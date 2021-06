O frio que está fazendo em Curitiba nesta quarta-feira (30) é digno de registro e nos permite algumas comparações, mesmo que elas sejam um pouco esdrúxulas e sem sentido (considerando que os exemplos estão em hemisférios e, por isso, estações diferentes). Usando esta lista como base, com as cidades mais frias do mundo – com um bônus para as mais frias da América do Sul, África e Oceania – precisamente às 07h desta quarta-feira, Curitiba era a campeã da lista, com 0,4ºC .

Usando o site do The Weather Channel, presente no mundo todo, identificamos que Curitiba estava com 0,4°C durante nossa medição, conforme imagem abaixo.

No mesmo sistema de busca checamos a temperatura das cidades mais frias da América do Sul. Em Ushuaia, localizada na Terra do Fogo, na Argentina – a cidade mais ao sul do continente – mostrou uma temperatura de 7°. Já a cidade mais fria do Chile, Púcon, registrava 8°C. Em Suidestrand, um dos pontos mais ao sul do continente africano, a temperatura era de 12°C e em Invercargill, na Nova Zelândia, o termômetro mostra 10°C.

Na lista das cidades mais frias do mundo citada acima, todas ficam no hemisfério Norte da Terra, que atualmente vive dia de inverno. Por óbvio, a comparação com Curitiba, considerando a estação do ano, é equivocada para fins estatísticos, já que nessas localidades já foram registradas temperaturas próximas dos -100°C. Mas, como curiosidade, vale a pela conferir.

Veja a lista:

Yakutsk – Rússia

Iqaluit – Canadá

Churchill – Canadá

Yellowknife – Canadá

Ulan Bator – Mongólia

Fairbanks – Alasca (EUA)

Harbin – China

Novosibirski – Rússia

Whitehorse – Canadá

Astana – Cazaquistão