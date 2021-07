Adisson Vinícius Rosa Pinto, 23 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Juarez Rosa Pinto e Viviane de Fátima Rosa. Sepultamento ontem.

Alda Periotto Tambani, 85 anos. Filiação: Guerino Periotto e Helena Zamariolli. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Umbará, saindo de Municipal de Araucária.

Aldo Will Júnior, 41 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Aldo Will e Edna Ramos Will. Sepultamento ontem.

André Felipe de Lima, 28 anos. Profissão: garçom. Filiação: Cladinei Mendes de Lima e Marinez Cândida Marcos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ângela Gus Pinto de Oliveira Gonçalves, 40 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jacomo de Oliveira e Rose Maria Gus Pinto de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Cândida.

Ângela Maria Carvalho, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Carvalho e Benvinda Carvalho. Sepultamento ontem.

Antônio Araújo, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Rosa Araújo e Maria Luíza Chaves Araújo. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal Porto Amazonas.

Aracy Fernandes de Almeida, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Fernandes e Antônia Avila. Sepultamento ontem.

Arlei Boff, 50 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Alessio Boff e Lourdes Therezinha Fontana Boff. Sepultamento ontem.

Arthur Colet, 15 anos. Profissão: estudante. Filiação: Emerson Roberto Colet e Simoneli Sauer Colet. Sepultamento ontem.

Asllen Antognioni de Brito Mantuan, 38 anos. Profissão: militar. Filiação: Antônio Soares Mantuan e Marlene Maria de Brito Mantuan. Sepultamento ontem.

Benedito Vieira Gonçalves, 86 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Firmino Vieira Gonçalves e Natália Barbosa. Sepultamento ontem.

Célia Maria de Farias, 47 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Vicente Manoel de Farias e Maria Benedita de Farias. Sepultamento ontem.

Denize Ferreira, 66 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Leonel Ferreira e Dolores de Oliveira Ferreira. Sepultamento ontem.

Dionizio Carlos Sister, 35 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luiz Carlos Sister e Alice Barbosa da Silva Sister. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Mandirituba -PR, saindo da Capela Municipal de Mandirituba PR.

Domingos Siqueira, 66 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco Siqueira e Rosalina Borges da Cruz. Sepultamento ontem.

Elisa Galvão Pires, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Saulo Galvão e Ana Galvão. Sepultamento ontem.

Eva Terezinha Kochella, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Soares de Paula e Joaquina Soares de Paula. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São João Batista (São José dos Pinhais), saindo da Capela Pedro Fuss São José dos Pinhais PR.

Fabiula Steenbock Janeczko, 37 anos. Profissão: tesoureiro(a). Filiação: Tadeu Janeczko e Glacir Steenbock Janeczko. Sepultamento ontem.

Fernando Goularte Lima Bastos, 43 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Calir de Oliveira Bastos e Isabel Cristina Goularte Lima. Sepultamento ontem.

Fioravante Basso, 88 anos. Filiação: Jorge Basso e Anna Oliveira Basso. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Mortuária da Luz.

Gabriela Tasior, 12 horas. Filiação: Leandro Tasior e Rosane Cordeiro. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Municipal de Teixeira Soares.

Genoveva Szwarca, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tomaz Mlenek e Josefa Mlenek. Sepultamento ontem.

Inês Alves de Arantes, 51 anos. Profissão: promotor(a) vendas. Filiação: Benedito Alves de Arantes e Aparecida de Oliveira. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Campo Mourão Curitiba.

Iracy Moura Ribeiro, 102 anos. Profissão: técnico. Filiação: Amazonas Ribeiro das Chagas e Ernestina de Maura Ribeiro. Sepultamento ontem.

Ivo Luiz Piatzchaki, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: Seslau Piatzchaki e Ludovica Piatzchaki. Sepultamento hoje, Cemitério Ferraria (Campo Largo), saindo da Capela Unilutus.

Jaime Henrique dos Santos, 63 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Floreo Henrique dos Santos e Olga Oczelak dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

Jandir Soares da Silva, 97 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Wivaldo Soares de Melo e Maria Augusta da Silva. Sepultamento ontem.

Jean Guilherme Portela Ramos, 30 anos. Filiação: Alexandra Antônio Ramos e Marli Portela. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Joana de Lima Rieke, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amâncio José de Lima e Ana Walkoski de Lima. Sepultamento ontem.

João Alves Frota, 89 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Jonas Alves Frota e Izabel Jerez Frota. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

João Lucas de Jesus Aleluia, 7 anos. Filiação: Valdinei José do Carmo de Aleluia e Jane de Jesus Andrade Aleluia. Sepultamento ontem.

João Menegheti, 88 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Victório Menegheti e Izabel Maquea. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Tapira-PR.

João Roberto da Silva, 54 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Antônio Roberto da Silva e Ide Schneider da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Água Verde.

Jocemar Ferreira de Jesus, 43 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Dormando Ferreira de Jesus e Ivanete Fátima de Jesus. Sepultamento ontem.

Joel Zampiere dos Santos, 36 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Cardoso dos Santos e Orliete Zampiere. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim Independência (Araucária), saindo da Capela Jardim Independência Araucária PR.

José Alberto da Silva, 71 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Severino da Silva e Alice Clemente da Silva. Sepultamento quarta-feira, 14 de julho de 2021 às 14hh, no Cemitério Municipal Zona Sul.

José Edmilson Peixoto, 86 anos. Profissão: militar. Filiação: Josafa Alves Peixoto e Maria José Peixoto. Sepultamento ontem.

José Maria de Pontes, 47 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Américo de Pontes e Maria Josefa dos Santos. Sepultamento ontem.

Jurandir Custodio dos Santos, 89 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Custodio Sobrinho e Maria Perciliana. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Jurandir José da Silva, 75 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Manoel da Silva e Izabel Manoel da Silva. Sepultamento ontem.

Lázaro Carlos Ribeiro, 72 anos. Profissão: policial civil. Filiação: José Carlos Ribeiro e Eva Ribeiro. Sepultamento ontem.

Lindino José da Silva, 64 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eleodoro da Silva e Leondina Maria de Souza. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 do Água Verde.

Lindomar Cordeiro dos Santos, 38 anos. Filiação: Manoel Batista dos Santos e Maria Laureci Cordeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Lourival de Almeida, 80 anos. Profissão: militar. Filiação: Luíza de Almeida. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Lúcia Kachaki, 68 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Kachaki e Maria Kachaki. Sepultamento ontem.

Luciano Lemes, 43 anos. Profissão: gerente. Filiação: Pedro Lúcia Lemes e Marli Franca Lemes. Sepultamento ontem.

Marely Maria Batiuki, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Romualdo Bieszczad e Radomira Obraslak Bieszczad. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Maria Idazina Bueno, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Bueno Antunes e Graciliana Mendes. Sepultamento ontem.

Maria da Conceição Boeira da Rosa, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Infancia Alves Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Rio Negro -PR.

Martinho Smitek, 84 anos. Profissão: militar. Filiação: Paulo Smitek e Catharina Luchan. Sepultamento ontem.

Matheus Ribas Castilhos de Lima, 23 anos. Filiação: Acelino Castilhos de Lima e Rozeni Ribas de Lima. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Maura Veiga Dias, 71 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Ernesto Dias Ribeiro e Coleta Proenca Veiga Ribeiro. Sepultamento ontem.

Maurício Cordeiro de Souza, 49 anos. Profissão: comprador(a). Filiação: Salvador Sílvio Cordeiro de Souza e Maria Bernadete Vasco de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Contenda -PR.

Miguel Pedro, 70 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Freancisco Pedro e Maria Rodrigues Pedro. Sepultamento ontem.

Mônica Joaninha Ieger Ramiro, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Ieger e Natália Ieger. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Nelson Gonzaga Ribeiro, 64 anos. Profissão: carregador(a). Filiação: Alicio Gonzaga Ribeiro e Maria Vilarino Ribeiro. Sepultamento ontem.

Orfila Machado da Luz Teixeira, 97 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Pedro M Machado da Luz e Adolfina Tarouco Machado. Sepultamento ontem.

Orlando Pinto de Oliveira, 78 anos. Profissão: militar. Filiação: Lauro Pinto de Oliveira e Rosamelia de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Paulino Ferreira Vieira, 43 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Marcoski Vieira e Benedita Ferreira Vieira. Sepultamento ontem.

Paulo José Figueiredo Bate Costa, 54 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Francisco José do Pereiro Bate e Maria Josefina Pereira Figueiredo Bate. Sepultamento ontem.

Paulo Ricardo Peruzzo, 58 anos. Profissão: designer. Filiação: Dionelio Luiz Peruzzo e Maria da Conceição Peruzzo. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo de Vaticano Curitiba.

Petrolina Fernandez Rodriguez de Rodriguez, 100 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Domingo Fernandez e Adelina Rodriguez. Sepultamento ontem.

Robson Pereira Menezes, 53 anos. Profissão: motorista. Filiação: Uzo Menezes e Trindade Pereira de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 do Santa Cândida.

Rosa Partica, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valdomiro Partica e Catarina Partica. Sepultamento hoje, Outros.

Rosiane de Lima dos Santos, 38 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eraldo dos Santos e Olinda de Lima. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Diadema.

Sebastião Crhysostomo de Moura, 83 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: João Antônio de Moura e Maria Olympia de Moura. Sepultamento ontem.

Sueli Boslooper Pereira, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Boslooper Filho e Idalina de Biasio Boslooper. Sepultamento ontem.

Tecla Sobolewski, 94 anos. Filiação: João Jakubiw e Anna Jakubiw. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

Tereza Garcia Lopes, 75 anos. Filiação: Joaquim Garcia e Elena Gonçalves Garcia. Sepultamento ontem.

Waldomiro Machado, 78 anos. Filiação: Ercília Machado. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário (Colombo).