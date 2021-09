Adélia Baridoti de Andrade, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Baridoti Sobrinho e Maria Andrade Baridoti. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Nossa Senhora de Lurdes.

Alceu Dirmar Machado, 69 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Antônio Teixeira Machado e Joanita Juliani Machado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Água Verde.

Alicanor Lima da Silva, 81 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Pedro Loesp da Silva e Messias Aurora de Lima. Sepultamento ontem.

Aloisio Merlin, 76 anos. Filiação: Ermelino Merlin e Helena Merlin. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01.

Alzira dos Santos Martins, 77 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Otaviano Augusto Ribeiro e Amadia Moreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Anthony Ramalho, 1 anos. Filiação: Beatriz Ramalho dos Santos. Sepultamento ontem.

Antônio Mauro Crespon, 64 anos. Profissão: motorista. Filiação: Cervante Crespon e Alice dos Santos Crespon. Sepultamento ontem.

Aparecida Maria de Jesus, 71 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Vicente Marinho de Assis e Maria Lúcia de Assis. Sepultamento ontem.

Aparício Luiz Rodrigues, 77 anos. Profissão: policial militar. Filiação: João Rodrigues e Lúcia Comarela Rodrigues. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto Steinhoefel, 41 anos. Profissão: engenheiro(a) eletricista. Filiação: Ari Steinhoefel e Eli Steinhoefel. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Carlos Luciano Balduino da Silva, 41 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio Carlos Balduino da Silva e Maria Rosa Gonçalves. Sepultamento ontem.

Ciro Porzio, 77 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Giovanni Porzio e Anna Scotto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cláudio Cândido, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Anselmo Cândido e Alzira Ramalho. Sepultamento ontem.

Dair da Cruz Silva, 56 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Narciso Franco da Silva e Maria da Cruz Silva. Sepultamento ontem.

Edno Antônio da Silva, 74 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Antônio Bernardo da Silva e Cecília dos Anjos Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Edson Jonas Marafigo, 58 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Marafigo e Nair Raymundo Alves. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Eduardo Roberto Lastra Duarte, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nelson dos Santos Lastra Duarte e Diair Machado Lastra Duarte. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Eloah Guimarães de Almeida, 99 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Eugênio de Almeida e Maria José Guimarães de Almeida. Sepultamento ontem.

Eloi Fontoura de Lara, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abrão Fontoura de Lara e Carmélia Pereira de Lara. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula.

Elza Stelle, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adelino Basso e Luíza Basso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo de Luterano.

Eneci Terezinha Machado, 58 anos. Profissão: diarista. Filiação: Francisco Machado e Cyroba Palmeiro Machado. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Euclides Rodrigues Baima, 73 anos. Profissão: técnico mecânico. Filiação: Antônio Rodrigues Bayma e Rosa Assunpcao Bayma. Sepultamento ontem.

Eva Leal Clemente, 82 anos. Filiação: Francisco Pereira Leal e Maria Cena Ribeiro. Sepultamento ontem.

Getúlio Rezer do Amaral, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Júlio Manoel do Amaral e Elvira Rezer do Amaral. Sepultamento ontem.

Hortência Fernandes, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ferminio Fernandes e Alexandra Fernandes. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cemitério Municipal Santa Luzia, saindo da Capela Municipal de Quatro Barras.

Ilva Fistarol Matte, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fiorindo Fistarol e Verônica Fistarol. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ivone Aparecida de Abreu, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Sebastião de Abreu e Maria da Luz de Abreu. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Izabel do Carmo Silveira, 59 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Severino do Carmo e Dilcina de Souza Carmo. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito, saindo da Capela Unilutus.

Jaquelina Lemes, 69 anos. Profissão: doméstica. Filiação: José Lemes e Vidalvina Xavier. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Jéssica Thais Carvalho de Azevedo, 30 anos. Profissão: publicitário(a). Filiação: Edison de Azevedo e Sirene Aparecida Carvalho Azevedo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de Memorial da Vida.

João Adir de Lima Correa, 69 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Salustiano de Lima Correa e Flora Theulein Correa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Campo Largo da Roseira, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Joaquim Rinki, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Rinki e Jandira Rinki. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério de Pinhais.

Jorge Paulo dos Santos Lima, 39 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Paulo de Lima e Ilva Maria dos Santos. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Complexo Cerimonial de Pinhais.

José César Silva de Assis, 73 anos. Filiação: Francisco Gonçalves de Assis e Florencia Silva de Assis. Sepultamento hoje, Outros.

José Pimentel, 84 anos. Profissão: vigilante. Filiação: João Aparecido Pimentel e Maria Georgina Pimentel. Sepultamento ontem.

José Renato Ribeiro, 67 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Jorge Ribeiro e Thereza Bornancin Bibeiro. Sepultamento ontem.

Judith Negrão Maciel, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Germano Machado Negrão e Geralda Maria Negrão. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal Barbosa Ferraz.

Juliana Rosmari de Andrade, 41 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Avelino Ferreira de Andrade e Evanira Pereira de Andrade. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Lagoinha /tijucas do Sul.

Juracy do Rocio Machado, 64 anos. Profissão: diarista. Filiação: Francisco Machado e Cyroba Palmeiro Machado. Sepultamento ontem.

Lincoln Zborowski Correia, 46 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Batista Correia e Leocadia Zborowski. Sepultamento ontem.

Luiz Antônio Suassuna de Oliveira, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Evaldo Benedito de Oliveira e Elma Nubia Suassuna de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Márcia Aparecida da Silva, 53 anos. Profissão: servente. Filiação: Luiz Barbosa da Silva e Elaide Maria dos Santos Silva. Sepultamento ontem.

Márcio Vieira Batista, 42 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Jacir Alves Batista e Lourdes Vieira dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Anie Jardelino de Souza, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Jardelino de Brito e Maria da Conceição de Brito. Sepultamento ontem.

Maria Esmeralda Durkop Gonçalves, 90 anos. Filiação: Justus Ludvig Wilhelm Durkop e Felomena Neckel. Sepultamento ontem.

Maria Lena von Borstel, 76 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Reinoldo Alberto von Borstel e Elsa Selma von Borstel. Sepultamento ontem.

Marlene Therezinha Taques Baptista, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dolores Taques Fabiani. Sepultamento ontem.

Marli Hadas da Cunha, 57 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Romão Hadas e Adelaide Hadas. Sepultamento ontem.

Maurício de Lima, 48 anos. Profissão: motorista. Filiação: Orlando Pereira de Lima e Regina Clara Jarnicki de Lima. Sepultamento ontem.

Mauro César Faret, 61 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Farid Fared e Dolores Faret. Sepultamento ontem.

Moisés de Oliveira, 56 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Liz Antônio de Oliveira e Nelci da Silva de Oliveira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitério em Passo Fundo.

Nelsi Maria Miyazaki, 67 anos. Filiação: Nelson Olavio de Oliveira e Doracy Ribeiro Prado de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Vertical.

Orineu Campos, 79 anos. Profissão: mecânico manutenção. Filiação: José Campos e Idilia Fernandes da Rocha. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

Orlando Carneiro de Mello, 88 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Moisés de Oliveira Mello e Maria Rita Carneiro de Mello. Sepultamento ontem.

Osmar Darci Adler, 79 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Hugo João Adler e Elvira Barwig Adler. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 do São Francisco.

Paulo Guandelini, 80 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Antônio Paulo Guandelini e Maria Gomes Barbosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 do Boqueirão.

Reinaldo Miguel José de Souza, 92 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Miguel José de Souza e Anna Atlmann de Souza. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Reinaldo Torres Zaleski, 40 anos. Profissão: médico(a) veterinário. Filiação: Gerson Zaleski e Marisa de Fátima Torres Zaleski. Sepultamento ontem.

Ronaldo Batista da Fonseca, 41 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antenor Lemes da Fonseca e Erzelita Batista da Fonseca. Sepultamento ontem.

Rosa Knopik, 75 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Pedro Knopik e Francisca Knopik. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rosa Meira dos Santos Cruz, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvenal Machado dos Santos e Helena Meira dos Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Bateias em Campo Largo PR.

Roselvira Malucelli Abagge, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Malucelli e Jandyra Brambilla Malucelli. Sepultamento ontem.

Roseno Ribeiro de Andrade, 54 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Joaquim Mineiro de Andrade e Paulina Ribeiro de Andrade. Sepultamento ontem.

Sônia Aparecida Galdino, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Belezi e Altiva Machado Belezi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sulivan do Rocio Fernandes, 36 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Aparecido Gervásio Fernandes e Janete do Rocio Pereira Fernandes. Sepultamento ontem.

Tcharles Paes Rodrigues Raimundo, 26 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Florisvando Rodrigues Raimundo e Rosane Terezinha Paes. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de Municipal de Araucária.

Teresa do Rosário Silvestre Alves, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Martins Silvestre e Djanira Bardeli Silvestre. Sepultamento ontem.

Tereza Helanski Smach, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Helanski e Teofila Helanski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01.

Vanda Araújo Machado, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Roseni dos Santos Machado e Maria da Conceição Araújo Machado. Sepultamento ontem.

Veganil Vieira, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Vieira e Aldevina do Nascimento Vieira. Sepultamento ontem.

Vera Antônia Poletto Pinto, 62 anos. Filiação: Ambrozio Severino Pinto e Rosa Poletto Pinto. Sepultamento hoje, Outros.

Vilson Ferreira, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Luiz Ferreira e Cecília Ferreira. Sepultamento ontem.

Vitor Rodolfo Schichoff, 62 anos. Filiação: Silvinho Schichoff e Elzira Schichoff. Sepultamento ontem.

Zenilda Santos, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcídio Luiz dos Santos e Alzira Alexandrina dos Santos. Sepultamento ontem.

Zezita Dias, 84 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: José Dias e Ana Rosa Dias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

