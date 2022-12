Tragédia na Serra do Mar

A operação de resgate e limpeza da área de deslizamento de terra no km 669 da BR-376, em Guaratuba, já dura mais de 50 horas. O trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária Arteris Litoral Sul e da Polícia Rodoviária Federal avançam nesta quinta-feira (1°). Já foram retirados ao todo mais de 7 mil metros cúbicos de massa terrosa do local.

A equipe de jornalismo da Tribuna do Paraná foi até o local do acidente nesta quinta-feira e acompanha o trabalho de toda a equipe. Confira abaixo a galeria de fotos:

*Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

O maquinário pesado de guincho e caminhões ainda estão no local, auxiliando na garantia dos acessos às áreas de busca e resgate pelas equipes especializadas. Também está em andamento o serviço de drenagem dos pontos alagados para mitigar riscos de novos desmoronamentos no local do incidente.

Familiares e amigos de pessoas que eventualmente possam ter desaparecido nesse local podem entrar em contato com a Central de Atendimento da Polícia Científica, pelo telefone (41) 3361-7242. O serviço funciona 24 horas. Além disso, outras informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone da Centro de Operações Cidade da Polícia – 0800-282-8082.