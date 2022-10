Aidil Albini, 79 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Hildo Albini e Madalena Albini. Sepultamento ontem.

Alcídio Manoel dos Santos, 47 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Antônio dos Santos e Vera Lúcia dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo de Batista Umbará Curitiba Parana.

André Wilmar Cornelsen, 62 anos. Filiação: Lauro Cornelsen e Maria da Luz Cornelsen. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Evangélica.

Antônio Pinto da Rocha, 59 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Inocêncio da Rocha e Izabel Pinto da Rocha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Avanir Buffa, 90 anos. Filiação: Augusto Buffa e Luiz Buffa. Sepultamento ontem.

Bianca Nicolino Ferreira, 37 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcos Antônio Ferreira da Silva e Lúcia Nicolino. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Cecília Furlan de Oliveira, 87 anos. Filiação: João Furlan e Maria Furlan. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Célia Regina Bacim, 90 anos. Filiação: Ervina da Luz Souza. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Celso Elizeu de Sousa, 44 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Luiz Elizeu de Sousa e Ivone de Oliveira Sousa. Sepultamento ontem.

Cristiano Aparecido dos Santos, 27 anos. Profissão: frentista. Filiação: Caciano dos Santos Filho e Marlene Cristiane da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Jaguatirica.

Dalila Munhoz Mashio, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Luiz Munhoz e Maria Magdalena Munhoz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 – Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Davi Gomes Cordeiro, 57 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Joaquim Gomes Cordeiro e Maria de Lourdes Cordeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

David Rosendo Gonçalves, 59 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: José Rosendo Gonçalves e Ana Araújo Gonçalves. Sepultamento ontem.

Erick Meri Ribeiro de Campos, 19 anos. Profissão: servente. Filiação: Juari Ribeiro de Campos e Grazieli da Aparecida Meri. Sepultamento ontem.

Erna Borowicz Schweger Costa, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Roman Schweger e Regina Borowicz Schweger. Sepultamento ontem.

Fernando José Lourenço, 51 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Dionelio José Lourenço e Maria Eles Vieira Lourenço. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 – Cemitério Municipal Santa Cândida.

Gilmar Cerqueira Fernades, 36 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Joel da Silva Fernades e Etelvina de Jesus Marcondes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Diadema Sp, saindo da Capela Cemitério Municipal de Diadema Sp.

Ivo Cosmo Teleginski, 75 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Teodoro Teleginski e Tereza Fernandes Cardoso Teleginski. Sepultamento ontem.

Jenifer da Silva Jacinto, 26 anos. Filiação: Carlos Humberto Jacinto e Jocilene Pereira da Silva. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

João Batista Ramos da Silva, 71 anos. Profissão: radialista. Filiação: Antônio Ramos da Silva e Maria José Galvão da Silva. Sepultamento ontem.

João Cordeiro, 83 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Maria Cordeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Osadczuk, 79 anos. Filiação: Nicolau Osadczuk e Ana Osadczuk. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo de R. Gasilda Pinto Asadczuk Nº. 297 – Guatupe – São José dos Pinhais..

Júlia Fereira Bueno, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvêncio Ferreira Bueno e Marcelina Ferreira Pedroso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Memorial Luto Curitiba – Sala Jacarandá..

Laurenz Raul Lauer, 77 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Engen Ferdinand Lauer e Mathilde Erna Lauer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Jade CuritbaPR.

Lourdes Moreno da Silva, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Morenao e Ana Mastequim. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Berti.

Lourdes Rodrigues de Oliveira, 71 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: José Rodrigues de Oliveira e Formosena de Lara Oliveira. Sepultamento hoje, Cemitério Saudade – Registro, saindo da Capela Prever – Registro.

Marco Antônio Gonçalves de Castro, 66 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Lauro de Castro e Adoraci Gonçalves de Castro. Sepultamento ontem.

Maria Leni Mass, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Brasilino Ferreira de Lima e Emídia Biscaia. Sepultamento ontem.

Nair Albino Nogueira, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Belarmino Albino e Carolina Faustina Albino. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Associação de Moradores da Fazendinha CuritibaPR.

Ordalia Alvarina da Motta, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Ferreira Paulino e Alvarina Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Orlando Martins dos Santos Pereira, 35 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Lauro Martins Pereira e Lindamir do Rocio Camargo dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 – Cemitério Municipal do Boqueirão..

Osvaldo do Nascimento, 82 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Manoel Lucas do Nascimento e Maria Costa. Sepultamento ontem.

Patricia Maiko Binhara, 49 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Sérgio Binhara e Maria Akiko Mikoda Binhara. Sepultamento ontem.

Paula Zangaro dos Santos, 44 anos. Profissão: técnico laboratório. Filiação: Paulo Antônio dos Santos e Aparecida Zangaro dos Santos. Sepultamento ontem.

Paulo José Zanetti, 72 anos. Filiação: João Zanetti e Isaura Soares Zanetti. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Ruan Augusto da Silva Santana, 19 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Paulo Sérgio de Santana e Joceli Terezinha Alves da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela da Vila Autodromo Rua Leonardo Geslisk, 735 CuritibaPR.

Ruth Ferstemberg Belina, 86 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Max Ferstemberg e Cândida de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Ruth Westphal Zambrzycki, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Heinz Werner Westphal e Lídia Wendel Westphal. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Ponta GrossaPR, saindo da Capela Cemitério Municipal de Ponta GrossaPR.

Saul Fonseca Lopes, 60 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Carmeliano Lopes e Malvina Fonseca Lopes. Sepultamento hoje, (Antonina) Cemitério Municipal de Antonina(PR), saindo da Capela São Benedito.

Severino Marques da Silva, 87 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Manoel Marques da Silva e Ana Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Ubirajara Indigena do Brasil, 72 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: Paulo Indigena do Brasil e Irene Cavalcanti Brasil. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Cascavel, saindo da Capela Central de Cascavel.

Vanderley José Gonçalves dos Santos, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Gonçalves dos Santos e Antônia Ferreira. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito, saindo da Capela Santo Expedito.

Yolanda Dechico Soares, 93 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: José Dechico e Assunta Falasca. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.