetano Caobelli e Maria Ronda. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Memorial da Vida São José dos Pinhais PR.

Iridio Johansen de Moura, 76 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Luiz Gonçalves de Moura e Ophelia Johansen de Moura. Sepultamento ontem.

Ivonete Júlia de Melo, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leopoldo João de Melo e Júlia Leocadia de Melo. Sepultamento ontem.

Jassima Salloum Joaquim, 90 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Bachour Salloum e Marta Salloum. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

João Cardoso, 77 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Alfredo Cardoso e Luzina Bueno dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de Igreja Brasil Para Jesus – Uberaba.

João Maria Titao, 69 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Titao e Maria dos Santos Titao. Sepultamento ontem.

João de Oliveira, 68 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Braz de Oliveira e Antônia Gomes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Josiane Aparecida Vaurek, 42 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: José Vaurek e Lenir Salete dal Pizzol. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Júlia Zapellini Mazzucco Olivo, 83 anos. Profissão: dentista. Filiação: Giacomo Antônio Mazzucco e Júlia Zappellini Mazzucco. Sepultamento ontem.

Leoclides Stringhini, 89 anos. Filiação: Leonardo Stringhini e Emília Stringhini. Sepultamento hoje, Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Luiz Carlos Cuminesi, 63 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Carlos Cuminesi e Natália Camargo Cuminesi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Ipiranga.

Luiz Floriano Ferreira, 80 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Francisco Ferreira Meireles e Jorgina Francisca Ferreira. Sepultamento ontem.

Luiz Gonzaga Forbeck, 85 anos. Profissão: motorista. Filiação: Milton Pinto Forbeck e Juracy Sigwolt Forbeck. Sepultamento ontem.

Maisa Gomes de Britto, 45 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Roberto Gomes de Britto e Vera Lúcia Santana de Britto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Cemitério Municipal Água Verde.

Maria Aparecida Vidal, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ilidio José da Costa e Rosina Augusta da Costa. Sepultamento hoje, Pq Repouso da Saudade–Barbacena –Mg, saindo da Capela Zelo -Barbacena–Mg.

Maria Kudlinska, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Stanislau Kudlinski e Cecília Kudlinska. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 – Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Maria da Graça Ramos D Agostin, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ramos e Izabel Quadros Ramos. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Maria de Lourdes Ton da Silva, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ton e Anna dos Santos Pacheco Ton. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Mário do Prado, 67 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Manoel Elizeu do Prado e Hermínia Ferreira do Prado. Sepultamento ontem.

Mariza Carvalho Gonçalves, 69 anos. Filiação: Salvador Antunes de Carvalho e Zenir Pereira Souza Carvalho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Matilde Bernardino, 89 anos. Filiação: Antônio Macagnan e Francisca Macagnan. Sepultamento ontem.

Natanael Pereira Caetano, 40 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Caetano e Rose Mary Pereira Caetano. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Comunitária do Uberaba.

Neide Gomes Pereira, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leopoldo Simacoski e Adelina Strano Simacoski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 – Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Ophir Fabelino de Souza, 85 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Fabelino de Souza e Otília Amorim de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 – Cemitério Municipal Santa Cândida.

Orivaldo Bento Barboza, 66 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Palmiro Bento Barboza e Maria de Quadros Barboza. Sepultamento ontem.

Pierina Baretta de Morais, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Baretta e Maria Colombo Baretta. Sepultamento ontem.

Rodrigo Martins, 45 anos. Profissão: auxiliar almoxarifado. Filiação: Reni Carlos Martins e Marilene Coelho Martins. Sepultamento ontem.

Soily Silva Rezende Teffeha, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Silva e Josina de Rezende e Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Sueli Teresinha Silva, 64 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Alfredo Raphael da Silva e Umbelina Pissaia da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São José, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Tereza Ferreira Costa, 74 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Pedro Antunes Ferreira e Germina Vieira da Rosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Valdemar Marques da Cunha, 84 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Olidio Cândido da Cunha e Maria Antônia Marques da Cunha. Sepultamento ontem.

Vilma Regina Ventz de Lima, 46 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Romalino Neves de Lima e Irene Ventz de Lima. Sepultamento ontem.

Waldemar Pereira Santos, 96 anos. Filiação: Benedito Pereira dos Santos e Jorgina Joana dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Willian Oliveira de Paula, 38 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Areonaldo de Paula e Jocimara Aparecida de Oliveira de Paula. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 do Santa Cândida.

Willian Rodrigo Soares, 35 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: José Soares e Maria Aparecida Ferreira Soares. Sepultamento ontem.