Acacio Cleidinei Rosa, 58 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Accacio Rosa e Gisalda Cardoso Rosa. Sepultamento ontem.

Adolfo Gesellmann, 72 anos. Filiação: Mathias Gesellmann e Wilma Rosina Kleinert Gesellmann. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Alberto José dos Santos, 83 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: José Inácio dos Santos e Maria Antônia dos Santos. Sepultamento ontem.

Alceu Afonso Hartmann, 80 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: José Reinaldo Hartmann e Maria Helena Pletsch Hartmann. Sepultamento ontem.

Alice Bueno de Sousa, 81 anos. Filiação: Alcides Bueno e Nair Freire Bueno. Sepultamento ontem.

Angelina Joana Tosin, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Izidoro Emílio Gabardo e Catharina Brunato Gabardo. Sepultamento hoje, Cemitério Tomas Coelho (Araucária), saindo da Capela Paroquial São Miguel – Araucária.

Antoninha Ferreira de Lima, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Antunes de Lima e Josefa Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Antônio Gomes dos Santos, 81 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Elias Gomes dos Santos e Maria Rezentina de Jesus. Sepultamento ontem.

Antônio Kluk, 81 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: José Kluk e Constância Kluk. Sepultamento ontem.

Antônio Vieira Marcondes, 90 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Ernesto Vieira Marcondes e Virgínia Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Aracy Ferreira Santos, 88 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Izaias Maximiliano dos Santos e Otillia Ferreira Danguy. Sepultamento ontem.

Arilcelia Moraes Pires Amorim, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aristeu Moraes Pires e Maria Laudi de Oliveira. Sepultamento ontem.

Armando Amâncio de Souza, 71 anos. Filiação: Francisco Amâncio e Augusta Francisca. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Pq. Senhor do Bonfim.

Assir Sebastião de Farias, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vicente Portes de Farias e Elventina de Farias. Sepultamento ontem.

Benedito Caetano de Limas, 55 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Antônio Caetano de Limas e Maria do Rosário Duarte de Limas. Sepultamento ontem.

Bertolino Exteketter, 67 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Exteketter e Rosa Borga. Sepultamento ontem.

Celso Leinecker, 76 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Francisco Leinecker e Thereza Leinecker. Sepultamento ontem.

Cirlete Catarina Correa Schultz, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Pedro Correa e Estela Girardi Correa. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Conceição Rodrigues de Lima, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Brásílio Rodrigues Carvalho e Júlia Lemos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Domingos Viana Alves, 55 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Antônio Damião Sobrinho e Francisca Viana de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

Edelia Rosa Alves Silva, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Firmino Alves e Eulina Rosa Alves. Sepultamento ontem.

Edevaldo Prestes dos Santos, 56 anos. Filiação: Silvino Alves dos Santos e Elsira Prestes dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Edson Roberto Bispo, 54 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Florisvaldo Bispo e Elisa Pereira de Souza. Sepultamento ontem.

Eduardo Gomes dos Santos, 19 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Silvano Pereira dos Santos e Leidiana Gomes da Silva Costa. Sepultamento ontem.

Eloy Pereira dos Santos, 78 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Pereira dos Santos e Remunda Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Eraldo Siqueira Kulka, 34 anos. Profissão: motorista. Filiação: Egi Kulka e Maria de Lourdes Siqueira dos Santos. Sepultamento ontem.

Erica Aparecida Trindade, 34 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luís Trindade e Maria Matilde de Almeida Trindade. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Erich Heiderich, 53 anos. Profissão: taxista. Filiação: Heidemeri Heiderich. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)), saindo da Capela do Uberaba.

Erondina Terezinha Domingues de Franca, 59 anos. Filiação: Pedro Domingues e Dorviria Domingues. Sepultamento ontem.

Evaldo Rodrigues, 87 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: João Rodrigues e Sofia de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Rio Branco do Sul -PR, saindo da Capela Mortuária de Rio Branco do Sul PR.

Francisco Braga de Sá, 55 anos. Profissão: vigilante. Filiação: José Gualberto de Sá e Maria Vanuzia de Sá. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Francisco Wolski, 79 anos. Profissão: motorista. Filiação: Augusto Wolski e Constância Wolski. Sepultamento ontem.

Gilberto Hansen, 58 anos. Profissão: militar. Filiação: Pedro Hansen e Adir Hansen. Sepultamento ontem.

Gilmar Veiga, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Doraci Veiga. Sepultamento ontem.

Guilherme Gonçalves Lemes, 18 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Rafael Vieira Lemes e Joseli Gonçalves dos Santos. Sepultamento ontem.

Hamilton Vieira, 68 anos. Filiação: Pedro Vieira e Maria Campos. Sepultamento ontem.

Haroldo Cavalcante Ferreira, 69 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Walter Rodrigues Ferreira e Damares Cavalcante Ferreira. Sepultamento ontem.

Ilda Márcia Lenartowicz de Oliveira, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bruno Lenartowicz e Terezinha Brecailo Lenartowicz. Sepultamento ontem.

Ilda Paiva Firmino, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alipio Joaquim de Paiva e Antônia Gonçalves de Paiva. Sepultamento ontem.

Ione Lombardi Panaitz, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Otávio Lourenço Lombardi e Pedrinha Lombardi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Iraci Ferreira Pinto, 53 anos. Filiação: Luiz Ferreira Pinto e Antônia Ferreira Pinto. Sepultamento ontem.

Isaura Lúcia da Costa Franca, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aparecido Bueno Franca e Lourdes da Costa Franca. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo de Pedro Fuss//sao José dos Pinhais (PR).

Ivaldir Rott, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Edibaldo Guinter Rott e Almira Lipke Rott. Sepultamento ontem.

Jackson Ângelo Zadrozny Storrer, 83 anos. Profissão: engenheiro(a) químico. Filiação: Ângelo Storrer e Nilda Iracy Storrer. Sepultamento ontem.

João Batista dos Santos, 70 anos. Filiação: Franco Rodrigues dos Santos e Maria Joaquina da Conceição. Sepultamento ontem.

Joel Rodrigues de Freitas, 76 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Antônio Rodrigues de Lima e Arminda de Freitas de Lima. Sepultamento ontem.

Jorezio Pereira da Rosa, 55 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Pereira da Rosa e Nadir Ferreira da Rosa. Sepultamento ontem.

José Amadeu de Araújo, 69 anos. Filiação: João Ferreira Filho e Noêmia Dias de Araújo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos (Piraquara), saindo da Capela Bom Pastor.

José Carlos Gabardo, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Hermenegildo Gabardo e Helena Resset Gabardo. Sepultamento ontem.

José Emílio Joly Júnior, 59 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: José Emílio Joly e Maria Nunes Ferreira Joly. Sepultamento ontem.

José Fermino Ferreira, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Ferreira e Maria Luíza Macene Ferreira. Sepultamento ontem.

José Neumann, 81 anos. Filiação: Donato Rufino Neumann e Helena Neumann. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

José Vilmar Simões, 58 anos. Filiação: João Simões e Joaquina Valente Simões. Sepultamento ontem.

Leila Hultmann Roveda, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Roberto Hultmann e Leny Caralp Hultmann. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Leoclides de Vargas Júnior, 35 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Leoclides de Vargas e Jandira de Vargas. Sepultamento ontem.

Leonilda Lader, 75 anos. Filiação: Elpidio Lader e Augusta Rosalina Feldmann Lader. Sepultamento ontem.

Lucas Bruning, 66 anos. Filiação: Pedro Bruning e Maria Gesing Bruning. Sepultamento ontem.

Lucas de Oliveira Silva, 29 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Adilson Selau da Silva e Mariolita Pereira de Oliveira Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Mortuária de Gaspar / Sc.

Luiz Antônio Rodrigues, 55 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Geraldo Rodrigues e Anna de Lima Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Campo do Tenente-PR.

Luiz Carlos Ribeiro, 53 anos. Filiação: Deolindo Coleta Ribeiro e Alice Aparecida Ribeiro. Sepultamento ontem.

Maike Alves Nunes, 29 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luís Nunes e Maria Aparecida Alves Nunes. Sepultamento ontem.

Manoel Antônio Lopes, 76 anos. Profissão: diretor(a) financeiro. Filiação: Manoel Lopes e Emília Zela Lopes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Manuel Grande Martins, 74 anos. Filiação: Luiz Grande Veiga e Antônia Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela da Associação dos Santos dos Últimos Dias.

Márcia Coelho Rocha, 56 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Manoel Pedro Silveira Coelho e Thereza Pontes Silveira. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Pedroso Rodrigues, 56 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Antônio Rodrigues e Therezinha Pedroso Rodrigues. Sepultamento hoje, Cemitério Contenda (S. J. dos Pinhais).

Maria Helena Sattes da Silva, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Waldomiro Pain da Silva e Maria Lúcia Sattes da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Maria José Pereira da Silva, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Salustiano da Silva e Maria Nunes da Silva. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Carneiro, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Atilio Emygdio Stocco e Francisca Burda Stocco. Sepultamento ontem.

Maria dos Reis Amaral, 73 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Januario Francisco dos Reis e Geralda Bernardina da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério da Sede (Almirante Tamandaré), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Marieta Aparecida de Lima Freitas, 61 anos. Profissão: atendente farmácia. Filiação: Caurecy José de Lima e Maria de Lourdes Baptista de Lima. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos PinhaisPR), saindo de Pedro Fuss.

Mário Beckmann Rubinski, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Rubinski e Anna Nicolaiewna Beckmann Rubinski. Sepultamento ontem.

Mário Olívio dos Santos Júnior, 24 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Mário Olívio dos Santos e Márcia de Lima. Sepultamento ontem.

Marli de Oliveira, 80 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Arlindo de Oliveira e Maria Albano de Oliveira. Sepultamento ontem.

Michael Fischler, 75 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Michael Fschler e Juliana Fischler. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São João Batista (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 do Boqueirão.

Milze Timi Buquera, 66 anos. Filiação: Milton de Britto Buquera e Iracema Timi Burquera. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal São Francisco de Paula.

Minervima Caetano Nunes, 66 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Manoel Caetano Nunes e Aurelina Bispo de Oliveira. Sepultamento ontem.

Mirian Aurora da Silva, 62 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Lázaro Ribeiro da Silva e Izabel Aurora da Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Prever de Ponta Grossa PR.

Neuza de Oliveira Marques, 73 anos. Profissão: técnico contabilidade. Filiação: Pompilio Ferreira Marques e Laurinda de Oliveira Marques. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Cap Municipal de Amargosa.

Ovídio Otto Pedro Venturella, 98 anos. Profissão: gerente. Filiação: Honorato Venturella e Ottilia Koeller Venturella. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Unilutus – Curitiba.

Ozeias Gomes Mendes, 51 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Antônio Gomes Mendes e Geni Rodrigues Mendes. Sepultamento ontem.

Patricia do Nascimento Gonçalves, 42 anos. Filiação: João Ferreira Gonçalves e Neli Deolinda do Nascimento Gonçalves. Sepultamento ontem.

Paulo Blaszczyk, 95 anos. Filiação: José Blaszczyk e Estanislava Blaszczyk. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela de Rio Claro do Sul Malet.

Pedro Paulo Falcão, 68 anos. Filiação: Maoel Falcão e Castorina da Silva Falcão. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos PinhaisPR), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3.

Priscila Sermann, 46 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Alexandre Sermann Filho e Lúcia Izabel Czerwonka Sermann. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Reinaldo Maito, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Renato Maito e Alice Bott Maito. Sepultamento ontem.

Renato Lobo Ribeiro, 55 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Hugo Lobo Ribeiro e Sônia Maria Ribas Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Ricardo Figueroa Zonta, 35 anos. Filiação: Hélio Zonta e Eneida Kleinert Zonta. Sepultamento ontem.

Rodolfo dos Santos, 81 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Sérgio Fernandes dos Santos e Rita dos Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo Paranaguá PR.

Rodrigo Cardoso, 33 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: José Carlos Cardoso e Sônia Regina Rosini Cardoso. Sepultamento ontem.

Rosa Maria Michel, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Liborio Luiz de Bitencourt e Adiles Incerti Bitencourt. Sepultamento ontem.

Rosmari Cardozo, 45 anos. Profissão: diarista. Filiação: Eugênio Pereira Cardozo e Maria Anirta Cardozo. Sepultamento hoje, Outros.

Sebastião Antônio de Souza, 79 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Sérgio Antônio de Souza e Etelvina Alves de Souza. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Sebastião Gonçalves da Silva, 83 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Gonçalves da Silva e Maria da Luz. Sepultamento hoje, Outros.

Sérgio Derujo Lima, 67 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: José Albuquerque Lima e Antônia Derujo Lima. Sepultamento ontem.

Sérgio Miranda, 50 anos. Filiação: Joaquim Miranda e Jesuína Maria Pereira Miranda. Sepultamento ontem.

Solange Aparecida Budek, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alceu de Jesus Correia e Adélia Rodrigues Correia. Sepultamento ontem.

Valdinei Ricardo dos Santos, 41 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José dos Santos e Maria Salete dos Santos. Sepultamento ontem.

Valter Franco da Silva, 53 anos. Profissão: promotor(a). Filiação: Ewaldo Franco da Silva e Idalina do Prado da Silva. Sepultamento ontem.

Vimar Gerber, 51 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Lourival Gerber e Marta Fagundes Gerber. Sepultamento ontem.

Zenilda de Avila Martins, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Inácio Geraldo de Avila e Maria Perpetua de Avila. Sepultamento ontem.

Zoltan Luís Câmara da Silva, 51 anos. Filiação: Sebastião Luiz da Silva e Edite Câmara da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Paz.