Acir de Lima, 85 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Izaltino de Lima e Dorvalina de Lima. Sepultamento ontem.

Adelina Pires Simões, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ildefonso Pires da Cruz e Benedita Vieira. Sepultamento ontem.

Adib Barakat, 73 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Jabbour Barakat e Maryana Yossef Mansour. Sepultamento ontem.

Adilson Antônio Lippi, 50 anos. Profissão: taxista. Filiação: Arlindo Passos Lippi e Maria Leal da Silva Lippi. Sepultamento ontem.

Airton Rodrigues do Nascimento, 68 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Vicente Rodrigues do Nascimento e Maria de Lima do Nascimento. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Amália Aleixo de Miranda, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Salvino Ferreira de Miranda e Dalila Aleixo de Miranda. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária de Jaguariavia (PR).

Ana Luíza Moreira Castilhos Pinho, 60 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Benedito do Rosário Castilhos e Judit Moreira Castilhos. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Mortuária Padre Pedro Fuss São José dos PinhaisPR.

Braz Lopes de Sousa, 83 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Pedro Coelho de Sousa e Francisca Lopes de Sousa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Carlos Alberto Marques, 70 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Haroldo Marques e Arycle Therezinha Marques. Sepultamento ontem.

Dejanira de Freitas Primo, 84 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Cirilo de Freitas Primo e Orozina Rosa de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Diego Vitor Alves dos Santos, 11 anos. Filiação: Valmir Alves dos Santos e Noemi dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Santo Antônio/ Salto Grande, saindo da Capela Jerusalem / Coronel Vivida.

Dinarte Palusque Barbosa, 85 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Otacílio Ribeiro Barbosa e Maria Palusque Barbosa. Sepultamento ontem.

Dioneide do Rocio Colaco Ramos, 55 anos. Profissão: promotor(a) vendas. Filiação: Norberto Ramos e Edith Colaco Vieira. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Edgar Luciano Bastos, 86 anos. Profissão: cirurgião(ã). Filiação: Nolteneo Bastos e Nolteneo Bastos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Central de Luto São Mateus do SulPR.

Edvaldo Nogueira, 79 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Geraldo Nogueira e Elvira Benetti Nogueira. Sepultamento ontem.

Geni Santos de Lima, 84 anos. Filiação: José Gonçalves dos Santos e Julieta Mendes dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Getúlio Gonçalves de Cerqueira, 82 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Joaquim Gonçalves de Cerqueira e Maria Bispo de Carvalho. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Helma Dietrich, 95 anos. Profissão: bordador(a). Filiação: Edwino Wink e Guilhermina Elisa Wink. Sepultamento ontem.

Inês de Fátima de Siqueira, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Bernardino de Siqueira e Albertina Ribeiro de Siqueira. Sepultamento ontem.

Ismael Gois dos Santos, 34 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: José Raimundo dos Santos e Maria Sílvia Gois dos Santos. Sepultamento sexta-feira, 15 de julho de 2022 às 17hh, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela M. de Aracaju.

João Luís Dinao, 57 anos. Filiação: Olivier Dinao e Nelzir Mocelin Dinao. Sepultamento ontem.

João Rodrigo Wilt dos Santos, 18 anos. Filiação: Rodrigo Bravo dos Santos e Ana Lúcia Rocha Wilt. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Municipál Tanguá Almirante TamandaréPR.

Joelmir Cleverson André, 48 anos. Profissão: motorista. Filiação: Valdomiro Rodolfo de Melo e Damares Cunico André. Sepultamento ontem.

Johann Froese, 92 anos. Filiação: Johann Froese e Maria Froese. Sepultamento ontem.

José Cocianci de Souza, 55 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sebastião Costa de Souza e Maria Cocianci. Sepultamento ontem.

Katumi Fukuro, 87 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Harokiti Fukuro e Sue Fukuro. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Lindinalva Batista dos Santos, 75 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: João Domingos dos Santos e Regina Batista dos Santos. Sepultamento ontem.

Lucas Mateus da Costa Rosa, 21 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ademir da Costa Rosa e Leia dos Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Municipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo da Capela Municipal de Tangua.

Luiz Alves de Sousa, 68 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Amantino José de Sousa e Georgina Guilherme Zeferino. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos de Camargo, 64 anos. Profissão: micro-empresário. Filiação: Alfredino Ferreira de Camargo e Ernestina Gomes de Camargo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal do Água Verde= Curitiba.

Luiz Domingos da Silva, 80 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Domingos da Silva e Felisbina Custodio da Luz. Sepultamento hoje, Cemitério My Garden /são Paulo, saindo da Capela e Cemitério My Garden/ São Paulo.

Margareth Pascoal, 63 anos. Filiação: Miguel Marcos Pascoal e Djanira Ribeiro Pascoal. Sepultamento ontem.

Maria Angelica Taques de Souza, 85 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Elza Taques. Sepultamento ontem.

Maria Carolina Godinho, 72 anos. Profissão: secretária. Filiação: Antônio Godinho e Laura Maria de Jesus Godinho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Cleuza Purkot, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Antônio da Silva e Ana Gomes da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Julieta Machado, 82 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Zeferino Garcia e Maria Rosa Garcia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Santoario do Deus Filho…

Maria Korobinski, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Anália Pereira e Anália Pereira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Padre Pedro Fuss São José dos PinhaisPR.

Maria de Fátima de Jesus Macedo, 65 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Ferriera de Jesus e Rita Gomes Fernandes. Sepultamento ontem.

Nadir Pereira de Oliveira, 68 anos. Filiação: Osmar Domingues de Alleluia e Maria Oliveira de Alleluia. Sepultamento ontem.

Osvaldo dos Santos Silva, 54 anos. Filiação: Sebastião Tote da Silva e Maria dos Santos Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Assembleia de Deus em Piraquara.

Otávio Ferreira Prestes, 84 anos. Filiação: Bonorino Ferreira Prestes e Maria Glória Prestes. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Mortuária Memorial Luto CuritibaPR.

Pedro dos Santos, 72 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Manoel Joaquim dos Santos e Maria Rita Paulista. Sepultamento ontem.

Ramon Wilt Morais, 22 anos. Filiação: Giovani Morais e Ana Lúcia Rocha Wilt. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Municipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo de Capel Municipal Tangua.

Roberto Balduino do Nascimento, 85 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Zeferino Balduino do Nascimento e Maria Rosa Balduino. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Bom Pastor/ Mpinhais.

Rodrigo Aparecido Cardoso, 39 anos. Profissão: ferramenteiro(a). Filiação: Sebastião Cardoso de Moraes e Juvenil Pereira Cardoso. Sepultamento ontem.

Rosa Maria Meister, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tomaz Wartelsteiner y Lichtenegger e Maria Gomes Wartelsteiner. Sepultamento ontem.

Rute Parra dos Santos, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jeronimo Parra e Maria Carrasco Parra. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Capela Municipal Boqueirão.

Sílvio Lino, 86 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Alberto Lino e Iolanda Lino. Sepultamento ontem.

Sozi Mariano Gubert, 94 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Antônio Vidal Mariano e Aurora Rodrigues Mariano. Sepultamento ontem.

Sueli Margarida de Lara Natal, 58 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: José Ernani de Lara e Zenaide Batista de Lara. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Terezinha Alves Taborda Perpétuo, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos Alves dos Santos e Marcilia Alves Taborda dos Santos. Sepultamento ontem.

Valdir Aparecido de Aguiar, 46 anos. Profissão: motorista. Filiação: Anezio de Aguiar e Carmen Corral de Aguiar. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Wilson Toshio Yoshizawa, 65 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Tokuji Yoshizawa e Francisca Alagi Yoshizawa. Sepultamento ontem.

Wlodzimierz Stupak, 94 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Jan Stupak e Katarzyna Stupak. Sepultamento ontem.

Yuri Luiz da Silva, 16 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jackson da Silva e Elizangela da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Municipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo da Capela Municipal de Tangua.

Zulmiro Saloto, 70 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: Francisco Lazarini e Severina Saloto Lazarini. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.