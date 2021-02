Entrar no carro e dirigir por ruas vazias, até mesmo sem destino, foi a maneira encontrada pelo fotógrafo André J. Rodrigues encontrou para registrar a noite de Curitiba. Os dias atípicos de pandemia e isolamento social, entre uma saída e outra, ele criou uma série fotográfica cheia de cores, tons e composições e transformou o trabalho num photobook incrível. .

Intitulada “Rua | Noite | Cor | Cwb”, a série de fotos noturnas, no melhor estilostreetphotography (fotografia de rua) ou “road photo”, ele fez registros da cidade numa espécie de urbanismo sensorial. Fachadas, janelas, neons e até mesmo os tubos do biarticulado ganham tons saturados, azulados, esverdeados. Uma configuração de signos da exuberância noturna.

Foto: André Rodrigues

“A fotografia do Rua, Noite, Cor, CWB é uma fruição visual. Explorei a noite, as ruas, a arquitetura, espectros de cores, na busca (ou extrapolação) de uma gama de sensações. Rodava pela cidade e conforme um elemento chamava atenção pela forma, pela cor, estética ou correlação com algum referencial (fantasia, high-tech, mistério), era capturado”, disse Rodrigues.

De acordo com o fotógrafo, durante a noite, outra cidade (ou realidade) se apresenta aos olhos. “Um outro universo surge – pode ser composto ou evocado visualmente. Emerge um sentido de leitura alternativa da cidade, quase como um desejo surreal, alegórico ou mesmo do cinematográfico. Especialmente durante esse tempo afligido pela covid-19, por tanto tempo trancado em casa, deixou tudo mais exuberante e colorido”, disse.

Photobook

Foto: André Rodrigues

Uma seleção de fotos foi feita e rendeu a edição e publicação de um fotolivro de autor. “O photobook foi uma boa alternativa para materializar o projeto e dar uma vazão para existir além da curtidas nas redes sociais”, aponta Rodrigues.

O livro, em formato brochura, é uma publicação independente e com impressão limitada. Para André, esse é um bom momento para retomada da produção e de promover publicações independentes como fotolivros, edições de autor ou artísticas. Segundo o fotógrafo, se tudo correr bem, ainda pretende fazer uma exposição fotográfica para contemplar todo material de fotos.

Serviço

Quem quiser prestigiar o trabalho do fotógrafo paranaense em “Rua | Noite | Cor | Cwb” pode adquirir o livro pelo site oficial do artista. O instagram de André pode ser conferido aqui!