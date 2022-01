Vai até o próximo dia 6 de fevereiro, em Matinhos, litoral do Paraná, a 8ª edição do Festival do Caranguejo. Um dos principais eventos da gastronomia local, o festival acontece ao lado da rotatória da Avenida Paranaguá, com a Avenida Curitiba, com atendimento ao público das 11h até às 0h.

A porção de dez unidades de caranguejo sai por R$ 75 e tem como acompanhamento um vinagrete “do tipo”. São servidos no local diversos tipos de bebidas, além de outras porções de frutos do mar, como camarão, peixe frito, e anéis de lula, além de fritas e pastel.

Estão sendo tomadas medidas de segurança para conter a contaminação pela covid-19 e recomenda-se o uso de máscara, distanciamento entre as pessoas e também a higienização constante das mãos com álcool em gel. Além disso, como em todo o comércio de Matinhos, é exigida a apresentação de comprovante de vacinação (carteirinha ou via aplicativo Connect Sus).

A 8ª edição do Festival do Caranguejo é uma realização da Prefeitura de Matinhos, com apoio do CMEI Junara, Atobá Delivery e Instituto Fraternidade.