Adenilson de Jesus Konageski, 57 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Alexandre Konageski e Nair Ribeiro Konageski. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Mortuária Municipal do Boqueirão 02 CuritibaPR.

Almir de Assis, 50 anos. Profissão: servente. Filiação: Francisco de Assis e Aparecida Rosa Delfino de Assis. Sepultamento sexta-feira, 16 de dezembro de 2022 às 15hh, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ana Maria Pecoli Ferracin, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldo Pecoli e Tereza Contato Pecoli. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal de Foz do IguaçuPR.

Andréa de Oliveira Stainke, 43 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Erwin Leonardo Stainke e Hilda de Oliveira Stainke. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde.

Antônio Affonso Guisard Espada, 87 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Affonso de Elola Espada e Julieta Guisard Espada. Sepultamento ontem.

Arlette Lobo Bettega, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rogério de Souza Lobo e Noêmia Grilo de Souza Lobo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela Municipal 01 Água Verde CuritibaPR.

Benicio Antônio Pereira Carneiro, 1 mes(es). Filiação: Diego José Carneiro e Krycina Manuella Pereira. Sepultamento ontem.

Caio Rodrigues de Góes, 73 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Caio Cavalcante de Góes e Lucy Rodrigues de Góes. Sepultamento ontem.

Catarina Wergenski Durau, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aleixo Wergenski e Edvirgens Wergenski. Sepultamento ontem.

Clarice Eusébio, 51 anos. Profissão: securitário(a). Filiação: João Eusébio e Ana Rosaria Filha Eusébio. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Comunitária do Uberaba.

Divanir Pallu, 89 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Carlos Pallu e Alzira Setim Pallu. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02.

Djalma Stadler, 95 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Frederico Stadler e Rosalina Stadler. Sepultamento ontem.

Edison Carlos Almeida, 46 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Sidnei José Almeida e Terezinha Hanysz Almeida. Sepultamento hoje, Cemitério São José Entre Rios (PR), saindo da Capela do Cem São José Entre Rios (PR).

Eliseu Teixeira Borges, 47 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Casimiro Teixeira Borges e Maria de Freitas Borges. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Estevão Martins, 93 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Jorge Martins e Generosa Alves. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Feliciano Francisco Simonetto, 63 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Reinaldo Francisco Simonetto e Irma Pierina Simonetto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Ampere, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Ampere /PR.

Geraldo Mendes, 67 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Manoel Mendes e Vivina Ambrosini Mendes. Sepultamento ontem.

Giovane de Macedo e Silva, 71 anos. Profissão: operador(a) empilhadeira. Filiação: Francisco Morandini e Luzia de Macedo e Silva. Sepultamento ontem.

Gisele Mathias Moreira, 37 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Benedito Eugênio Moreira e Ana Maria Mathias Moreira. Sepultamento ontem.

Horácio Itsuo Kokubo, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: Masuji Kokubo e Tami Kokubo. Sepultamento ontem.

Irene Nasare Kolcz Bosch Santos, 70 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Carlos Bosch e Anatalia Kolcz Bosch. Sepultamento ontem.

Jair José Scheifer, 56 anos. Profissão: frentista. Filiação: Lourival Scheifer e Emília dos Santos Scheifer. Sepultamento ontem.

Janete Silmara dos Santos Tibes, 46 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Alinor dos Santos e Francisca Diva dos Santos. Sepultamento ontem.

Joana da Silva Faria, 72 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Eurides da Silva Faria e Alexandrina Cordeiro de Siqueira. Sepultamento ontem.

João Elisio Torres de Andrade, 78 anos. Profissão: médico(a). Filiação: João Batista de Andrade e Maria Torres de Andrade. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

João Sachi, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Sachi e Maria Delgado. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

José Alfredo Gomes Stratmann, 75 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Friedrich Karl Stratmann e Maria Vicencia Gomes Stratmann. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

José Ferreira dos Santos, 71 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Selvino Ferreira dos Santos e Antônia Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01.

José Marzarotto Sobrinho, 95 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Luiz Marzarotto e Luíza Marzarotto. Sepultamento ontem.

José Paulista da Silva, 77 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Floriano Paulista da Silva e Arcilia Ferreira da Silva. Sepultamento ontem.

José Pereira da Silva, 78 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião Pereira da Silva e Benedita Caciano da Silva. Sepultamento ontem.

Leonardo Modesto da Silva Gonçalves, 85 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Francisco Gonçalves da Maia e Belarmina Modesto da Silva. Sepultamento ontem.

Leonilda Marli Krelling, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arnaldo Rodolfo Krelling e Cloris Krelling. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Luzia Gomes Pereira, 57 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Serafim Gomes Pereira e Maria Pereira dos Santos Pereira. Sepultamento ontem.

Margarida Cantao Correia, 55 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Bernardino dos Santos Correia e Benedita Cantao dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Antônia da Silva Oliveira, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Silvério Antônio da Silva e Maria Rosalina da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Auria Lenz, 86 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Francisco Menzel e Valesca Schossler Menzel. Sepultamento ontem.

Maria Benedita Lemes, 88 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Theodoro de Lames e Dorvalina Theodoro de Lemes. Sepultamento ontem.

Maria José Anginski, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandre Anginski e Josefina Anginski. Sepultamento ontem.

Maria Margarida Coutinho, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim da Paz Coutinho e Estela Lucidio Coutinho. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03.

Maria Tereza Biss, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benvinda dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Mário Jorge Albino de Freitas, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Albino de Freitas e Jandyra de Freitas. Sepultamento ontem.

Nelson Antônio Gomes, 74 anos. Filiação: Evaldo da Luz Gomes e Margarida Helena Nadal Gomes. Sepultamento hoje, Crematório Campos Gerais- Ponta GrossaPR, saindo da Capela Mortuária Funerária Santana Ponta GrossaPR.

Oraci Antunes Motta, 66 anos. Profissão: ferramenteiro(a). Filiação: Davi Antunes Motta e Angelina Romualdo Motta. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba, saindo de Sala Jacaranda – Memorial Luto Curitiba.

Oscar da Silva Lima, 70 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Laurindo da Silva Lima e Maria Martins de Jesus. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina.

Osvaldo Tondin, 78 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Guerino Tondin e Lúcia Guaceli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Otília Medina de Oliveira, 85 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Medina Júnior e Celina Godói. Sepultamento ontem.

Parailio Pereira Leal, 61 anos. Profissão: gerente produção. Filiação: Idalecio Pereira Leal e Arminda Pereira Leal. Sepultamento ontem.

Paulo Kowalechucki, 92 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Félix Kowalechucki e Serafina Kowalechucki. Sepultamento ontem.

Ramiro Pereira da Silva, 99 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Luiz Mari Boeno e Idalina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Robert Rodrigues de Lima, 28 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Luiz José de Lima e Clevenice Rodrigues da Silva. Sepultamento ontem.

Rogério Luiz de Oliveira, 76 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Raul de Oliveira e Nair Lopes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Romildo Alves, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Nestor Alves e Amélia Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 4 do CemitérioMunicipal do Água Verde.

Rosnel de Almeida Bond, 88 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Nelson Bond e Rosalina de Almeida Bond. Sepultamento ontem.

Samuel Alves da Silva, 58 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Maria Guilhermina Alves da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Antônio Olinto.

Severino Nunes Cardoso, 66 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Luís Nunes Cardoso e Rita Maria Cardoso. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Almirante Tamandaré.

Stefania Scorsin, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicolau Duma e Anastácia Duma. Sepultamento ontem.

Tadeu Batista de Almeida, 56 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Caetano Alves Batista e Dejanira de Almeida Batista. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02.

Teresinha Kruk, 50 anos. Profissão: diarista. Filiação: Miguel Kruk e Sofia Kruk. Sepultamento ontem.

Teresinha Pereira da Silva, 68 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Osvaldo Pereira da Silva e Erotilde Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Thaynan Henrique Bezerra, 35 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Ivanaldo Henrique Bezerra e Zeneide Bezerra. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Municipal Boqueirão.

Vera Lúcia de Campos de Almeida, 63 anos. Profissão: engenharia florestal. Filiação: Milton Gomes de Campos e Mafalda Brero de Campos. Sepultamento ontem.

Wesley Tadeu Strapasson, 29 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Jacir Atadeu Strapasson e Adelina Ceccon. Sepultamento ontem.