A forte massa de ar polar que chega neste final de semana ao Paraná, além de gerar frio intenso com possiblidades de geada, pode causar ressaca no litoral paranaense, segundo alerta da Marinha do Brasil. A massa de ar polar deve ser ainda mais intensa que o frio “congelante” registrado no mês de junho.

+Leia mais! Vacinação nesta segunda-feira (19) em Curitiba! Quem pode ser imunizado?

Segundo a Marinha, a passagem de um sistema frontal poderá causar ventos de direção Oeste a Sudoeste e, posteriormente, sudeste a sul, com itensidade de até 100 km/h entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além de ventos de até 75 km/h na faixa litorânea entre Santa Catarina e Paraná entre a manhã desta segunda-feira (19) e noite de terça-feira (20).

Inmet emite alerta amarelo no Paraná

Segundo o Inmet, o alerta de ventos e ressaca destacado pela Marinha do Brasil se configura como alerta amarelo, ou seja, perigo potencial. É importante que pescadores e quem por ventura utilize de embarcações para que tome cuidado por causa da previsão.