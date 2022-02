O Paraná deve receber mais 805.820 vacinas contra a Covid-19 nesta segunda-feira (14). A remessa está prevista para chegar em vários lotes. São 118.170 vacinas da Pfizer e 332.750 AstraZeneca, que devem chegar no período da manhã e 354.900 imunizantes da Janssen, no período da noite. A definição do público está condicionada a divulgação do Informe Técnico referente a esta pauta.

Os imunizantes da Pfizer (118.170) devem desembarcar no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 7h50, no voo LA 3157. Às 10h05 chegam mais 332.750 vacinas AstraZeneca, no voo AD 4193 e por último, às 21h35, no voo LA 3430 e às 23h10, no voo LA 4736, a carga será finalizada com as 354.900 Janssen destinadas ao Estado.

“O Governo Federal nos contemplou com mais de 805 mil vacinas. É uma grande remessa que distribuiremos já nos próximos dias. Gostaria de reiterar meu pedido a todos que estão com esquema vacinal incompleto, que vão até um posto de vacinação”, enfatizou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

As doses serão encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde passarão por conferência e armazenamento até que sejam descentralizadas para as 22 Regionais de Saúde.

Segundo os dados do Vacinômetro nacional, o Paraná já aplicou 21.024.135 vacinas contra a Covid-19, sendo 9.446.694 primeiras doses (D1) e 8.750.877 segundas doses (D2) ou doses únicas (DU). O Estado registra ainda a aplicação de 212.511 doses adicionais (DA), 2.803.880 doses de reforço (DR) e 280.990 crianças de 5 a 11 já receberam a primeira dose da vacina.